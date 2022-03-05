Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Республіки Болгарія Кирилом Петковим перебіг протидії російській агресії.

Про це він повідомив глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На порядку денному перемовин – перебіг протидії російській агресії, санкційний тиск на РФ, допомога партнерів Україні. Цінуємо підтримку з боку Республіки Болгарія набуття Україною членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

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