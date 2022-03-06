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Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

У п’ятницю нафтова компанія Shell купила вантаж російської нафти за рекордно великою знижкою. Цю угоду розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Мені сказали, що Shell непомітно купила російську нафту. Одне запитання до них: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", — очільник відомства закордонних справ Кулеба дорікнув Shell за купівлю російської нафти.

Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на цю критику, повідомляє офіційний Twitter компанії, про що інформує Цензор.НЕТ. І повідомила, що прибуток від угоди направлять до спеціального фонду допомоги Україні. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з росії.

"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.

Компанія додала, що пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.

Читайте також: 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times
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Топ коментарі
+11
нічо лічного - тілько бізнес...
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06.03.2022 00:41
+6
вчера зашла на SHELL возле дома. Оказалась, весь персонал уволился после моей позавчерашней беседы с ними и с клиентами. В основном это были 20-25 парни и девушки. Мне лучше, мне легче выполнять мой план- минимум 5 заправок в день и 5 писем в корпоративные департаменты Shell

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06.03.2022 01:53
+4
Врядли, пока россия не восстановить границу украины, спуска теперь не будет
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06.03.2022 01:35
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нічо лічного - тілько бізнес...
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06.03.2022 00:41 Відповісти
Нефтеперерабатывающие заводы заранее строятся под нефть определенного сорта. Нельзя просто купить другую нефть и как ни в чем не бывало продолжать её перерабатывать. В свою очередь, из этой нефти получатся нефтепродукты, которые уже были законтрактованы и их надо поставлять, иначе это утеря деловой репутации и штрафы с судебными исками. Там не так всё просто, это не колбаса в гастрономе, что можно менять поставщиков как перчатки.
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06.03.2022 01:01 Відповісти
эти санкции не вечны, постоят месяц
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06.03.2022 01:21 Відповісти
Врядли, пока россия не восстановить границу украины, спуска теперь не будет
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06.03.2022 01:35 Відповісти
и я про это, как раз месяц
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06.03.2022 02:10 Відповісти
россия не уйдет из Крыма за месяц. Даже не надейтесь.
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06.03.2022 02:24 Відповісти
думаю уйдет
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06.03.2022 02:39 Відповісти
уйдет с Крыма аж в припрыжку кацап - просто может не успеет всех орков вывести и унитазы
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06.03.2022 10:39 Відповісти
"Эти санкции" вводятся быстро и потом требуются десятилетия, чтобы добиться их отмены. Рассказать, когда была отменена "поправка Джексона-Веника", которая была введена в 1974-м за то, что евреи не могли выехать из СССР? В 2012-м году.

Это первое. А второе - один завод Shell делает бензина на потребности пары европейских стран, и ещё на экспорт что-то остается. Оставить всю Италию и Испанию без бензина даже на месяц - это будет покруче атомной бомбы. И нет, нельзя быстренько на рынке найти такое же количество топлива за месяц или два где-то в другом месте. Это задача на пару лет.
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06.03.2022 02:09 Відповісти
бедные эти страны, хоть бы у них было топливо, а мы потерпим, **** там эти бомбежки и т.д., и да эти санкции отменят мгновенно как только уйдет( или помогут) мы все знаем кто
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06.03.2022 02:15 Відповісти
А что же ты хотел, чтобы среднестатистический итальянец, вместо того, чтобы заправить машину и отправиться по магазинах, думал о нас под бомбежками? Не будет этого. В Руанде миллион людей за полгода выпилили, ты сильно о них тогда думал? Они тоже гибли и страдали.

И нет, не отменят санкции мгновенно, я уже приводил пример, когда санкции действовали, когда уже даже не было страны, против которой они вводились. И они действовали, всякие там Intel и прочие гиганты были не против, если бы их действие против россии как можно скорее отменили . И даже засылали во властные кабинеты могучее лобби. И, что самое странное, их отменили именно тогда, когда их по хорошему надо было опять вводить
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06.03.2022 02:23 Відповісти
а оплачувати агресію божевільних проти Світу то не втрата репутації? Якщо вчасно не спинити, то поставляти не буде кому, це все лайно розповзеться по Землі і зрештою все згорить. Всі договора включають в себе пункти про форс-мажорні обставини, так ось війна і є форс-мажор.
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06.03.2022 17:32 Відповісти
Не забывай, это у нас война, в Англии нет войны, и нет форс-мажора. И да, Гитлеру ведь в свое время дали набрать силу и захватить пол-Европы именно таким образом, всё пытались отпетлять. Не думаю, что с тех пор в мире что-то изменилось в лучшую сторону.
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07.03.2022 13:34 Відповісти
Смерть цапам!
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06.03.2022 00:43 Відповісти
Т.е. признались, что греют клиентов украинской кровью
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06.03.2022 00:45 Відповісти
Компания огромная, взять и подосрать клиентуру - похоронить бизнес с вековой историей. В их случае они поступили разумно, передав деньги на нужны армии, и не подвели клиентов, и пообещали перестроиться в максимально короткие сроки.
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06.03.2022 02:47 Відповісти
не передали тільки пообіцяли. У інших теж клієнти.
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06.03.2022 17:33 Відповісти
"А не принесло тебя с тех огурчиков"?
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06.03.2022 00:47 Відповісти
Не прибуток, а паливо в еквіваленті до обсягу нафти. І нашим выйськовим. І голосно заявити!
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06.03.2022 00:49 Відповісти
Откупиться хотите, суки??
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06.03.2022 00:50 Відповісти
мзды не берём?
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06.03.2022 02:16 Відповісти
ты в окопе?
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06.03.2022 10:40 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:30 Відповісти
Po mojemu ne tolko shell dolzno otkazatsia ruskoj nefti no ves ES i drugyje strani.Eto vopros ES nado postavit pocemu oni zakupajet krovavuju fasistkuju neft
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06.03.2022 00:54 Відповісти
Справа як раз не в грошах, а в самому забиранні нафти.
Бо без цього паРаша не змогла б видобувати нову нафту, і змушена була просто палити видобуту.
Вигнати Шелл із українському ринку!
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06.03.2022 00:58 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:54 Відповісти
Коротко.
....
Гроші не пахнуть
На жаль для багатьох і в нас.
Кому війна , а кому
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 01:00 Відповісти
мнагахадовочка? или хвост прищемлевочка ? )))
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06.03.2022 01:00 Відповісти
наверно представили как их заправки горят
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06.03.2022 01:04 Відповісти
та імеджеві втрати просто прикинули від розголосу такої оборутки
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06.03.2022 01:43 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 01:47 Відповісти
вчера зашла на SHELL возле дома. Оказалась, весь персонал уволился после моей позавчерашней беседы с ними и с клиентами. В основном это были 20-25 парни и девушки. Мне лучше, мне легче выполнять мой план- минимум 5 заправок в день и 5 писем в корпоративные департаменты Shell

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06.03.2022 01:53 Відповісти
Ви дієте дуже правильно!

Спасибі. 🙏
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06.03.2022 02:57 Відповісти
Шелл у УралНефть покупала по 28$+ за баррель с доставкой
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06.03.2022 01:55 Відповісти
 
 