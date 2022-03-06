Вже 3 тисячі добровольців зі США прагнуть воювати за Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Американські ветерани захотіли добровольцями приєднатися до Інтернаціонального легіону Україні.
Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
Метью Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, сказав виданню, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.
Для нього боротьба в Україні - більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.
"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", - сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".
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.до 16
Скільки американский мужик в идеальной физической форме и с 30-летним боевым опытом зможе навчити наших бійців класти нЕлюдів десятками і передати їм свій досвід?
А потім уже ці хлопці скільки ще нових можуть навчити?
От і рахуйте, при правильному підході цей американський мужик може положити (вже не в буквальному змісті) тисячі нЕлюдів.
Важливо молодих бійців навчити не тільки вбивати, але, що головне, при цьому самому лишитись живим. Це вкрай важливий досвід.
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Дякуємо..
Разом до перемоги.
Мордор та ***** повинен бути знищений
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Слава нації
Смерть москалям
**#шити мразоту рашисську усім світом треба!!!
Все эти более 500 магазинов будут закрыты в России с 6 марта. При этом останавливаются и онлайн-продажи.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Vse želajut stoikosti i pobedy. Za čašku boršča narod vykladyvaet minimum piatak.
https://www.youtube.com/watch?v=WAq-6gKzQNY