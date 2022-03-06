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Дерипаска (75) націоналізація (224) Сумська область (2192) Глухів (21) Живицький Дмитро (465)

Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Дерипасці, можуть націоналізувати, - глава Сумської ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Дерипасці, можуть націоналізувати, - глава Сумської ОВА Живицький

Україна може націоналізувати Глухівський кар'єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти "на користь держави Україна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Шо значить може? Он уже должен быть национализирован. Дерипаска идет на ***!
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06.03.2022 02:06
+9
Забавно, русал уничтожил производство в Запорожье, но карьер оставил и качает себе на раисю...у всех все нормально
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06.03.2022 02:17
+4
що значить "може"?? ЗОБОВ'ЯЗАНА!
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06.03.2022 02:19
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Шо значить може? Он уже должен быть национализирован. Дерипаска идет на ***!
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06.03.2022 02:06 Відповісти
Можуть?! Повинні !!!
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06.03.2022 03:25 Відповісти
Обязательно все кацарылое майно хоть на десятых лиц все государству-- пусть идут туда где корабль ублюдки
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06.03.2022 06:38 Відповісти
Там мертвих кацапів можна ховати.
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06.03.2022 02:09 Відповісти
Болот у вас нет? Зачем карьер уничтожать?
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06.03.2022 03:41 Відповісти
Забавно, русал уничтожил производство в Запорожье, но карьер оставил и качает себе на раисю...у всех все нормально
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06.03.2022 02:17 Відповісти
що значить "може"?? ЗОБОВ'ЯЗАНА!
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06.03.2022 02:19 Відповісти
Шел восьмой год войны....
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06.03.2022 03:29 Відповісти
Это надо было в 2014 делать. Может тогда бы не дошло до войны. ХЗ. Терпеть у себя в стране этих козлов?
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06.03.2022 03:40 Відповісти
Что значит ,,терпеть,,?
На откатах и процентах сидеть
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06.03.2022 04:16 Відповісти
ОБЯЗАНЫ, а не могут... именно двузначность и проституирование приводит к самым печальным последствиям...
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06.03.2022 05:55 Відповісти
базару не повинно бути, забрать все і назавжди!
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06.03.2022 07:56 Відповісти
Да что там карьер, тут Зеленский и К°, перед нависшим вторжением, строили дороги для агрессора, за откаты...--
оставили армию без денег и оборонзаказа!
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06.03.2022 08:47 Відповісти
А Обленерго? З десяток!
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06.03.2022 09:16 Відповісти
Поруч з кар'єром після війни буде побудовано український завод з виробництва чіпів.
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06.03.2022 13:24 Відповісти
 
 