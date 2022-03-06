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США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ додому
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Штати схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі США російських дипломатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Держдепартаменту у коментарі Reuters
"Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми проінструктували".
Топ коментарі
+17 plotinus999
показати весь коментар06.03.2022 03:27
+12 Pavel B 2f9ec440
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+9 Василь Коромисло
показати весь коментар06.03.2022 03:28
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Еву БраунАлину Кабаеву среди 140 фашистов всегда найти смогут себе.
Под видом выезда бздипломатов.
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500211376874266626?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