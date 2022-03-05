У МЗС РФ заявили про побиття російського дипломата у Вільнюсі

Невідомі напали та побили російського дипломата у Вільнюсі, стверджують у МЗС РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву, розміщену на сайті російського міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"На російського дипломата в литовській столиці скоєно напад із застосуванням фізичної сили, робилися спроби тиску на посла. Нашими представництвами вже надіслано відповідні ноти, проте заходи, які вживає прибалтійська влада з охорони російських закордонних установ, явно недостатні", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, посольство Росії в Литві направило в МЗС цієї країни ноту у зв'язку із погрозами дипломатам та фактами тиску на посла.

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