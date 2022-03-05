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Компанія Payoneer припиняє роботу в Росії

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Компанія Payoneer припиняє роботу в Росії

Компанія Payoneer (США) - провідний світовий партнер гравців ринку електронної комерції, припиняє роботу в Росії.

Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Payoneer зупиняє роботу в Росії. Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ

Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові перекази. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard (Member Service Provider) у всьому світі. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку.
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05.03.2022 20:31 Відповісти
скажем дружно - накуй нужно...
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05.03.2022 20:31 Відповісти
А Германия вскрыла свои стратегические запасы всякого топлива и выбросила на рынок... -- что бы утихомирить рост цен.
Где-то, на круг, на 30% всё подорожало, в связи с парашной войной против всех.
...нигде в ЕС мёдом не помазано, шо б вы знали... -- и это надолго!
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05.03.2022 20:34 Відповісти
В информационной сфере Федоров это как Кулеба в дипломатии. Если бы им ещё и Trovo с Твичем отключили бы...
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Это на самом деле очень даже хорошая новость. Для фрилансеров из Украины. Helen Batiouk, а что не так то с Payoneer? Ну за исключением последнего скандала, из которого они впрочем нормально вышли. Я с ним работаю последние 15 лет. Нормально. Поддержка у них фиговенькая была, но за последние полгода как подменили.
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05.03.2022 20:37 Відповісти
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05.03.2022 20:37 Відповісти
А вот это чудненько, фрилансеры и те, кто торгует на Амазон идут в форватере русского военного корабля )))))
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05.03.2022 21:13 Відповісти
 
 