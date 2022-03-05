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Війська РФ грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти займаються мародерством та грабежами на дорогах Сумської області. Жителі регіону не можуть безпечно евакуюватися.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ви питаєте мене: "як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк.

Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей. На відео - траса Київ - Суми. Неподалік від самих Сум", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Охтирці продовжують розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Москальська ******, щоб ви здохли, свинособаки!
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05.03.2022 21:29
+14
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05.03.2022 21:33
+13
Терористів в полон не беруть.
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05.03.2022 21:31
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Москальська ******, щоб ви здохли, свинособаки!
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Убивать и еще раз убивать -- это ********** садисты
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05.03.2022 21:33 Відповісти
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05.03.2022 21:40 Відповісти
Терористів в полон не беруть.
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Для касапа это нормально..
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05.03.2022 21:31 Відповісти
І мародерів також!
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Треба встановити як на Дикому Заході таксу за живого чи мертвого москаля...
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05.03.2022 21:32 Відповісти
за скальп
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05.03.2022 21:38 Відповісти
Лише знищувати.
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Ні, не можна на них нічого казати і нічого їм робити - поради арестовича, а то не так про нас подумає Європа...
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05.03.2022 21:33 Відповісти
До живих.
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05.03.2022 22:05 Відповісти
Теробороні прийдеться зачистити Україну від 5 колони
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05.03.2022 21:33 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 21:33 Відповісти
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05.03.2022 21:33 Відповісти
На Сумщині варто роздавати цивільним зброю
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05.03.2022 21:34 Відповісти

Черный день российской авиации в Украине - ФОТО/ВИДЕО
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05.03.2022 21:35 Відповісти
В 41 -му такіж самі кричали"Матка,яйкі,млєко"Путлєр забрав у Гітлера похорону естафету сорому перед людством.росія-країна -виродок
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05.03.2022 21:36 Відповісти
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05.03.2022 21:52 Відповісти
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05.03.2022 21:44 Відповісти
Будете брать их в плен, не забудьте, в чайок две ложечки сахара и беляшики подогреть
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05.03.2022 21:50 Відповісти
І щурячої отрутки в чайок, ну щоб вони своїх глистів не мучили.
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05.03.2022 22:00 Відповісти
а що їм робити, як вони більше нічого не вміють?
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05.03.2022 22:08 Відповісти
Рузьгемиры *******. А что с этих одноклеточных требовать, это же мрази конченые, отправьте к ним Ареську, может, уговорит их хорошо вести себя, пальчиком погрозит, в угол поставит? Насчет видео, мож, он и прав, ну или если снимать, то без подсказок за кадром, скажи то, скажи это, толку от этого нет никакого. Если пленный - чисто информация, номер части, должность, когда прибыл, по чьему приказу и т.д. И звонки маме и бабушке тоже фтопку, нифига эти лаптеногие никуда не пойдут митинговать, у них же Путенбох, прекрасно они знали, куда и зачем их дети идут, на эти деньги за войнушку они там ремонтик делать собирались, машину купить, свадьбу сыграть, в Крымнаш съездить летом и т.д. Но что-то пошло не по плану, ага. А теперь льют крокодиловы слезы.
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05.03.2022 22:30 Відповісти
Росія 900 тис. збройних сил,

554 тис. воєнізованих, 2 млн

резервних сил

дыныры≈ 20 тис.

Лыныры ≈ 14 тис.
__________________ зло під Києвом..

Україна 209 тис. збройних сил,

102 тис. воєнізованих,

900 тис. резервних сил
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12.03.2022 00:03 Відповісти
 
 