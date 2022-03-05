Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на twitter-сторінку Anonymous

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

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Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства. 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику.