Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти
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У п’ятницю нафтова компанія Shell купила вантаж російської нафти за рекордно великою знижкою. Цю угоду розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
"Мені сказали, що Shell непомітно купила російську нафту. Одне запитання до них: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", — очільник відомства закордонних справ Кулеба дорікнув Shell за купівлю російської нафти.
Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на цю критику, повідомляє офіційний Twitter компанії, про що інформує Цензор.НЕТ. І повідомила, що прибуток від угоди направлять до спеціального фонду допомоги Україні. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з росії.
"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.
Компанія додала, що пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Это первое. А второе - один завод Shell делает бензина на потребности пары европейских стран, и ещё на экспорт что-то остается. Оставить всю Италию и Испанию без бензина даже на месяц - это будет покруче атомной бомбы. И нет, нельзя быстренько на рынке найти такое же количество топлива за месяц или два где-то в другом месте. Это задача на пару лет.
И нет, не отменят санкции мгновенно, я уже приводил пример, когда санкции действовали, когда уже даже не было страны, против которой они вводились. И они действовали, всякие там Intel и прочие гиганты были не против, если бы их действие против россии как можно скорее отменили . И даже засылали во властные кабинеты могучее лобби. И, что самое странное, их отменили именно тогда, когда их по хорошему надо было опять вводить
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Бо без цього паРаша не змогла б видобувати нову нафту, і змушена була просто палити видобуту.
Вигнати Шелл із українському ринку!
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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Гроші не пахнуть
На жаль для багатьох і в нас.
Кому війна , а кому
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Слава нації
Смерть москалям
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Спасибі. 🙏