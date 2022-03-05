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У МЗС РФ заявили про побиття російського дипломата у Вільнюсі

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У МЗС РФ заявили про побиття російського дипломата у Вільнюсі

Невідомі напали та побили російського дипломата у Вільнюсі, стверджують у МЗС РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву, розміщену на сайті російського міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"На російського дипломата в литовській столиці скоєно напад із застосуванням фізичної сили, робилися спроби тиску на посла. Нашими представництвами вже надіслано відповідні ноти, проте заходи, які вживає прибалтійська влада з охорони російських закордонних установ, явно недостатні", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, посольство Росії в Литві направило в МЗС цієї країни ноту у зв'язку із погрозами дипломатам та фактами тиску на посла.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Был схвачен и отпи.дячен.
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05.03.2022 20:32
+39
Гарна інвціатива. Треба поширювати по всьому світу!
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05.03.2022 20:32
+26
довго литовці тримали себе в руках, та не втерпіли
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05.03.2022 20:34
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Так і бити
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Так і гнати звідусіль сраним вєніком.
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05.03.2022 20:34 Відповісти
довго литовці тримали себе в руках, та не втерпіли
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Был схвачен и отпи.дячен.
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Він просто видно на Шуфрича дуже схожий - хлопці переплутали.
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Ну давай пуйло нападай на Литву.
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05.03.2022 20:32 Відповісти
А треба було посадити на кіл.
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Давно пора було це зробити !!!
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Гарна інвціатива. Треба поширювати по всьому світу!
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Ну, не убили же, пока.
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05.03.2022 20:32 Відповісти
То ли еще будет!
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05.03.2022 20:32 Відповісти
як Шуфпича, скільки не днів не пижджений кацап
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Так буде всюди ... Йому ше повезло шо не вбили...
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05.03.2022 20:32 Відповісти
посадить на бутылку
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Плохо что не надругались..
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Понеслось, за рузкий паспорт теперь дают в морду
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Наша русофобія недостатня!
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, известного под позывным Воха.

По словам Пушилина, Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики.

«Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», - прокомментировал Пушилин.

Жога был преемником основателя и бывшего командира «Спарты» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола и убитого в Донецке в октябре 2016 года. Об этом сообщает "Рамблер".
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Земля стекловатой!
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Судя по стонам чепушилы этот жога скорее всего в пьяном виде на отжатой машине с проституткой наехал на мину. Херой дыныры-вопросов нет))
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05.03.2022 20:40 Відповісти
семье убиенного выплатить билеты МММ
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05.03.2022 20:42 Відповісти
умер максим - да и ... с ним
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05.03.2022 20:49 Відповісти
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05.03.2022 20:53 Відповісти
Никто его не бил , он сам упал ! Вы все врете !
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Будуть вас бити по всьому світу- звикайте
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05.03.2022 20:33 Відповісти
кацапье нацистское! имперско-фашистское!

