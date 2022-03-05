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США виділять додаткові $2,75 млрд на подолання наслідків гуманітарної кризи, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США виділять додаткові $2,75 млрд на подолання наслідків гуманітарної кризи, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу, 5 березня, відвідав пункт пропуску на кордоні Польщі з Україною, анонсувавши виділення США додаткових $2,75 мільярда у відповідь на гуманітарну кризу.

Про це повідомляє в суботу інформагентство AFP, передає Цензор.НЕТ.

"Блінкен відвідав величезний польський центр утримання близько 3 тисяч біженців і сказав, що Вашингтон планує виділити ще $2,75 мільярда на подолання наслідків гуманітарної кризи",- зазначається в повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на підтримку тих, хто вимушений залишити Україну, а також країн, які їх приймають після того, як Росія розпочала збройне вторгнення 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім просить Конгрес США виділити $10 млрд на підтримку України

"Польща виконує важливу роботу у відповідь на цю кризу", - зауважив держсекретар США під час перебування в місті Жешув (Ряшів) неподалік українського кордону та висловив вдячність польському народу, який "знає, наскільки важливо захищати свободу".

За даними Польської прикордонної служби, станом на суботу польський кордон перетнули щонайменше 827,6 тис. людей з України. Інші сусідні країни – Угорщина, Молдова, Румунія й Словаччина – також прийняли біженців з України.
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Небо закройте... тогда и денег меньше понадобиться вЫделять...
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05.03.2022 20:40 Відповісти
+ 100 !
і Петріоти, і наші нові розробки ПВО закатані під гівняним асхвальтом
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05.03.2022 20:42 Відповісти
майже стільки Польша витратила на купівлю "Петріотів" -

скупий платить двічи (у нас вдесятеро чи в сотню разів дорожче !)
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Лучше эти деньги потратить на массовую стерилизацию касапов..польза для всего человечества будет..
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Найкраще лікарство проти кацапі - це ЗСУ!
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05.03.2022 20:46 Відповісти
Містер довго думав про таке благородне (але не більш того) рішення? А втім раніше часу для нього бракувало, доки руський корабель нахабно зайшов у мирні води Незалежной України зо всіма витікаючими для ії народу?
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05.03.2022 21:07 Відповісти
 
 