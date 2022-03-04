В Росії заблокували Twitter, все за Орвеллом, - Федоров

Після блокування Facebook в Росії взялися за Twitter.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія заблокувала twitter! Все за Джорджом Орвеллом.

Наступний крок створення Міністерства Правди, Міністерства Любові, Міністерства Достатку та Міністерства Миру", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ".

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