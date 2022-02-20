УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
14 839 49
посольство (875) Росія (47118) США (14432) теракт (852)

Посольство США оприлюднило попередження для американців про можливі теракти в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство США оприлюднило попередження для американців про можливі теракти в Росії

Американцям варто уникати натовпів і бути напоготові через загрози терактів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства США у Російській Федерації із посиланням на повідомлення ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, існують загрози нападів на торгові центри, станції залізниці та метро, ​​інші громадські місця у великих населених пунктах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

У посольстві радять своїм громадянам слідкувати за повідомленнями місцевих та міжнародних ЗМІ, уникайте натовпів, повідомити друзів і рідних про свою безпеку, бути напоготові в місцях, які відвідують туристи/іноземці, переглянути особисті плани безпеки, мати при собі посвідчення особи, включаючи паспорт США з чинною російською візою, мати плани евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
ФСБ взриваєт Росію (с) Літвіненко. Якраз кілька тижнів тому в ютубі слухав цю книгу.
показати весь коментар
20.02.2022 22:23
+21
Штаты молодцы, работают на опережение и громко оглашают все возможные сценарии, чтобы у ***** не оставалось места для резкого манёвра.
показати весь коментар
20.02.2022 22:27
+20
Оце добре! Кацапи теж мають боятися божевільного *****
показати весь коментар
20.02.2022 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФСБ взриваєт Росію (с) Літвіненко. Якраз кілька тижнів тому в ютубі слухав цю книгу.
показати весь коментар
20.02.2022 22:23 Відповісти
"Апірация "Рязансахар 2.0"

Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи

https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
показати весь коментар
20.02.2022 22:25 Відповісти
Так.. Теж дивився вже вкотре нещодавно. Але книжка аж на 9 годин і там багато чого такого, чого нема у фільмі та передачах
показати весь коментар
20.02.2022 22:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0o5Ddf1sE44&t=4s
показати весь коментар
21.02.2022 00:03 Відповісти
Оце добре! Кацапи теж мають боятися божевільного *****
показати весь коментар
20.02.2022 22:23 Відповісти
Кацапи його в 100 разів більше бояться ніж будь хто. Саме їхня ісконна сцикливість і виростила таке ***** на троні.
показати весь коментар
21.02.2022 04:34 Відповісти
І знайдуть візитку ЗЕленського в цей раз
показати весь коментар
20.02.2022 22:24 Відповісти
Карточку Джокера и надпись "Знаешь почему я так гундосю?"
показати весь коментар
20.02.2022 22:25 Відповісти
а що її шукати - вона в кожному зомбоящику расеї, в топе
та і сам зеЛох та його шобла вже перекрасилися
показати весь коментар
20.02.2022 22:26 Відповісти
та то сарказм був, бо для Крисії ЗЕлений гундос зараз свій.
показати весь коментар
20.02.2022 22:28 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 22:29 Відповісти
Забули дописати реакцію "Кварталу 95": «Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника»

https://www.facebook.com/kvartal95/photos/a.140443315979196/5021268354563310/?type=3
показати весь коментар
20.02.2022 22:48 Відповісти
ні, Ярош усі візитки запатентував))
показати весь коментар
21.02.2022 00:30 Відповісти
Як же я люблю США, вони завжди в темі, не те що наш Слоупок
показати весь коментар
20.02.2022 22:24 Відповісти
Вот то говно которое сегодня писало про теракты на цензоре. Это была игра на опережение или что?
показати весь коментар
20.02.2022 22:24 Відповісти
знаючи як діє путлєр, цього треба очікувати, для нього ми всі біосміття
показати весь коментар
20.02.2022 22:26 Відповісти
Даун ты тупой, писали про тераракты на территории рашки уже после после нападения на мирные украинские города, а не до
показати весь коментар
20.02.2022 22:35 Відповісти
Короче ты не русский бот, а по жизни такой. Ну ладно. Просто удачно совпало.
показати весь коментар
20.02.2022 22:36 Відповісти
Ты ***** Путином назвал. Это ты бот и все тут это понимают.
показати весь коментар
20.02.2022 22:38 Відповісти
Этим чертям. своим дома взрывать не впервой.
показати весь коментар
20.02.2022 22:24 Відповісти
как тебе такое Обама
показати весь коментар
20.02.2022 22:28 Відповісти
да ладно, просто тогда чувак ещё унитаз себе не добыл. теперь в оставленном жилье "беженцев" это ему удалось и он занёс его к себе в этот подьезд и сцыт уже культурно. сидя в смысле, как буряты его научили ))
показати весь коментар
20.02.2022 22:31 Відповісти
Штаты молодцы, работают на опережение и громко оглашают все возможные сценарии, чтобы у ***** не оставалось места для резкого манёвра.
показати весь коментар
20.02.2022 22:27 Відповісти
ему не нравится обстановка в россии.и он пошел воевать в днр,бороться с олигархами

