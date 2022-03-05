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"IBM повністю виходить з російського ринку", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська електронна корпорація IBM (International Business Machines Corporation) повністю виходить з російського ринку.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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05.03.2022 20:28
+14
Путін так налякан в своєму бункері, що йому мікрофон і масовку в дешевому редакторі малють. Закінчились гроші еа дизайнерів?

https://t.me/Tsaplienko/1933
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05.03.2022 20:26
+7
педирации есть куда еще отступать: калькуляторы, костяные счеты, счетные палочки
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05.03.2022 20:30
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Путін так налякан в своєму бункері, що йому мікрофон і масовку в дешевому редакторі малють. Закінчились гроші еа дизайнерів?

https://t.me/Tsaplienko/1933
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05.03.2022 20:26 Відповісти
Это про что?
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05.03.2022 20:28 Відповісти
Все,понял
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05.03.2022 20:29 Відповісти
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05.03.2022 20:58 Відповісти
Рашен кампутер.
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06.03.2022 04:23 Відповісти
а-ха-ха точно если это правда - но я смотрел по тв телки живые
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05.03.2022 21:43 Відповісти
В них є "Байкал", якому нема аналогів. Бо аналогі вже застарілі, і ніхто їх не використовуєт
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05.03.2022 20:26 Відповісти
Не, "Байкал" им сейчас не по карману. На жратву денег не хватает. ))
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Байкал это этикетка , а микросхема сама Малазийская
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Ага, TSMС їх послав н@%&й, то ж будуть клепати "Байкали" на трофейному AMDшному обладнанні 2005-го року . Втім, ні, не будуть: дєньги закінчаться значно раніше. Не до мікроелектроніки буде.
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05.03.2022 20:42 Відповісти
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05.03.2022 20:28 Відповісти
Пусть скрепоносцы на Z 80 компы собирают. Им точно аналогов не будет. ))
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05.03.2022 20:29 Відповісти
На T34, що є краденою версією Z80 (за посередництва ГДРівців, можливо).
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Так і є.
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05.03.2022 20:37 Відповісти
А як завантажитися, якщо магнітофонів вже нема? Не варіант, виходить...
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Ось над цим я не подумав...
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05.03.2022 20:38 Відповісти
З грампластінки фірми "Мєлодія"
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05.03.2022 20:39 Відповісти
педирации есть куда еще отступать: калькуляторы, костяные счеты, счетные палочки
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05.03.2022 20:30 Відповісти
Та ще мож з чіпа процесора 8 бітового електроніка 82 і тєлік замість монітора
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05.03.2022 20:31 Відповісти
Так я о том і кажу. ))
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Как бы Cloud Flare заставить перестать предоставлять мордору услуги защиты а?
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Там интела и амд уже хватило… А с утреца и самсунг ручкой помахал.. Это вообще в шок их повергло)
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05.03.2022 20:37 Відповісти
Аli express им в помощь - будут на поношенных процессорах сидеть
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05.03.2022 21:45 Відповісти
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05.03.2022 20:38 Відповісти
Лапти очень ненавидели запад и хотели импортозаместить западные товары, но проблема в том, что импортозамещаться им нечем.
И какой уровень российских технологий у них сегодня есть, на такой уровень они и упадут, т.е. на уровень африканского племени.
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05.03.2022 20:39 Відповісти
Ага, так "хотєлі", шо аж не можу:

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05.03.2022 21:39 Відповісти
Касапам насрать, всё равно в средневековьи живут..
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05.03.2022 20:39 Відповісти
не не в городах миллионниках очень не плохой уровень был - теперь те кто ********* еще как-то поживут а остальные - в совок пока не одумаются
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05.03.2022 21:47 Відповісти
 
 