УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11175 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 450 36
війна (56107) Придністров'я (369)

Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка перебуває у підвищеному ступені бойової готовності, але поки виключає свою участь у війні проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Глава самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів ЗС ПМР у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому також повідомляється про те, що більшість військовослужбовців Придністров'я не хочуть брати участь у бойових діях на території України.

Читайте також: Причин для занепокоєння щодо російських військовослужбовців у Придністров'ї немає, - Санду
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Еще бы. Там одна-две точки-у, и Приднестровье - снова молдавское.
показати весь коментар
06.03.2022 03:47
+14
Їх після цього попередили що це можна розцінить як офіційне оголошення війни Адже однієї Точки-У досить щоб перетворить армійські склади *********** у Придністров"ї - в пекло а половину їх території - в непридатну для проживання місцевість І вони притихли
показати весь коментар
06.03.2022 04:03
+11
Не понял. Приднестровье уже вступило в войну в первый же день атаковав батальон связи в Подольске одесской области. И Генштаб верит?
показати весь коментар
06.03.2022 03:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще бы. Там одна-две точки-у, и Приднестровье - снова молдавское.
показати весь коментар
06.03.2022 03:47 Відповісти
Мабуть, так и будет. Хутя-падло доигралось.
показати весь коментар
06.03.2022 03:48 Відповісти
Не понял. Приднестровье уже вступило в войну в первый же день атаковав батальон связи в Подольске одесской области. И Генштаб верит?
показати весь коментар
06.03.2022 03:54 Відповісти
Їх після цього попередили що це можна розцінить як офіційне оголошення війни Адже однієї Точки-У досить щоб перетворить армійські склади *********** у Придністров"ї - в пекло а половину їх території - в непридатну для проживання місцевість І вони притихли
показати весь коментар
06.03.2022 04:03 Відповісти
Подільск бомбили с повітря, недореспубліка в стороні , а то їй був би давно писець..
показати весь коментар
06.03.2022 09:07 Відповісти
Ну конечно с воздуха! Три крылатых ракеты "Калибр" выпущенны с территории Приднестровья. Это не начало войны?
показати весь коментар
06.03.2022 11:01 Відповісти
из Торонто видніше, стратег ,плять..
показати весь коментар
06.03.2022 12:28 Відповісти
Да, я стратег а Вы неуч не умеющий читать. "По сообщению Геращенко в Подольск Одесской области залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч,. https://www.newsru.co.il/world/24feb2022/mvd_uk_111.html
показати весь коментар
06.03.2022 17:33 Відповісти
та ти себе почитай і якось опрєдєлись вже чи літаком чи ракетами с придністровія..
показати весь коментар
06.03.2022 17:44 Відповісти
Я почитал. Самолетами. А ТЫ научился читать? Приднестровье таки участвует в войне? Или со зрением плохо?
показати весь коментар
06.03.2022 17:52 Відповісти
в сраці воно "участвуєт" , я зараз десять кілометрів від кордона з пмр .. все поки тихо -мости і дороги підірвані... три точкі У і нема того пмр..хай тільки смикнуться.
показати весь коментар
06.03.2022 18:06 Відповісти
Дебил. Чтобы поучаствовать мост переходить не надо. Достаточно артилерии. Исчезни с глаз моих
показати весь коментар
06.03.2022 18:20 Відповісти
давай , стратег, нагнітай ...
показати весь коментар
06.03.2022 18:36 Відповісти
путинскую росгвардию отправили на удобрение

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500160390608695302?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ
показати весь коментар
06.03.2022 03:59 Відповісти
Можно вечно любоваться кадрами разбитой в Старом Салтове колонной Zомбированных свинособак.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500184314935398401?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ
показати весь коментар
06.03.2022 04:01 Відповісти
Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили 4 гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці,-наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
Слава Україні!🇺🇦
https://facebook.com/100064727737034/posts/327837772717145/

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1500085126927196160?s=20&t=Xw7mtn6FSdHlvFOf5VvR1Q

показати весь коментар
06.03.2022 04:05 Відповісти
Дев'ять літаків та гелікоптерів Росії збито за 24 години, серед них один з найновіших російських Су-34 в Чернігові.🔥🔥🔥

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1500195612041560074?s=20&t=3q1gvEV4l0PKblZAMaYZ7A

показати весь коментар
06.03.2022 04:07 Відповісти
⚡️На Росії почалося.

У Нижньокамську робітники заводу «Гемонт» влаштували стихійний страйк через те, що їм не виплатили частину зарплати внаслідок різкого обвалу рубля.

📹 Денис Казанський

https://twitter.com/EspresoTV/status/1500097646714839041?s=20&t=feQx6Qpq2cw8_qgoUMhgLg
показати весь коментар
06.03.2022 04:08 Відповісти
А они не в курсе, что х-лу сказали, что люди готовы пожертвовать своей 13-й зарплатой для дырявых респаблик
показати весь коментар
06.03.2022 06:45 Відповісти
Кто им виноват, шо они зомбированые идиоты. ***** принимает челобитные от быдла, стоящего на коленях. Пусть тренируются
показати весь коментар
06.03.2022 08:31 Відповісти
Это турки (по национальности). а великоросы под веником сидят
показати весь коментар
06.03.2022 09:55 Відповісти
Пох на кацапню- вангую шо навіть в цій ситуацію вони верещать "Виноваты пиндосы"...
показати весь коментар
06.03.2022 12:30 Відповісти
молдовани, чому нє ліквідуетє цю заразу, дуже гарний шанс
показати весь коментар
06.03.2022 04:20 Відповісти
Дык, они до сих пор принимают роиссамолеты. Боятся, шо мы кацапов не расхерачим.
показати весь коментар
06.03.2022 04:25 Відповісти
Брехня. Молдова вообще отменила все полеты над своей территорией.
показати весь коментар
06.03.2022 05:00 Відповісти
Вже напевно останні років вісім у Придністров'я нічого не літає. Раніше можна було б потрапити через аеропорт Кишинева. А в окупаційній армії служать в основному місцеві.
показати весь коментар
06.03.2022 06:49 Відповісти
Не неси пургу, замерзнешь
показати весь коментар
06.03.2022 09:40 Відповісти
не пис-Ды "англичанин" -небо закрыто , из космоса принимают ?
показати весь коментар
06.03.2022 12:33 Відповісти
Сразу по завершению войны с Рашей. Украина и Молдова ( при помощи "заблудившихся румынских отпускников" должны покончить с этой раковой опухолью навсегда.
показати весь коментар
06.03.2022 04:35 Відповісти
Ага, щас. Це такий вигідний хаб для контрабанди з усіх сторін.
Вони на тому і живуть.
А наші хлопці якби й хотіли - не маємо права -територія Молдови
Вони не полізуть - не дурні.
показати весь коментар
06.03.2022 05:11 Відповісти
Вони - це придністровя.
показати весь коментар
06.03.2022 05:12 Відповісти
А сейчас пусть напрягутся все недоресБУБлики лугандония, сев осетия, абхазия, приднестровье.
показати весь коментар
06.03.2022 08:06 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
показати весь коментар
06.03.2022 08:47 Відповісти
Эти тоже отвлекают наши силы.
Значит, уже участвуют.
показати весь коментар
06.03.2022 11:05 Відповісти
Приднестровье уже одной ногой в Молдавии,но если Молдавия откажется,то нехай буде ще й приднестровье.
показати весь коментар
06.03.2022 11:36 Відповісти
 
 