вот как жить с такими соседями?
показати весь коментар
20.02.2022 22:27 Відповісти
за Украину переживает видать)) борется с олигархами в Украине))
показати весь коментар
20.02.2022 22:31 Відповісти
))) животные.они реально *******!!! с телевизора вешают лапшу на уши и в расеи ничего сделать не могу но. по телевизору сказали и я поехал помогать. самореализовываться .убивать .грабить ...
показати весь коментар
20.02.2022 23:38 Відповісти
Головний терорист та спонсор тероризму на планеті-це лапатна балалайня заселена смердючими свинями...
показати весь коментар
20.02.2022 22:38 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
показати весь коментар
20.02.2022 22:39 Відповісти
Или на самом деле он сейчас в танке где-то на границе Беларуси и Украины, готов идти в бой на Киев.
показати весь коментар
20.02.2022 22:44 Відповісти
прикрыли на время,чтоб не ****** много
показати весь коментар
20.02.2022 22:51 Відповісти
Из Украины американцам предлагается срулить, а в рф быть немного осторожнее.
показати весь коментар
20.02.2022 22:47 Відповісти
Логично. На рф же никто не собирается нападать /общеизвестно/
показати весь коментар
20.02.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 22:50 Відповісти
Патрушев встречался с Зеленским в Омане ,когда в Ираке сбили самолет МАУ.
показати весь коментар
20.02.2022 22:52 Відповісти
Умник. Самолет МАУ сбили в ИРАНЕ!
показати весь коментар
20.02.2022 22:57 Відповісти
То порохобот, йому по цимбалам.
показати весь коментар
20.02.2022 23:01 Відповісти
Да , в Иране. Опечатка
показати весь коментар
20.02.2022 23:12 Відповісти
Где дежурят кацапские ПВО
показати весь коментар
20.02.2022 23:13 Відповісти
Я в курсе, и именно на его самолёте Зеля и вернулся в Беларусь через Москву, откуда его, совсем обхезанного и забрали в Киев. Лететь другими рейсами Зеля сразу отказался.
показати весь коментар
20.02.2022 23:06 Відповісти
И был он там с Ермаком , когда глава АП был еще Богдан. А через месяц стал Ермак
показати весь коментар
20.02.2022 23:14 Відповісти
Америкосы решили в ответ куйлу посетить панику в его избе... хороший ход...
показати весь коментар
20.02.2022 22:52 Відповісти
Та не , они сливают инфу из бункера. думаю ,поэтому у ***** такой длинный стол со своим окружением
показати весь коментар
20.02.2022 22:53 Відповісти
кацапушки, теракты не игрушки. суйте в жопы пушки.
показати весь коментар
20.02.2022 22:55 Відповісти
Завтра при відкритті московської біржі буде колосальний обвал і паніка !
Запасаємось попкорном !
показати весь коментар
20.02.2022 23:00 Відповісти
***** чекає доля його кумира йосі джугашвілі - який ганебно сконав у власних випорожненнях, отруєний своїм найближчим оточенням(і дата буде для нього гарна і символічна - то й самий Березень, тільки рік інший). Хоча цього виродка може й не будуть труїти "новічком" - а тупо придушать подушкою💀
показати весь коментар
20.02.2022 23:33 Відповісти
Oh yeah!
показати весь коментар
21.02.2022 01:46 Відповісти
 
 