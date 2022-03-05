Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Його цікавить, хто саме запровадив санкції проти росії
"Путін доручив кабміну за два дні скласти список країн, які запровадили проти росії, компаній, організацій та фізосіб санкції", - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Також президент країни-агресора підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба кремля.
Після масштабного вторгнення росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.
32 країни світузаборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у росії, або тих, що належать уряду росії та громадянам рф.
Напад на Україну може зашкодити економіці росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.
Будь ласка, зачекайте...
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Доречі, єдиний завод з виготовлення лаптів теж зупинив виробництво...
Подаріть пыне гобус!
Мати такий ресурс і такі бабки і невзяти в руки нормальні. А це чмо старе їх всім жити не дає...
Тогда будет понятно как с ним вести всему миру.
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
Раскола в НАТО не получилось
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Переляканий Крис! ( Самий сок 2 )
https://youtu.be/U7_iJB_Vdew
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть