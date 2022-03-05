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Відомі письменники Кінг, ​​Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Відомі письменники оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами

Спочатку про це в Twitter написав канадський письменник Лінвуд Барклі, інформує Цензор.НЕТ:

"Я розумію, що це не велика жертва і матиме не більший ефект, ніж пукнути в буревій, але я не збираюсь поновлювати мої контакти з російськими видавництвами", ​​– йдеться в пості.

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією 01

Це твіт перепостив король жахів Сівен Кінг з підводкою "Я також не буду".

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією 02

А відомий письменник-фантаст Ніл Гейман на відповідь до одного з твітів додав:

"Я намагаюся зараз зрозуміти, які контракти з росією я контролюю і на якому вони етапі видавничого циклу. Я не хочу поновлювати їх, допоки путін та його адміністрація перебувають при владі. Це абсолютно точно".

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією 03

До речі, 28 лютого книгарня Yakabooвирішила припинити співпрацю з російськими видавництвами.

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Рашке книги не нужны. Им больше нравятся журналы с картинками и "Сваты"
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05.03.2022 21:49 Відповісти
99.9% козломордых не прочитали в жизни ни одной книги, даже тех, что были в школьной программе.
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05.03.2022 21:54 Відповісти
 
 