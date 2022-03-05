Компанія Payoneer припиняє роботу в Росії

Компанія Payoneer (США) - провідний світовий партнер гравців ринку електронної комерції, припиняє роботу в Росії.

Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Payoneer зупиняє роботу в Росії. Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", - написав Федоров.

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Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові перекази. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard (Member Service Provider) у всьому світі. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку.