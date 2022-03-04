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В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров

Після блокування Facebook в Росії взялися за Twitter.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія заблокувала twitter! Все за Джорджом Орвеллом.

Наступний крок створення Міністерства Правди, Міністерства Любові, Міністерства Достатку та Міністерства Миру", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ".

Читайте: Роботу Telegram в Україні та Росії можуть обмежити в разі "ескалації ситуації", - Дуров

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Топ коментарі
+18
Если по Оруэллу, то..."Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит"
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04.03.2022 22:03
+15
Это прогнозируемые вещи но самое интересное начнётся когда вата сначала начнёт недоедать а потом голодать ,там уже блокируй-не блокируй ...
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04.03.2022 21:57
+10
В этом как это не странно есть и свой плюс. Путлеру точно теперь не нужно думать о том что бы сохранить лицо, в случае его полного поражения в Украине. Так как кацапам уже неоткуда правдивую инфу черпать
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04.03.2022 21:58
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Это прогнозируемые вещи но самое интересное начнётся когда вата сначала начнёт недоедать а потом голодать ,там уже блокируй-не блокируй ...
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04.03.2022 21:57 Відповісти
А это неизбежно. И что в итоге путлеру даст захват Украины? Ничего, он уже понял, что проиграл, думаю вскоре начнет прямой ядерный шантаж
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04.03.2022 21:59 Відповісти
недооцінювати його не варто
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Экономике раши жопа. Все, это факт.
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04.03.2022 22:17 Відповісти
Буде так, я навіть уявити собі не міг (забув про безробіття та інше), цьому відео лиш кілька годин: Михаил Ходорковский о дефолте российской экономики
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04.03.2022 22:46 Відповісти
Лебединое озеро?...
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04.03.2022 21:58 Відповісти
В этом как это не странно есть и свой плюс. Путлеру точно теперь не нужно думать о том что бы сохранить лицо, в случае его полного поражения в Украине. Так как кацапам уже неоткуда правдивую инфу черпать
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04.03.2022 21:58 Відповісти
да уж......,сейчас наверное со складов длительного хранения в мордоре расконсервируются все запасы настойки боярышника с психотропами.
через пару месяцев с ними вообще ни очем говорить будет нельзя,даже с родственниками
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Всіх кацапів у "міністерство любві".
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Невзоров на канале в телеге пишет что и ютуб тоже туда же )))
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Пуйло должен Ким Чен Иру за патент заплатить.
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04.03.2022 22:00 Відповісти
Скотный двор
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Для лапотников цивилизация закончилась ...
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Чекаємо зграю собак через кордон, котрим, попри утиски, ще й гавкати заборонили. )))
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04.03.2022 22:01 Відповісти
ожидаемо... кацапы в нормальном обществе не нужны....
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04.03.2022 22:01 Відповісти
"Свобода" в Южной Корее выглядит все более привлекательной - бегите туда,кацапы, пока не поздно
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Может Северной Кореи?
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04.03.2022 22:05 Відповісти
Дякую, північна звичайно
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Северной
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04.03.2022 22:05 Відповісти
Дякую, вже нерви не ті
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04.03.2022 22:37 Відповісти
Трішки переплутав?
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04.03.2022 22:08 Відповісти
Вибачаюсь, північна Корея
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04.03.2022 22:39 Відповісти
Война - это Мир
Свобода - это Рабство
Незнание - Сила
Жесть...і зовсім не фантастика
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Если по Оруэллу, то..."Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит"
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04.03.2022 22:03 Відповісти
Орчий заповедник ...
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04.03.2022 22:03 Відповісти
На засіданні Ради Федерації з конституційного законодавства сенаторка РФ, Людмила Нарусова повідомила про втрати строковиків одного з підрозділів в Україні:
"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували.
Та лише в результаті з роти сто осіб живих залишилося четверо"

https://www.youtube.com/watch?v=qpNkcuyIwfY
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04.03.2022 22:07 Відповісти
А как она голосовала в 2014 г и в этом? Непривычные для них вещи говорит вдова Собчака.
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04.03.2022 22:13 Відповісти
Посмотрел. В 2014 г не была сенатором, в этом - не поддержала. Светлое пятно на тёмном фоне
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04.03.2022 22:17 Відповісти
Дальше будет ютуб. Короче, все "внепалитики" лишатся сейчас абсолютно всего.
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04.03.2022 22:09 Відповісти
ютуб на очереди
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04.03.2022 22:16 Відповісти
Russian orks will eat itself.
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04.03.2022 22:19 Відповісти
Твіттер без русні !!! як довго ми цього чекали !!! Наступна ціль це - Україна без русні !!!
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04.03.2022 22:25 Відповісти
зачем безмозглым вообще интернет ?
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04.03.2022 22:38 Відповісти
Ну ще пару ресурсів залочити і можна казати шо біндери по вороніжу ядерною бомбою фіганули
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04.03.2022 22:43 Відповісти
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04.03.2022 22:49 Відповісти
"Информацию об ограничении доступа к Twitter также подтверждает Роскомнадзор, на сайте говорится, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года" - это я содрал с сайта Е1, Екатеринбург. "Всё идёт по плану"...
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04.03.2022 22:52 Відповісти
@Segozavr



Если твоя армия ведет успешное наступление, уже взяла Киев и готовится к штурму Варшавы, нет ни одной причины, чтобы блокировать твиттер.
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04.03.2022 22:53 Відповісти
пишуть що і ютуб теж заблочили у кацапстані 😁😁😁
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04.03.2022 22:58 Відповісти
 
 