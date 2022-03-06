ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем
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Окупанти планували таким чином взяти Київ у кільце.
Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила про знищення Збройними силами Україні колони російської військової техніки на Київщині. Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ, та відповіла у коментарях, що інформація перевірена.
"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита ЗСУ з повітря. Дулю вам, а не Київ в облозі", – йдеться у її повідомленні.
Топ коментарі
+31 Юрий Кузьменко 0edf0b55
показати весь коментар06.03.2022 01:37
+24 Nadezhda Mezentseva
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+16 Jimmy Hill
показати весь коментар06.03.2022 01:22
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Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть