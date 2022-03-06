Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Дерипасці, можуть націоналізувати, - глава Сумської ОВА Живицький
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Україна може націоналізувати Глухівський кар'єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти "на користь держави Україна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.
Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.
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