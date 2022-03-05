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Приватбанк перерахував до держбюджету 28 мільярдів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Приватбанк перерахував до держбюджету 28 мільярдів

Державний Приватбанк третього березня 2022 року перерахував до держбюджету дивіденди на суму 28 мільярдів гривень, що становить 80% від чистого прибутку 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресреліз банку.

"Приватбанк повним обсягом здійснив авансовий платіж до держбюджету 28 млрд грн річних дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі", – йдеться у повідомленні.

Чистий прибуток банку за 2021 рік становив 35,05 млрд грн.

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Приватбанк також перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансовим податковим платежем.

Нагадуємо, кабмін затвердив базовий норматив для відрахування держбанкам частки прибутку, який спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року. Частка виплат для Ощадбанку становить 30% від прибутку 2021 року, Укрексімбанку – 50%, а Приватбанку – 80%.
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Вот тут мне пояснили за национализацию Приват банка и почему всё было на самом деле лучше чем могло бы быть.

https://youtu.be/guilDcJ6TYo
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05.03.2022 22:07 Відповісти
А вообще немного жалко, что суммарная прибыль крупнейшего банка нашей страны всего около $ 1 млрд
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05.03.2022 22:09 Відповісти
 
 