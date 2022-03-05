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опитування (1401) перемога (460) Україна (5190)

Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над окупантами, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Авто Війна в Україні

Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над окупантами, - опитування

У тому, що Україна здатна відбити напад росії, переконана більшість громадян у всіх регіонах країни

Незважаючи на величезний рівень стресу, українці вірять у здатність відбити наступ росії (82 відсотки) і в те, що після війни Україна стане сильнішою (77 відсотки), - про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найпоширеніша емоція, яку відчуває населення України через повномасштабне військове вторгнення Росії, - гнів (62 відсотки). Два головні чинники перемоги, на думку наших земляків, — це міць Збройних сил України (так вважають 63 відсотки) і згуртованість і опір українського суспільства (61 відсоток).

У тому, що Україна здатна відбити напад рф, переконана більшість у всіх регіонах країни. Підтвердженням віри в перемогу України є і те, що найкращим результатом переговорів респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відведення російських військ з української території.

Мир на умовах осрійської федерації згодні прийняти лише 1 вісоток опитаних. Головним винним у війні українське суспільство вважає керівництво російської федерації (46 відсотків), і ще 40 відсотків схильні думати, що винні і керівництво, і політичні еліти, і народ росії. Основними наслідками війни для рф респонденти вважають світову ізоляцію (70 відсотків) і економічне падіння (65 відсотків).

Також опитування показало, що довіру до ЗСУ відчувають 63% респондентів, і це інститут, до якого населення має найбільший рівень довіри. На другому місці - президент Володимир Зеленський, на третьому — волонтерські організації. Дії президента (повністю або частково) підтримують 85 відсотків опитаних, а репутаційний індекс Зеленського досяг небачених раніше 77 відсотків.

Опитування проведено з 28 лютого по 1 березня методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Розмір вибірки - 2144 респонденти.

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Топ коментарі
+13
Перемога буде за нами!
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05.03.2022 23:12
+9
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05.03.2022 23:13
+9
Я сподіваюсь що після цієї війни відбудеться очистка того класу який сьогодні глумливо називають "елітка". Де воював? Твої діти де воювали? Що робив для перемоги над ***********? Ні? Тоді іди на ***! Не хочу бачити жодного корумпованого сцикуна в політиці! Війна висуває і створює реальну еліту нації.
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05.03.2022 23:20
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Перемога буде за нами!
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05.03.2022 23:12 Відповісти
Я увiрений на всi 100%
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05.03.2022 23:14 Відповісти
***** розірве яка бомба його ненависть та лють скаженої потвори.

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05.03.2022 23:19 Відповісти
За поребриком, мабуть, десь стільки ж буде.
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05.03.2022 23:13 Відповісти
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05.03.2022 23:13 Відповісти
Знаю.. Зможемо..Переможемо...
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05.03.2022 23:15 Відповісти
А окупант тоже уверен в своей победе.. в победе над здравым смыслом..
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05.03.2022 23:16 Відповісти
ТІЛЬКИ 100% !!!
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05.03.2022 23:17 Відповісти
Я сподіваюсь що після цієї війни відбудеться очистка того класу який сьогодні глумливо називають "елітка". Де воював? Твої діти де воювали? Що робив для перемоги над ***********? Ні? Тоді іди на ***! Не хочу бачити жодного корумпованого сцикуна в політиці! Війна висуває і створює реальну еліту нації.
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05.03.2022 23:20 Відповісти
🇦🇿❤️🇺🇦 Азербайджан оказал Украине гумпомощь на €5,5 млн, - глава МИД Байрамов

«На основании обращения Украины, в течение суток Азербайджан через Польшу доставил в Украину гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов 500 тысяч евро».
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05.03.2022 23:20 Відповісти
Одесит і колишній гравець збірної України з футболу заявив:«Що рухає Путіним? Можливо, він просто хоче бути в підручниках з історії. Але він ніколи не опиниться там. Або опиниться як злочинець. Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього ****** сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захиститися. Я так пишаюся нашою країною. У нас прекрасні міста, чудові люди. Ми будемо продовжувати боротися. І ми переможемо. Але ціна така висока. Багато загиблих... Ми живемо у 2022 році, а не в часи Другої світової...», - додав Андрій.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Воронін працював помічником тренера у московському «Динамо», але покинув Росію одразу ж після нападу російської армії на Україну.
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05.03.2022 23:34 Відповісти
 
 