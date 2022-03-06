Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка перебуває у підвищеному ступені бойової готовності, але поки виключає свою участь у війні проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Глава самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів ЗС ПМР у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому також повідомляється про те, що більшість військовослужбовців Придністров'я не хочуть брати участь у бойових діях на території України.

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