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зброя (5739) Захарова (319)

"Протягом багатьох років європейські кримінальні структури отримують значне підживлення легкою та стрілецькою зброєю з боку Косово та України, Болгарії та Румунії", - Захарова

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

Міністерство закордонних справ росії в суботу закликало країни Європейського Союзу та НАТО "припинити накачувати зброєю" Україну

"Знову закликаємо країни ЄС та НАТО припинити бездумне "накачування" нежиттєздатного київського режиму новітніми системами озброєнь, щоб уникнути колосальних ризиків для міжнародної цивільної авіації та інших транспортних комунікацій не лише в Європі, а й за її межами", - цитує ТАСС коментар офіційного представника МЗС рф Марії Захарової, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатори цих поставок не можуть не усвідомлювати зростаючу загрозу попадання цієї високоточної зброї до рук терористичних елементів і бандформувань не тільки в Україні, а й у Європі в цілому.

Перетікання цих типів зброї в тіньовий обіг і до рук терористичних мереж – лише питання часу. ПЗРК становлять велику небезпеку для цивільної авіації, а ПТРК – для залізничного транспорту та об'єктів інфраструктури.

"Офіційний Брюссель вважає за краще не порушувати цю тему, будучи при цьому добре обізнаним про те, що протягом багатьох років європейські кримінальні структури отримують значне підживлення легкою та стрілецькою зброєю з боку тих же Косово та України, Болгарії та Румунії, що кратно наростили "піратське" виробництво російських/радянських зразків озброєння за простроченими ліцензіями або без них".

Захарова звернула увагу на те, що країни Заходу розпочали масові поставки в Україну ПЗРК "Стінгер" (вражає наземні та надводні об'єкти на відстані до 8 км та висоті до 3,5 км), інших переносних систем, а також ПТРК Javelin, NLAW та Carl Gustaf, які без перебільшення належать до найчутливіших видів озброєння.При цьому дипломатка вважає, що Захід "брутально ігнорує цілу низку міжнародних домовленостей, скерованих на мінімізацію ризиків потрапляння ПЗРК до рук терористичних та кримінальних елементів".

Захарова наголосила, що "з подачі колективного Заходу починається масштабне "розповзання" у світі найнебезпечніших озброєнь".

Захарова також повідомила, що в Україну на початку 2022 року прилетіло майже 50 літаків із військовою допомогою.

Офіційна представниця МЗС РФ навела статистику військової допомоги Україні від різних країн.

Захарова зазначила, що наведені дані свідчать про те, "як насправді Захід бачив виконання Києвом мінських угод".

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Топ коментарі
+34
Кокс подвезли Машке, снова бредит.
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06.03.2022 01:29
+20
Не трогайте ее , она на утренний опохмел зарабатывает.
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06.03.2022 01:34
+20
РОСІЇ ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ.
РОСІЯ - БРЕШЕ.
ЧУЄШ РОСІЮ - РОЗУМІЙ НАВПАКИ.
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06.03.2022 01:35
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Кокс подвезли Машке, снова бредит.
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06.03.2022 01:29 Відповісти
Це що за мантелепа?
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06.03.2022 01:42 Відповісти
Марусь, ты о чём?Вогнать клин не получится...
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06.03.2022 01:30 Відповісти
Не трогайте ее , она на утренний опохмел зарабатывает.
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06.03.2022 01:34 Відповісти
Правильно,треба накачати зброї кацапстан...ракетами(різних видів)...самодоставкою....
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06.03.2022 01:32 Відповісти
"ПЗРК становлять велику небезпеку для цивільної авіації "
Так! каждый день около 11-00 в кремль прилетает два вертолета.
В 17 улетают
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Самі збили цивільний Боїнг, а тепер щось вякають
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06.03.2022 04:44 Відповісти
Как красиво говорят»горбатого могила исправит..»
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06.03.2022 01:32 Відповісти
это гумконвой, захарова...
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Піди голову помий, страхолюдина смердюча!
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Орківська самка.
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06.03.2022 02:02 Відповісти
Твари! Как наглости хватает еще что-то требовать!
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Ага. Ще й після того, як збили своїм "Буком" пасажирський літак...
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06.03.2022 01:51 Відповісти
Ихтамнет😂
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06.03.2022 01:33 Відповісти
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06.03.2022 01:34 Відповісти
Баб йошка не вдупляет, мол , при чем здесь Запад? Военторги и баста...
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06.03.2022 01:36 Відповісти
РОСІЇ ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ.
РОСІЯ - БРЕШЕ.
ЧУЄШ РОСІЮ - РОЗУМІЙ НАВПАКИ.
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06.03.2022 01:35 Відповісти
Значить все йде правильно
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06.03.2022 01:35 Відповісти
Дурна Машка, ядерна зброя зараз в психопада-терориста.
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06.03.2022 01:36 Відповісти
Яке ж воно *******....
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06.03.2022 01:36 Відповісти
че заказали, то и лепит, ***** кремлевская! эти суки давно хотели бы, чтоб Украина опять стала покорным рабом царской расеи.
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06.03.2022 01:38 Відповісти
Знову заскиглив?
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06.03.2022 01:41 Відповісти
ЗЫ... стрелку переводим? Тема то - про словесный понос захеровой.
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06.03.2022 01:44 Відповісти
ПНХ **** немытая!!!!
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06.03.2022 01:40 Відповісти
Ссытся ****? Хорошо
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06.03.2022 01:40 Відповісти
Шантажируют тем, сто будут сбивать гражданскую авиацию в ЄС своїми дрг в Болгарии, Румынии
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06.03.2022 01:41 Відповісти
"машка дура, машка дура" любой попугай мацковского зоопарка знает это. а вот машка не знает, что высокотехнологичное оружие, как джавелин и его собратья, постоянно может находиться на связи со своими разработчиками и не только отчитываться им о результатах своей работы по танчиках, но и много чего другого, если попадёт "не в те руки" )))
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06.03.2022 01:41 Відповісти
я прикололся что в фейсбуке боты сначала пишут какая она красавица , а уже потом начинают гуана на вентилятор накидывать ... походу кляча таки дико комплексует на своем сходстве с буцефалом
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06.03.2022 01:46 Відповісти
Сюди чудово підійде вічне: Який жах
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06.03.2022 01:47 Відповісти
Та й не кажiть , страшилезна , що моя смерть.
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06.03.2022 01:49 Відповісти
Супер, как ее плющит!
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06.03.2022 01:51 Відповісти
Її що знову підживили колумбійським кокаїном?
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06.03.2022 01:51 Відповісти
На раисе отключили paypal

