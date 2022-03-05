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"IBM повністю виходить з російського ринку", - Федоров
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Американська електронна корпорація IBM (International Business Machines Corporation) повністю виходить з російського ринку.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 vitaliymkua
показати весь коментар05.03.2022 20:28
+14 Pawlo Kit
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+7 Первый Второй
показати весь коментар05.03.2022 20:30
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И какой уровень российских технологий у них сегодня есть, на такой уровень они и упадут, т.е. на уровень африканского племени.