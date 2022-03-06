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Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА
Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.
Про це у Facebook повідомляє Українська Асоціація Футболу, інформує Цензор.НЕТ.
"УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації", - йдеться в повідомленні.
Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.
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Сергей Тарасов ba5e82b5
показати весь коментар06.03.2022 00:05 Відповісти Мені подобається 0
Великая Исландия
показати весь коментар06.03.2022 00:18 Відповісти Мені подобається 0
молодой рабочий
показати весь коментар06.03.2022 00:05 Відповісти Мені подобається 5
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