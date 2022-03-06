США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ додому

Штати схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі США російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Держдепартаменту у коментарі Reuters

"Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми проінструктували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів