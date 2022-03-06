Канада рекомендує своїм громадянам негайно виїхати із Росії

МЗС Канади рекомендує своїм громадянам негайно покинути територію РФ та уникати будь-яких подорожей до цієї країни, яка веде війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Канади.

"Уникайте будь-яких подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі у зв'язку з обмеженими варіантами перельотів та обмеженнями на фінансові операції. Якщо ви наразі перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки ще доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що західні санкції та російські контрсанкції можуть стати на заваді канадцям, охочим покинути Росію.

"Санкції міжнародної спільноти та дії Росії у відповідь можуть мати значний вплив на доступність та надання важливих послуг. Перелік рейсів стає дуже обмеженим", - наголошують у МЗС.

Крім того, зазначається, що новий російський закон суттєво обмежує свободу слова у країні.

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"Радимо у Росії утриматися від обговорення російського вторгнення в Україну, поширення інформації про чинні події в Україні та Росії, участь у демонстраціях та масових зборах", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

Такі рекомендації не є обов'язковими для виконання пересічними канадцями, однак впливають на дію страхування та інших послуг.