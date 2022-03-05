УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
14 263 57
Росія (47115) санкції (6827) кремлівський список (17)

Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Його цікавить, хто саме запровадив санкції проти росії

"Путін доручив кабміну за два дні скласти список країн, які запровадили проти росії, компаній, організацій та фізосіб санкції", - повідомляє  РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Також президент країни-агресора підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба кремля.

Після масштабного вторгнення росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

32 країни світузаборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у росії, або тих, що належать уряду росії та громадянам рф.

Напад на Україну може зашкодити економіці росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

Читайте також: Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Путін дурень. Потрібно скласти перелік країн, які ще не запровадили санкцій. Так буде коротше.
показати весь коментар
05.03.2022 23:20
+30
I шо буде в *** iм свистiти
показати весь коментар
05.03.2022 23:20
+26
хутін сидів в бункері і відтягував свій кінець
показати весь коментар
05.03.2022 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расстрельный список?)
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
Йой, як страшно..............
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
хутін сидів в бункері і відтягував свій кінець
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
В прямому і переносному сенсі
показати весь коментар
06.03.2022 00:00 Відповісти
I шо буде в *** iм свистiти
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
Вот тормоз.
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:33 Відповісти
Дайте йому глобус Росії, щоб він заспокоївся...)))
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 05:30 Відповісти
Путін дурень. Потрібно скласти перелік країн, які ще не запровадили санкцій. Так буде коротше.
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
Хочет Беннета проверить
показати весь коментар
05.03.2022 23:20 Відповісти
Будет бамбить.
показати весь коментар
05.03.2022 23:21 Відповісти
ні, бамбілой він не зможе, тільки велорікшей
показати весь коментар
05.03.2022 23:47 Відповісти
Как же я хочу тебя убить...
показати весь коментар
05.03.2022 23:21 Відповісти
Заборонить продавати лапті!
Доречі, єдиний завод з виготовлення лаптів теж зупинив виробництво...
показати весь коментар
05.03.2022 23:21 Відповісти
Чистые листики в конце надо приложить
показати весь коментар
05.03.2022 23:22 Відповісти
дурачок.. проще же составить список тех, которые не ввели санкции.. Ну и бумаги меньше потратят
показати весь коментар
05.03.2022 23:23 Відповісти
У нього шо, нема глобусу?

Подаріть пыне гобус!
показати весь коментар
05.03.2022 23:24 Відповісти
Путін, тож треба бути таким дураком кончєним щоб так на старості літ обісратись?!
показати весь коментар
05.03.2022 23:25 Відповісти
На старости впал в детство😁Часто обижается,никого не слушает,когда страшно прячется в бункере.😁
показати весь коментар
05.03.2022 23:28 Відповісти
**********, на 140 000 000 стада, нема розумного щоб завалити цю блоху стару, придуркувату...
Мати такий ресурс і такі бабки і невзяти в руки нормальні. А це чмо старе їх всім жити не дає...
показати весь коментар
05.03.2022 23:30 Відповісти
Та нема там 140 мільйонів. Західні аналітики вважають, що 90-95 мільйонів.
показати весь коментар
05.03.2022 23:34 Відповісти
неважливо... нема серед 90 млн розумного...
показати весь коментар
05.03.2022 23:37 Відповісти
там 90 млн рабов и пару тысяч достойных людей, которые сделать ничего не смогут, поскольку за ними и так уже круглосуточное наблюдение. Людей с собственным мнением на россии давно всех переписало ФСБ и только и ждет повторить 37-й год.
показати весь коментар
06.03.2022 00:53 Відповісти
Йому простіше скласти список, хто не запровадив.
показати весь коментар
05.03.2022 23:25 Відповісти
Было бы неплохо,провести всемирный съезд психиаторов,и дать ему психический диагноз.
Тогда будет понятно как с ним вести всему миру.
показати весь коментар
05.03.2022 23:25 Відповісти
Там уже весь учебник по психиатрии.
показати весь коментар
05.03.2022 23:37 Відповісти
Легче настрочить список стран, не вводивших
показати весь коментар
05.03.2022 23:26 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:34 Відповісти
Напишите ему Армения , Сербия , Китай , Индия и Кабо-Верде ..... его кандратий хватанёт сразу ... Операция без единого выстрела .
показати весь коментар
05.03.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 23:30 Відповісти
Зацініть старого єврея як він вчастно захворів і звалив в єпєня.
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:34 Відповісти
Ні , він тепер до цих країн перестане газ постачати (( печалька германцям , накрився мідним тазом такий бізнеспроект (( цікаво - шрьрдера тепер із газпромки виженуть ?
показати весь коментар
05.03.2022 23:30 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 23:30 Відповісти
⚡️Американский производитель боеприпасов «Remington» отправляет миллион патронов в Украину.
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
Россия «фиксирует и передаст соответствующим органам» материалы «по всем случаям русофобии за границей, виновные будут привлечены к ответственности», пригрозили в МИД России.
показати весь коментар
05.03.2022 23:33 Відповісти
Ой. бл....ь. испугал всех.... Так там легче собрать список тех. кто не ввел санкции. Карлик гуттаперчивый!!! Будь ты проклят!!! Слава Украине!!
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
І нехай собі той список на лоба степлером прих*ячить.
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
Гораздо проще составить список тех, кто еще не ввел санкции.Но введут и глубоко.
показати весь коментар
05.03.2022 23:36 Відповісти
ещё выпендривается, маньячело шизоидное, продолжает играть в кутузова с двумя глазами..
показати весь коментар
05.03.2022 23:39 Відповісти
Анкара, похоже, готовит встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
показати весь коментар
05.03.2022 23:45 Відповісти
❗️Зеленский заявил Эрдогану о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле или Анкаре, сообщил Калын.
показати весь коментар
05.03.2022 23:46 Відповісти
⚡️ Турция получила от западных союзников одобрение того, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Россией, заявили у Эрдогана

Раскола в НАТО не получилось
показати весь коментар
05.03.2022 23:47 Відповісти
Все санкции на копрстан, наложило *****!
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
Путін вже гандон-залишилось тільки викинути.
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:35 Відповісти
❌ Еще одна российская авиакомпания - Azur Air с 8 марта приостанавливает программы полетов за рубеж.
показати весь коментар
05.03.2022 23:51 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:36 Відповісти
⚡️ Один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения IBM полностью выходит из российского рынка.
показати весь коментар
05.03.2022 23:52 Відповісти
Бухгалтер,бл...ь

показати весь коментар
05.03.2022 23:59 Відповісти
https://youtu.be/4GHa2t4N2TY


Переляканий Крис! ( Самий сок 2 )
показати весь коментар
06.03.2022 00:51 Відповісти
І ще цікава інфа про "путинськое окружение". На стільки правда,невідомо.

https://youtu.be/U7_iJB_Vdew
показати весь коментар
06.03.2022 00:58 Відповісти
Хрєн тут за 2 дні справишся
показати весь коментар
06.03.2022 02:25 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:36 Відповісти
Shell заявила що всб виручку від продажу цієї нафти відправить в Україну. Так що це працює!
показати весь коментар
06.03.2022 11:10 Відповісти
 
 