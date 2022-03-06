Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України
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Невизнана Придністровська Молдавська Республіка перебуває у підвищеному ступені бойової готовності, але поки виключає свою участь у війні проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
"Глава самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів ЗС ПМР у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
При цьому також повідомляється про те, що більшість військовослужбовців Придністров'я не хочуть брати участь у бойових діях на території України.
Топ коментарі
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Вони на тому і живуть.
А наші хлопці якби й хотіли - не маємо права -територія Молдови
Вони не полізуть - не дурні.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Значит, уже участвуют.