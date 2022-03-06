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Новини За кордоном
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США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ додому

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ додому

Штати схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі США російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Держдепартаменту у коментарі Reuters

"Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми проінструктували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Чуркіну пощастило, він двинув коні на території США. А ці вилупні повертаються в ГУЛАГ. І ми їх з цим вітаємо.
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06.03.2022 03:27
+12
Сбитый путинский вертолет.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500211376874266626?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ

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06.03.2022 03:36
+9
Швець казав, що це літак іл-96 президентського авіазагону. І що можливо вивіз дипломатів це прикриття якихось домовленостей із високопосадовцями росії
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06.03.2022 03:28
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Лобстери закінчились. Прийдеться смоктати лапу. А може і не лапу. )
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06.03.2022 03:24 Відповісти
Чуркіну пощастило, він двинув коні на території США. А ці вилупні повертаються в ГУЛАГ. І ми їх з цим вітаємо.
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06.03.2022 03:27 Відповісти
Швець казав, що це літак іл-96 президентського авіазагону. І що можливо вивіз дипломатів це прикриття якихось домовленостей із високопосадовцями росії
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06.03.2022 03:28 Відповісти
Этот Швець балбес,он чушь несет в 90% случаев.
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06.03.2022 07:14 Відповісти
К этому выводу я пришёл и помимо Швеца, касабы своих отродясь не жалели, а гонять самолёт через полмира ради пары дипломатов-не верю.
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06.03.2022 09:08 Відповісти
документы бабло кокс семьи шлюхи
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06.03.2022 14:33 Відповісти
Шутите что ли?Документы сжигаются на раз, держать бабло и кокс тоннами в Вашингтоне=просто нонсенс, семьи и шлюхи тоже никому не нужны-уж кого-кого, а очередную Еву Браун Алину Кабаеву среди 140 фашистов всегда найти смогут себе.
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Не дипломатів,а шпигунів
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06.03.2022 03:29 Відповісти
Товарищ Гессов полетел на сепаратные перегаворы.
Под видом выезда бздипломатов.
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06.03.2022 03:35 Відповісти
Сбитый путинский вертолет.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500211376874266626?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ

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06.03.2022 03:36 Відповісти
срань нах звідси ..
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06.03.2022 03:39 Відповісти
вот таким он был

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06.03.2022 03:39 Відповісти
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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06.03.2022 05:41 Відповісти
Да, вчера отслеживал этот утренний рейс по Радару. Вылетел из петербурга в Вашингтон.
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06.03.2022 07:13 Відповісти
жаль нету у нас такого бука, чтобы дострелил до него
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06.03.2022 09:07 Відповісти
 
 