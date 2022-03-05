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Війська РФ грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти займаються мародерством та грабежами на дорогах Сумської області. Жителі регіону не можуть безпечно евакуюватися.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ви питаєте мене: "як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк.
Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей. На відео - траса Київ - Суми. Неподалік від самих Сум", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Serhii P.
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+14 Cinichny Bandera
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+13 Petrov Viktor
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