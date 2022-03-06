Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

У п’ятницю нафтова компанія Shell купила вантаж російської нафти за рекордно великою знижкою. Цю угоду розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Мені сказали, що Shell непомітно купила російську нафту. Одне запитання до них: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", — очільник відомства закордонних справ Кулеба дорікнув Shell за купівлю російської нафти.

Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на цю критику, повідомляє офіційний Twitter компанії, про що інформує Цензор.НЕТ. І повідомила, що прибуток від угоди направлять до спеціального фонду допомоги Україні. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з росії.

"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.

Компанія додала, що пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.

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