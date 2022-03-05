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Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Група хакерів Anonymous

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на twitter-сторінку Anonymous

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

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Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства. 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. 
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Топ коментарі
+24
Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:27
+12
Навіть уявити собі не міг що таке можливе в таких масштабах. Виходить що "анонімус" реальна сила на планеті.
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05.03.2022 21:31
+10
А можно парализовать всю страну.
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05.03.2022 21:28
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Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:27 Відповісти
А вони не відчують різницв між свинею
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05.03.2022 21:28 Відповісти
"Вот это поворот! "©
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05.03.2022 21:27 Відповісти
Нана#*й!
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05.03.2022 21:28 Відповісти
А можно парализовать всю страну.
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05.03.2022 21:28 Відповісти
Навіть уявити собі не міг що таке можливе в таких масштабах. Виходить що "анонімус" реальна сила на планеті.
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Побачимо. Мають бути підтвердження з інших джерел.
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05.03.2022 22:14 Відповісти
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05.03.2022 21:33 Відповісти
Поклали это хорошо... может ещё и пос0сать заставят??
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05.03.2022 21:34 Відповісти
Мочіть *****, - ла-ла-ла-ла

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05.03.2022 21:34 Відповісти
Какая польза для ФСБ от их сайта?
Кто пострадает, если он не будет работать?
Это интернет-магазин?
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05.03.2022 21:36 Відповісти
Ну так пусть закроют.
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05.03.2022 21:37 Відповісти
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05.03.2022 21:39 Відповісти
Не ложить надо, а собирать данные из базы на всех причастных. Время рассудит.
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05.03.2022 21:41 Відповісти
краще зупиніть мацкальську залізницю
бо з Уралу йдуть нові ракети оркам
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05.03.2022 21:44 Відповісти
А лучше состав об состав. По всей недостране
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05.03.2022 21:59 Відповісти
Thanks Anonymous!!! You are my hero! Слава ВСУ! Героям Слава! 💛💙💛💙💛💙
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05.03.2022 21:57 Відповісти
Справді круті хлопці. Дякую
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05.03.2022 22:00 Відповісти
Anonymous, обіцяли 3-го березня опустошити гаманці росіян! Зробили?
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05.03.2022 23:11 Відповісти
..........***, еще одну проблему себе создали , а ведь они могли кормить нашу землю , и удобрения сэкономили бы .
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06.03.2022 01:20 Відповісти
 
 