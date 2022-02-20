Посольство США обнародовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России

Американцам следует избегать толп и быть начеку из-за угроз терактов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Российской Федерации со ссылкой на сообщения СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так, существуют угрозы нападений на торговые центры, станции железной дороги и метро, ​​другие общественные места в крупных населенных пунктах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной.

В посольстве советуют своим гражданам следить за сообщениями местных и международных СМИ, избегайте толп, сообщить друзьям и родным о своей безопасности, быть внимательным в местах, посещаемых туристами/иностранцами, пересмотреть личные планы безопасности, иметь при себе удостоверения личности, включая паспорт США с действующей российской визой, иметь планы эвакуации.

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