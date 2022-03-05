Сьогодні в Покровську Донецької області було вилучено 57 вибухонебезпечних предмети. ФОТО

Зведені дані за добу від підрозділів ДСНС в зоні проведення ООС

Протягом доби підрозділами ДСНС, які входять до складу Об’єднаних сил, здійснено 46 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій, - повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Операція об'єднаних сил у фейсбуці.

Ліквідовано 4 пожежі. Залучено 11 одиниць техніки та 56 чоловік особового складу. Незважаючи на суто мирне спрямування роботи підрозділи ДСНС потрапляють під ворожий вогонь, та отримують поранення: внаслідок обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк 1 співробітник отримав уламкове поранення черевної порожнини, під час обстрілу населеного пункту Лисиячанськ пошкоджено вікна у будівлі 64 ДПРЧ. Загиблих, постраждалих не має.

Під час проведення робіт з розмінування в населеному пункті Покровськ, два піротехніки отримали травми (осколкові поранення та вибухотравми внаслідок детонування вибухонебезпечного предмету. Постраждалі були доправлені до міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

Відпрацьовано 39 заявок населення, щодо обстеження відкритих територій та приватних житлових, багатоквартирних будинків на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Зокрема:

- 28 разів за заявками населення двома групами піротехнічних робіт ДСНС

було здійснено обстеження території на площі

1,59 га та вилучено 57 вибухонебезпечних предметів в населеному пункті Покровськ.

- 11 разів за заявками населення групою піротехнічних робіт ДСНС проведено обстеження приватних житлових та багатоквартирних будинків на виявлення вибухонебезпечних предметів.

Також, здійснено 3 залучення до надання допомоги населенню:

- співробітниками 30 ДПРЧ здійснено підвіз води для потреб населення до районного будинку культури

населеного пункту Попасна;

- співробітниками ДСНС евакуйовано літню жінку з квартири у населеному пункті Сєвєродонецьк;

- співробітником 30 ДПРЧ евакуйовано 2 особи (з них 1 людина з особливими потребами) з небезпечного місця до захисної споруди.

На даний час:

- пошкоджено будівлі дитячого садку та дитячого будинку "Іскорка" в населеному пункті Лисичанськ;

- пошкоджено лінію електропередач 110 кВт в населеному пункті Сєвєродонецьк, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, кількість абонентів уточняється.

Евакуація населення:

Станом на 18.00 5 березня 2022 року евакуйовано близько 400 осіб з населених пунктів Волновахського району Донецької області до безпечних районів.

В період з 24.02.2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 5 тисяч осіб та з населених пунктів Донецької області близько 2800 осіб.

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