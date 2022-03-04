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В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після блокування Facebook в Росії взялися за Twitter.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія заблокувала twitter! Все за Джорджом Орвеллом.
Наступний крок створення Міністерства Правди, Міністерства Любові, Міністерства Достатку та Міністерства Миру", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше в Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ".
Топ коментарі
+18 Sinopticos
показати весь коментар04.03.2022 22:03
+15 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар04.03.2022 21:57
+10 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар04.03.2022 21:58
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Будь ласка, зачекайте...
через пару месяцев с ними вообще ни очем говорить будет нельзя,даже с родственниками
Свобода - это Рабство
Незнание - Сила
Жесть...і зовсім не фантастика
"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували.
Та лише в результаті з роти сто осіб живих залишилося четверо"
https://www.youtube.com/watch?v=qpNkcuyIwfY
Если твоя армия ведет успешное наступление, уже взяла Киев и готовится к штурму Варшавы, нет ни одной причины, чтобы блокировать твиттер.