Таш же в этсивских (если кто не знает, что это, то неважно) группах, читает комментарии скрепных.

- Это беспредел!

- Как они могли заставить нас так страдать! Это же деньги, которые мне были нужны на март, а теперь на что я буду кормить семью??

- Нет, они не могут не отдать мне мои деньги! (спойлер - могут)

- Я подам на них в Гаагу!

И комментарий из Киева:

- расияне, это не санкции, а специальная финансовая операция. Успокойтесь, дышите глубоко и пейте больше воды, ничего другого у вас больше не будет.

Виктор Пузанов
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06.03.2022 01:54 Відповісти
Манька-облігація знову нанюхалась "аргентинського борошна" ?
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06.03.2022 01:56 Відповісти
у нее обстяга ... маршруты закрыли ... теперь либо летать дольше либо на бодяженный талибами герыч переходить, что таки не кошерно для "богемы"
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06.03.2022 01:59 Відповісти
Ona sama jest kriminalni element,poskolku popala pod sankciji ES.Nekomu bandytskoje mnenyje neinteresna
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06.03.2022 01:59 Відповісти
бесится то новые подковы от Prada теперь не купит ... придется в Абибасе китайском ходить как лохушке
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06.03.2022 02:10 Відповісти
Какой мир,какая Европа.Все только для вас,"любимые братья"
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06.03.2022 02:01 Відповісти
Ви серьйозно, ця стара хвойда ще щось патякає? най *** з рота вийме, тут дітлахи 2000го мультик дивляться, а йух тільки в роті то не скрєпно, в дупі теж має 2-3 показать
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06.03.2022 02:02 Відповісти
Може досить звичайну алкоголічку називати "дипломаткою"? Бомж з теплотраси більший дипломат ніж ця падла істота.
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06.03.2022 02:06 Відповісти
круто маруха обосралась ! рашапитекам жрать !
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06.03.2022 02:06 Відповісти
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06.03.2022 02:07 Відповісти
А никто никуда и ничего не поставляет. Ведь эти стингеры и джавелины можно купить в любом военторге.
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06.03.2022 02:13 Відповісти
Найбільше угрупування терористів та бандитів вже увійшло в Україну, марно верещиш Манька- **************.
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06.03.2022 02:14 Відповісти
ну ничего нового , сопли в их армии, сопли по телевизору , ......................все норм , делаем свое дело .!!!
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06.03.2022 02:30 Відповісти
Украинцы начали серийно обнулять стингерами кацапское люфтваффе,вот поэтому эта рашомразь и зачирикала.Хотя ее словесный понос вообще уже никому не интересен.
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06.03.2022 02:46 Відповісти
Вона верещить ще і тому, що українці здатні перемолоти рашкованів в себе і продовжити шлях на Москву, а жити на Алтаї у погребі кобилі не подобається
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06.03.2022 08:10 Відповісти
Это в них зависть заговорила)))
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06.03.2022 02:49 Відповісти
Ну якщо кацапи починають скавчати, значить все правильно робимо.
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06.03.2022 03:23 Відповісти
да... у маньки нос по ветру... вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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06.03.2022 05:58 Відповісти
У маньки свои печали. Не надо маньку отвлекать.
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06.03.2022 07:07 Відповісти
Нет никаких поставок оружия в Украину. Есть специальная операция по повышению обороноспособности Украины.
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06.03.2022 08:47 Відповісти
Здохни ****, невже нациська мерзота має має право щось вказувати? ви імперія зла ,ви ізгоі в світі.
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06.03.2022 08:54 Відповісти
Не беспокойся дорогая..... Мы все используем..... Нам даже маловато будет....
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06.03.2022 14:51 Відповісти
******** ****, *********** кокса колумбийского и вынлсит свой ************* бред
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07.03.2022 03:12 Відповісти
 
 