Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ
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Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Республіки Болгарія Кирилом Петковим перебіг протидії російській агресії.
Про це він повідомив глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"На порядку денному перемовин – перебіг протидії російській агресії, санкційний тиск на РФ, допомога партнерів Україні. Цінуємо підтримку з боку Республіки Болгарія набуття Україною членства в ЄС", - зазначив Зеленський.
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