"IBM повністю виходить з російського ринку", - Федоров

Американська електронна корпорація IBM (International Business Machines Corporation) повністю виходить з російського ринку.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров