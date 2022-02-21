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Посольство США знову закликало американських громадян негайно покинути Україну: "Ситуація залишається непередбачуваною"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посольство США знову закликало американських громадян негайно покинути Україну:

Державний департамент США продовжує закликати громадян США негайно покинути Україну комерційними або приватними засобами через посилення загрози російських військових дій.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною по всій країні і може погіршуватися без попередження. Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення", - йдеться у повідомленні.

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21.02.2022 11:41 Відповісти
Та да. Это хорошо умеют.
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21.02.2022 12:05 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ !!!
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21.02.2022 12:07 Відповісти
 
 