У МЗС РФ заявили про побиття російського дипломата у Вільнюсі
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Невідомі напали та побили російського дипломата у Вільнюсі, стверджують у МЗС РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву, розміщену на сайті російського міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"На російського дипломата в литовській столиці скоєно напад із застосуванням фізичної сили, робилися спроби тиску на посла. Нашими представництвами вже надіслано відповідні ноти, проте заходи, які вживає прибалтійська влада з охорони російських закордонних установ, явно недостатні", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
За її словами, посольство Росії в Литві направило в МЗС цієї країни ноту у зв'язку із погрозами дипломатам та фактами тиску на посла.
Топ коментарі
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По словам Пушилина, Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики.
«Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», - прокомментировал Пушилин.
Жога был преемником основателя и бывшего командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в октябре 2016 года. Об этом сообщает "Рамблер".
60% поддерживает войну!
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Це тільки квіточки. Ягідки будуть далі.
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Слава нації
Смерть москалям
Это обычное превентивное принуждение к диалогу!
Л. Піддеревянський
они уже для всех как немецкие нацисты 41-го года!
кому Литва передает дальше?)