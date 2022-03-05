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Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Республіки Болгарія Кирилом Петковим перебіг протидії російській агресії.

Про це він повідомив глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На порядку денному перемовин – перебіг протидії російській агресії, санкційний тиск на РФ, допомога партнерів Україні. Цінуємо підтримку з боку Республіки Болгарія набуття Україною членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

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Зеленський обговорив з премєр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ 01
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Лучше бы он продукты в Иванков отправил.
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05.03.2022 21:13 Відповісти
Київ-Іванков-Полісське це той напрямок?
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05.03.2022 21:15 Відповісти
обговоринець черноротий прораб.
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05.03.2022 21:14 Відповісти
Что-то болгарии стало так мало.. такое ощущение что её уже и нету...
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05.03.2022 21:16 Відповісти
⚡️Над Одесской областью сбили третий вражеский самолёт
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05.03.2022 21:16 Відповісти
Фейкова зустріч.
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05.03.2022 21:17 Відповісти
Anonymous атаковали сайт россиянского фсб
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05.03.2022 21:18 Відповісти
Я перепрошую, мо я щось недовчив з історії, але... Болгарія дуже добре відноситься до сраші. Але дуже добре їх підставляє. Яб звернувся до сербів нам необхідний новий Гавріло Принцип, з ціллю "*****"
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06.03.2022 00:38 Відповісти
 
 