60% поддерживает войну!
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05.03.2022 21:22 Відповісти
Це ж москаль, бикувало пяне в якомусь барі, фамілію не питали, в діппаспорт не заглядали.
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05.03.2022 20:33 Відповісти
бухать треба менше
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Вони направили ноту, а у відповідь фраза з трьох слів
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05.03.2022 20:33 Відповісти
З трьох слів тепер неактуально. Тепер крилата фраза трохи довша. В нас в Франківську на всіх білбордах вже висить відповідний плакат.
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05.03.2022 20:44 Відповісти
А що тоді нам кацапам надсилати?
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Груз 200, чим більше, то краще. Ще яйця полонених можно надсилати 😊
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05.03.2022 21:22 Відповісти
да он наверное сам ударился, такое бывает, вряд ли кому- то было охота мараться, ну или провокация
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Кацапи! Сцыте, когда страшно.маленькая Литва, а "бааальшой " медведь обосцался...
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Я так думаю що дипломат не так сказав "паляниця"
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Коротко.
..
Це тільки квіточки. Ягідки будуть далі.
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 20:34 Відповісти
це було тількu фізіческое замечаніе.
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Вчора тероборона Шуфрича пиз....дила ...
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05.03.2022 20:34 Відповісти
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Чому Шуфрича не пристрелили за активну роботу на ворога ?😡
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05.03.2022 20:42 Відповісти
а сьогодні чому ні?
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Тю, а за шо?
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Маньку бы кто ********. Это было бы прекрасно.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Если бы не *********, то он бы первый напал 100%
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05.03.2022 20:35 Відповісти
​ничего страшного, это только начало, привыкайте. Сегодня ролик видела, как машину на рассейских номерахразукрасили в Германии : обосцали, облили кетчупом, написали " оккупант вали домой " , закрасили рос. флаг на номерах , фары поцарапали и пр. Москалик всё понать не мог " за что ? " и сильно переживалкак он через Польшу ехать будет.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
я с понедельника . помогаю украинским водителям . пристраиваю авто на стоянки в эстонии , эстония разрешила въезд украинским авто , без дозволов , из россии . в россии еще много наших машин , так получилось . я не хотел бы чтобы у них были такие же проблемы .
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05.03.2022 20:48 Відповісти
нужно показать людям что машина " своя " , даже не смотря на росс. номера, например, прикрепить или наклеить на машину украинский флаг. Такое отношение к русским и ко всему русскому сейчас у многих, по всему миру.
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05.03.2022 21:02 Відповісти
Росічни чмошніки https://youtube.com/shorts/a7Bggj7YZ5A?feature=share
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Яка прикра несподіванка
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05.03.2022 20:37 Відповісти
орки такі агресивні, що то міг бути самозахист
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05.03.2022 20:38 Відповісти
Рускій діпломат пашол на ***
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05.03.2022 20:39 Відповісти
В Волновахе типу командира спарты.. того... нету главного спартанца..(некто Владимир Жога. палковник )
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05.03.2022 20:39 Відповісти
Захарова, нє пєрєживай. Б'ють - значить *******
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05.03.2022 20:39 Відповісти
питання:чому тільки двох і чому тільки у Вільнюсі?
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05.03.2022 20:39 Відповісти
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05.03.2022 20:41 Відповісти
В нас хлопці теж ходять, їх у чергу записують - "ми вам подзвонимо"
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05.03.2022 20:45 Відповісти
не удивлюсь если окажется что это кремлевская провокация....
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05.03.2022 20:41 Відповісти
з "послами" рф(фашиками, що ховаються під так званим "імунітетом" - але все одно галімі звичайнісінькі фашики) треба продовжити нарешті флеш-моб, започаткований оцим героїчним сином Туреччини

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05.03.2022 20:42 Відповісти
Bylo takoje polucil 3 ambasador po golove .Pensioner pobyl ruskogo mog i nezalutsia
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05.03.2022 20:42 Відповісти
Геть кацапську ******* з повсюди!
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Может маньке с пьяных глаз уже черти мерещатся?
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05.03.2022 20:43 Відповісти
!!!***** бомбит белгород!!!
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05.03.2022 20:43 Відповісти
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05.03.2022 20:43 Відповісти
кацапы жалуйтесь в Гринпис! насилием над животными они занимаются!
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05.03.2022 20:44 Відповісти
не ображай фауну.
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05.03.2022 20:47 Відповісти
Их там нет.
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05.03.2022 20:45 Відповісти
Українців в Єгипті закликають не ******* росіян
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05.03.2022 20:45 Відповісти
это было не нападение и избиение, а операция по принуждению к миру!
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05.03.2022 20:48 Відповісти
То воно було п'яне як завжди, впало та побилося.
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Прізвище того дипломата випадково не Шуфрич?
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Он сам на себя напал и сам себя избил
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05.03.2022 20:53 Відповісти
Машка захарова…Свищи в Х.й-там теж є дирка…Тварини фашистські
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05.03.2022 20:55 Відповісти
чтобы стравить литву и лукашенка в спину, метелять парашную дипломатию )))
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05.03.2022 20:56 Відповісти
І так буде с кожним, чекайте.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
Какая ещё физическая сила?! Какие попытки давления?!
Это обычное превентивное принуждение к диалогу!
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05.03.2022 21:02 Відповісти
Кацапів нада *******. Але сперва завязать у мішок, а мішок прив"язать до балки, а ******* нада ломом.
Л. Піддеревянський
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Аяяяяй! І кто ето здєлал?..
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05.03.2022 21:06 Відповісти
Та не пиз..или йього ,так поговорили .
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05.03.2022 21:06 Відповісти
Мабуть пиво спи*див в ларьку )))
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05.03.2022 21:09 Відповісти
ОН сам упал. Я лично видел
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05.03.2022 21:19 Відповісти
КАЦАПАМ СЕЙЧАС ВО ВСЕМ МИРЕ УЖЕ БУДУТ МОРДЫ БИТЬ!

они уже для всех как немецкие нацисты 41-го года!
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Та курка взагалі знає, що ніякої "прибалтійської" влади не існує. Є окремі країни , кожна зі своєю владою, їх там, МЗС Орди точно по оголошенню набирали.
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05.03.2022 21:25 Відповісти
Паскальзнулся и ударился о ручку двери... фсе нормуль!
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05.03.2022 21:27 Відповісти
********* русню по всему миру - прикольный челлендж
кому Литва передает дальше?)
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05.03.2022 22:07 Відповісти
Схоже на те, що його віддухопелили
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05.03.2022 23:02 Відповісти
 
 