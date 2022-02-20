Посольство США оприлюднило попередження для американців про можливі теракти в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американцям варто уникати натовпів і бути напоготові через загрози терактів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства США у Російській Федерації із посиланням на повідомлення ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, існують загрози нападів на торгові центри, станції залізниці та метро, інші громадські місця у великих населених пунктах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.
У посольстві радять своїм громадянам слідкувати за повідомленнями місцевих та міжнародних ЗМІ, уникайте натовпів, повідомити друзів і рідних про свою безпеку, бути напоготові в місцях, які відвідують туристи/іноземці, переглянути особисті плани безпеки, мати при собі посвідчення особи, включаючи паспорт США з чинною російською візою, мати плани евакуації.
Будь ласка, зачекайте...
Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи
https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
та і сам зеЛох та його шобла вже перекрасилися
https://www.facebook.com/kvartal95/photos/a.140443315979196/5021268354563310/?type=3
вот как жить с такими соседями?
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
Запасаємось попкорном !