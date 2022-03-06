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Вже 3 тисячі добровольців зі США прагнуть воювати за Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже 3 тисячі добровольців зі США прагнуть воювати за Україну

Американські ветерани захотіли добровольцями приєднатися до Інтернаціонального легіону Україні.

Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

Метью Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, сказав виданню, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.

Для нього боротьба в Україні - більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни

"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", - сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
3000 - это уже не батальон, а дивизия + из других стран есть ещё! Можно собрать корпус или даже армию!
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06.03.2022 05:01
+18
То давайте швидко їм допоможіть добратися до України!!!
**#шити мразоту рашисську усім світом треба!!!
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06.03.2022 05:11
+17
Сколько американский мужик в идеальной физической форме и с 30-летним боевым опытом положит малолетних обсосов из расеянских ******?
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06.03.2022 05:06
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3000 - это уже не батальон, а дивизия + из других стран есть ещё! Можно собрать корпус или даже армию!
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06.03.2022 05:01 Відповісти
Была инфа вчера про 12 тыс. готовых добровольцев со всего мира
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06.03.2022 05:09 Відповісти
Вже інфа
.до 16
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06.03.2022 05:10 Відповісти
Сколько американский мужик в идеальной физической форме и с 30-летним боевым опытом положит малолетних обсосов из расеянских ******?
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06.03.2022 05:06 Відповісти
Как повезет, если, как обычно, раисяне будут "бамбить" градами всех и вся, то ни одного. В ближнем бою, при хороших позициях цифра может идти до победы.
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06.03.2022 05:11 Відповісти
А ти оціни іншу штуку: Країни НАТО не збираються посилать свої війська на територію України Однак вони розширюють поставки озброєння Хто заважає укомплектувать наприклад системи озброєнь ППО іноземними ветеранами що вміють керувати цими системами?
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06.03.2022 05:32 Відповісти
Я уверен,что среди них будут операторы БПЛА,систем ПВО и операторы других ракетных систем, и так же будут специалисты по логистике и разведке. И приедут они не с пустыми руками.
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06.03.2022 05:36 Відповісти
З "чемоданами" а там.... Даже страшно подумати, що може в ці "чемодани" влізти
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06.03.2022 08:27 Відповісти
Трохи не так. Тут потрібно застосувати теорію Карла Ліннея про розмноження видів.
Скільки американский мужик в идеальной физической форме и с 30-летним боевым опытом зможе навчити наших бійців класти нЕлюдів десятками і передати їм свій досвід?
А потім уже ці хлопці скільки ще нових можуть навчити?
От і рахуйте, при правильному підході цей американський мужик може положити (вже не в буквальному змісті) тисячі нЕлюдів.
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06.03.2022 06:07 Відповісти
І ще один момент до моєго коменту.
Важливо молодих бійців навчити не тільки вбивати, але, що головне, при цьому самому лишитись живим. Це вкрай важливий досвід.
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06.03.2022 10:24 Відповісти
Коротко
..

Дякуємо..
Разом до перемоги.
Мордор та ***** повинен бути знищений
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 05:07 Відповісти
То давайте швидко їм допоможіть добратися до України!!!
**#шити мразоту рашисську усім світом треба!!!
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06.03.2022 05:11 Відповісти
русский военный корабль иди *****-------------------- Zara, а также Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius.

Все эти более 500 магазинов будут закрыты в России с 6 марта. При этом останавливаются и онлайн-продажи.
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06.03.2022 05:19 Відповісти
При цьому зникають також робочі місця!!!
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06.03.2022 08:37 Відповісти
Из этих 3000 полюбэ должны быть военные лётчики,вот вам и готовые обученные пилоты для самолётов F, которые НАТО нам подгонять,а то писали ранее что укр лётчики ток на МИГах обучены летать
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06.03.2022 05:25 Відповісти
Добре, якщо серед цих добровольців будуть оператори ЗРК Patriot та пілоти F-16 разом зі своєю технікою.
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06.03.2022 05:26 Відповісти
Іди у фарватері російського корабля.
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06.03.2022 06:17 Відповісти
Я чота не пойму ты трампист или лоцман ***********?
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06.03.2022 06:26 Відповісти
нужны лётчики и операторы пво,и можно под это дело дать им украинское гражданство,и взять по лендлизу хорошие самолётики и т.д. у НАТО или ЕС,от которых русские асы сруться ещё не взлетев.
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06.03.2022 05:54 Відповісти
Загальний настрій публіки в штатах мене радує. І не тільки публіки. Я лумаю, якщо вже брати інтернаціоналістів то тільки зі своїми Патріотами та Апачами.
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06.03.2022 06:16 Відповісти
Я, думаю, можно и в шахтах поискать, их там нет...
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06.03.2022 06:44 Відповісти
"Пси війни"
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06.03.2022 06:45 Відповісти
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НІЧНІ КОШМАРИ МАНЬКІ ЗАХАРОВОЇ - НА УКРАЇНСЬКИХ ТАНКАХ ЇДУТЬ НЄГРИ-ЖИДОБАНДЕРІВЦІ І СТРІЛЯЮТЬ ПО РАСПЯТИХ РУСЬКОГОВОРЯЩІХ ХЛОПЧИКАХ!
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06.03.2022 07:18 Відповісти
То її ,,влажныє мечты,,.
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06.03.2022 09:06 Відповісти
Так вперед, у нас есть не государственние и государственние подразделения
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06.03.2022 07:31 Відповісти
Які такі "добровольці"? То шахтєри. Нєкоторие от рождєнія чумазие (потомствєнниє). І тракторісти. А оружіє - то макєти із дєтскава міра
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06.03.2022 07:32 Відповісти
Альфа Центавра, Плеяди, Орион рвется в бой обещали закрить космос от ядерних ракет
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06.03.2022 07:34 Відповісти
Мабуть в тому, що поки інтернаціональний батальйон (бригада) не сформований, не є проблемою добровольців, а проблемою України.
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06.03.2022 08:05 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 08:49 Відповісти
Война будет долгой и затяжной...К моему сожалению.По этому Украине нужно создавать новую армию 100-150 тысяч наемников - профессионалов со всего мира!!!Именно профессионалов!Деньги есть как в самой Украине + США и ЕС дают десятки миллиардов долларов помощи .Это нужно сделать в кротчайшие сроки и немедленно.Слава Украине! Смерть ворогам!
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06.03.2022 10:30 Відповісти
война будет до дефрота россии. А это июнь скорее всего
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06.03.2022 14:56 Відповісти
так они уже сейчас фактически отказываются от выплат дивидентов в валюте то есть дефолт скрытый
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Na ežegodnoj jarmarke Kaziuko (sv. Kazimiera) v Vilniuse tema podderžki Ukrainy.
Vse želajut stoikosti i pobedy. Za čašku boršča narod vykladyvaet minimum piatak.

https://www.youtube.com/watch?v=WAq-6gKzQNY
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06.03.2022 11:11 Відповісти
 
 