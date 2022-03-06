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Канада рекомендує своїм громадянам негайно виїхати із Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Канада рекомендує своїм громадянам негайно виїхати із Росії

МЗС Канади рекомендує своїм громадянам негайно покинути територію РФ та уникати будь-яких подорожей до цієї країни, яка веде війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Канади.

"Уникайте будь-яких подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі у зв'язку з обмеженими варіантами перельотів та обмеженнями на фінансові операції. Якщо ви наразі перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки ще доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що західні санкції та російські контрсанкції можуть стати на заваді канадцям, охочим покинути Росію.

"Санкції міжнародної спільноти та дії Росії у відповідь можуть мати значний вплив на доступність та надання важливих послуг. Перелік рейсів стає дуже обмеженим", - наголошують у МЗС.

Крім того, зазначається, що новий російський закон суттєво обмежує свободу слова у країні.

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"Радимо у Росії утриматися від обговорення російського вторгнення в Україну, поширення інформації про чинні події в Україні та Росії, участь у демонстраціях та масових зборах", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

Такі рекомендації не є обов'язковими для виконання пересічними канадцями, однак впливають на дію страхування та інших послуг.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Час превентивних ударів НАТО на паРашу настав
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06.03.2022 07:11
+6
Канадцы в раССеи??? Приехали на средневековье посмотреть??
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06.03.2022 07:17
+4
Доброго ранку, Україно! Доброго- бо живі, а значить- не переможені!
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06.03.2022 07:21
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Час превентивних ударів НАТО на паРашу настав
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06.03.2022 07:11 Відповісти
Было бы очень хорошо. Но скорее всего причина более банальна - чтобы рашка не начала брать в заложники граждан Канады, обвиняя их в "шпионстве".
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06.03.2022 07:58 Відповісти
Канадцы в раССеи??? Приехали на средневековье посмотреть??
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06.03.2022 07:17 Відповісти
Это надо было делать две недели назад,что бы лапотные запаниковали.
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06.03.2022 07:21 Відповісти
Доброго ранку, Україно! Доброго- бо живі, а значить- не переможені!
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06.03.2022 07:21 Відповісти
***** заявило ---- долги Западу будит отдавать в фублях.....
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06.03.2022 07:29 Відповісти
16.03 рашкостану офіційно оголосять країною-банкрутом (дефолт).
Рашистський фубль не коштуватиме геть нічого
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06.03.2022 08:26 Відповісти
Блефує клоун, як може.
Та там трильони їхні в банках і активах
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06.03.2022 08:54 Відповісти
Закон бумеранга. К нам вернутся, а из рашки начинают убегать. Упырь рыл яму нам, а... дальше вы поняли
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06.03.2022 07:37 Відповісти
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06.03.2022 07:43 Відповісти
таки жахнуть?
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06.03.2022 08:39 Відповісти
Якби!
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06.03.2022 10:39 Відповісти
 
 