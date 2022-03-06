УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11654 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
42 131 22
Ірпінь (319) Сюмар (263)

ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем

Окупанти планували таким чином взяти Київ у кільце.

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила про знищення Збройними силами Україні колони російської військової техніки на Київщині. Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ, та відповіла у коментарях, що інформація перевірена.

"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита ЗСУ з повітря. Дулю вам, а не Київ в облозі", – йдеться у її повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства у Гаазі
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Не захоплене. Родичі кажуть, що весь день сиділи в підвалі, бо по вулицях били орки з артилерії, але сам Ірпінь наш. Йшли з Гостомельського аеродрому, як я розумію, по краю Ірпеня колоною, ну тепер там і лежать. Далі пойми річки Ірпінь кацапам не пройти ніколи. Там ще в 1941 році була лінія оборони Києва вздовж річкової пойми. І німці там не змогли пройти. Залишки дотів там досі по київській стороні пойми. Пойма -це торфянистий грунт, висушене раніше болото. Річка Ірпінь не широка, але танки там застрягнуть. Пойма широка, відкрита. З київського боку густий ліс і кацарів з того лісу стріляти в їх танках, як у тирі. У кацапів взяти Київ зі зторони Ірпеня, зокрема, жодних шансів. Не переймайтеся.
показати весь коментар
06.03.2022 01:37
+24
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:25
+16
показати весь коментар
06.03.2022 01:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я россиянин тут с 2013года, эта писня красава.
показати весь коментар
06.03.2022 05:04 Відповісти
Спасибо за Ваш героизм, а мне стыдно за мое окружающее стадо.
показати весь коментар
06.03.2022 05:07 Відповісти
Россиянин это стыдно.
показати весь коментар
06.03.2022 05:08 Відповісти
На это говно я насмотрелся. Набор в батальен бомжей и алкашей в моем военкомате, раша исдохла.
показати весь коментар
06.03.2022 05:13 Відповісти
Кстати далеко не глупые люди, клюнули на россиское TV, - незнакомые с новыми технологиями, - ватный колхоз.
показати весь коментар
06.03.2022 05:23 Відповісти
Если Вы проиграете, то мы и белорусы на долго... не я кремлевских уродов на Вас толкал, но отвечу в месте с Вашим ворогом. Уважение ВАМ
показати весь коментар
06.03.2022 05:30 Відповісти
Я один, их 99%, - пытаюсь. Упреки за Эхо москвы, потдержку Украины. - и там далее. Я всегда был вне стада.
показати весь коментар
06.03.2022 05:40 Відповісти
З Ірпеня? Як це можливо? Місто захоплено ворогом?
показати весь коментар
06.03.2022 01:18 Відповісти
Буча, Гостомель, Ирпень - место боев. идет маневренная война
показати весь коментар
06.03.2022 01:35 Відповісти
Не захоплене. Родичі кажуть, що весь день сиділи в підвалі, бо по вулицях били орки з артилерії, але сам Ірпінь наш. Йшли з Гостомельського аеродрому, як я розумію, по краю Ірпеня колоною, ну тепер там і лежать. Далі пойми річки Ірпінь кацапам не пройти ніколи. Там ще в 1941 році була лінія оборони Києва вздовж річкової пойми. І німці там не змогли пройти. Залишки дотів там досі по київській стороні пойми. Пойма -це торфянистий грунт, висушене раніше болото. Річка Ірпінь не широка, але танки там застрягнуть. Пойма широка, відкрита. З київського боку густий ліс і кацарів з того лісу стріляти в їх танках, як у тирі. У кацапів взяти Київ зі зторони Ірпеня, зокрема, жодних шансів. Не переймайтеся.
показати весь коментар
06.03.2022 01:37 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 01:22 Відповісти
Шось давно не було відосів з байрактарами, починаю хвилюватись чи все з ними добре
показати весь коментар
06.03.2022 01:23 Відповісти
Та блин, погода же. Но уже подрабатывают. Так шо не бз.о...
показати весь коментар
06.03.2022 01:30 Відповісти
Дійсно, в Києві два дні низька хмарність. Особливо було хмарно у п'ятницю.
показати весь коментар
06.03.2022 01:40 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:25 Відповісти
Благодарю за информацию . Я никода там не заправлялся , а сейчас есть повод зайти и высказать свой протест .
показати весь коментар
06.03.2022 05:02 Відповісти
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
показати весь коментар
06.03.2022 02:25 Відповісти
Смерть окупантам!
показати весь коментар
06.03.2022 01:57 Відповісти
А в цей час навіжене ***** десь у підземному бункері від безсилої люті оскаженіло кусає себе за ***. )))
показати весь коментар
06.03.2022 02:06 Відповісти
"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі": тепер вони вже на стоянці!
показати весь коментар
06.03.2022 17:54 Відповісти
 
 