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Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.

Про це у Facebook повідомляє Українська Асоціація Футболу, інформує Цензор.НЕТ.

"УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації", - йдеться в повідомленні.

Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.

Також читайте: ФІФА та УЄФА залишили Росію без великого футболу

Автор: Богдан Гуньковський
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иди пиз***дой в другом месте торгуй
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06.03.2022 00:05 Відповісти
вас свиноцабак только шваброй...!
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06.03.2022 00:18 Відповісти
будут ***** в х** свистеть..
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06.03.2022 00:05 Відповісти
 
 