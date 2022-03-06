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Дві азербайджанські авіакомпанії припиняють свої рейси в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дві азербайджанські авіакомпанії припиняють свої рейси в РФ

В Азербайджані великі авіакомпанії AZAL і Buta Airways припиняють всі свої рейси в Російську Федерацію з неділі, 6 березня.

Про це йдеться у повідомленні компаній, інформує Цензор.НЕТ.

Так, починаючи з 08:00 6 березня AZAL і Buta Airways припиняють всі рейси в міста РФ.

Зазначається, що причиною такого рішення стали останні зміни на міжнародному ринку авіаційного страхування, а також перестрахування, пов'язані з санкціями.

"Ці конфігурації торкнулися також і діяльність національного авіаперевізника Азербайджану. У поточній ситуації AZAL і страховим компаніям потрібно детально проаналізувати ситуацію, що змінилася, оцінити всі нехороші та позитивні дії, вивчити всі ймовірні зміни у власній політиці", - розповіли в Buta Airways.

У заяві йдеться, що починаючи з 6 березня "у зв'язку з ризиками, що виникають при міжнародних польотах", за рекомендацією Росавіації рейси російських авіакомпаній в Азербайджан "призупиняються на невизначений термін".

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Автор: Ірина Дашківська
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Праздничные массовые гуляния на Масленицу не будут проводить в Новосибирске в воскресенье, 6 марта. В пресс-службе мэрии объяснили, что согласно постановлению правительства Новосибирской области
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06.03.2022 05:06 Відповісти
Мабуть бояться щоб "праздничные массовые гуляния" не переросли у антивоєнні протести! Адже в Україні гинуть в основному не "масквичи" а жителі "глубинки"!
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06.03.2022 05:14 Відповісти
При CCCР Новосибирск считался интелектуальной столицей Сибири. А по количеству научных работников на душу населения - наверное был первым в стране.
Правда, 99% ума работало на оборонку. Но это принципиально ничего не меняет.
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06.03.2022 06:26 Відповісти
 
 