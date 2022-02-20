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Посольство США обнародовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство США обнародовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России

Американцам следует избегать толп и быть начеку из-за угроз терактов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Российской Федерации со ссылкой на сообщения СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так, существуют угрозы нападений на торговые центры, станции железной дороги и метро, ​​другие общественные места в крупных населенных пунктах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной.

В посольстве советуют своим гражданам следить за сообщениями местных и международных СМИ, избегайте толп, сообщить друзьям и родным о своей безопасности, быть внимательным в местах, посещаемых туристами/иностранцами, пересмотреть личные планы безопасности, иметь при себе удостоверения личности, включая паспорт США с действующей российской визой, иметь планы эвакуации.

Читайте также: Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News
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Топ комментарии
+28
ФСБ взриваєт Росію (с) Літвіненко. Якраз кілька тижнів тому в ютубі слухав цю книгу.
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20.02.2022 22:23
+21
Штаты молодцы, работают на опережение и громко оглашают все возможные сценарии, чтобы у ***** не оставалось места для резкого манёвра.
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20.02.2022 22:27
+20
Оце добре! Кацапи теж мають боятися божевільного *****
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20.02.2022 22:23
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ФСБ взриваєт Росію (с) Літвіненко. Якраз кілька тижнів тому в ютубі слухав цю книгу.
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20.02.2022 22:23 Ответить
"Апірация "Рязансахар 2.0"

Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи

https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
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20.02.2022 22:25 Ответить
Так.. Теж дивився вже вкотре нещодавно. Але книжка аж на 9 годин і там багато чого такого, чого нема у фільмі та передачах
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20.02.2022 22:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0o5Ddf1sE44&t=4s
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21.02.2022 00:03 Ответить
Оце добре! Кацапи теж мають боятися божевільного *****
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20.02.2022 22:23 Ответить
Кацапи його в 100 разів більше бояться ніж будь хто. Саме їхня ісконна сцикливість і виростила таке ***** на троні.
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21.02.2022 04:34 Ответить
І знайдуть візитку ЗЕленського в цей раз
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20.02.2022 22:24 Ответить
Карточку Джокера и надпись "Знаешь почему я так гундосю?"
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20.02.2022 22:25 Ответить
а що її шукати - вона в кожному зомбоящику расеї, в топе
та і сам зеЛох та його шобла вже перекрасилися
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20.02.2022 22:26 Ответить
та то сарказм був, бо для Крисії ЗЕлений гундос зараз свій.
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20.02.2022 22:28 Ответить
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20.02.2022 22:29 Ответить
Забули дописати реакцію "Кварталу 95": «Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника»

https://www.facebook.com/kvartal95/photos/a.140443315979196/5021268354563310/?type=3
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20.02.2022 22:48 Ответить
ні, Ярош усі візитки запатентував))
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21.02.2022 00:30 Ответить
Як же я люблю США, вони завжди в темі, не те що наш Слоупок
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20.02.2022 22:24 Ответить
Вот то говно которое сегодня писало про теракты на цензоре. Это была игра на опережение или что?
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20.02.2022 22:24 Ответить
знаючи як діє путлєр, цього треба очікувати, для нього ми всі біосміття
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20.02.2022 22:26 Ответить
Даун ты тупой, писали про тераракты на территории рашки уже после после нападения на мирные украинские города, а не до
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20.02.2022 22:35 Ответить
Короче ты не русский бот, а по жизни такой. Ну ладно. Просто удачно совпало.
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20.02.2022 22:36 Ответить
Ты ***** Путином назвал. Это ты бот и все тут это понимают.
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20.02.2022 22:38 Ответить
Этим чертям. своим дома взрывать не впервой.
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20.02.2022 22:24 Ответить
как тебе такое Обама
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20.02.2022 22:28 Ответить
да ладно, просто тогда чувак ещё унитаз себе не добыл. теперь в оставленном жилье "беженцев" это ему удалось и он занёс его к себе в этот подьезд и сцыт уже культурно. сидя в смысле, как буряты его научили ))
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20.02.2022 22:31 Ответить
Штаты молодцы, работают на опережение и громко оглашают все возможные сценарии, чтобы у ***** не оставалось места для резкого манёвра.
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20.02.2022 22:27 Ответить
ему не нравится обстановка в россии.и он пошел воевать в днр,бороться с олигархами

вот как жить с такими соседями?
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20.02.2022 22:27 Ответить
за Украину переживает видать)) борется с олигархами в Украине))
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20.02.2022 22:31 Ответить
))) животные.они реально *******!!! с телевизора вешают лапшу на уши и в расеи ничего сделать не могу но. по телевизору сказали и я поехал помогать. самореализовываться .убивать .грабить ...
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20.02.2022 23:38 Ответить
Головний терорист та спонсор тероризму на планеті-це лапатна балалайня заселена смердючими свинями...
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20.02.2022 22:38 Ответить
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:39 Ответить
Или на самом деле он сейчас в танке где-то на границе Беларуси и Украины, готов идти в бой на Киев.
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20.02.2022 22:44 Ответить
прикрыли на время,чтоб не ****** много
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20.02.2022 22:51 Ответить
Из Украины американцам предлагается срулить, а в рф быть немного осторожнее.
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20.02.2022 22:47 Ответить
Логично. На рф же никто не собирается нападать /общеизвестно/
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20.02.2022 23:02 Ответить
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20.02.2022 22:50 Ответить
Патрушев встречался с Зеленским в Омане ,когда в Ираке сбили самолет МАУ.
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20.02.2022 22:52 Ответить
Умник. Самолет МАУ сбили в ИРАНЕ!
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20.02.2022 22:57 Ответить
То порохобот, йому по цимбалам.
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20.02.2022 23:01 Ответить
Да , в Иране. Опечатка
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20.02.2022 23:12 Ответить
Где дежурят кацапские ПВО
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20.02.2022 23:13 Ответить
Я в курсе, и именно на его самолёте Зеля и вернулся в Беларусь через Москву, откуда его, совсем обхезанного и забрали в Киев. Лететь другими рейсами Зеля сразу отказался.
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20.02.2022 23:06 Ответить
И был он там с Ермаком , когда глава АП был еще Богдан. А через месяц стал Ермак
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20.02.2022 23:14 Ответить
Америкосы решили в ответ куйлу посетить панику в его избе... хороший ход...
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20.02.2022 22:52 Ответить
Та не , они сливают инфу из бункера. думаю ,поэтому у ***** такой длинный стол со своим окружением
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20.02.2022 22:53 Ответить
кацапушки, теракты не игрушки. суйте в жопы пушки.
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20.02.2022 22:55 Ответить
Завтра при відкритті московської біржі буде колосальний обвал і паніка !
Запасаємось попкорном !
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20.02.2022 23:00 Ответить
***** чекає доля його кумира йосі джугашвілі - який ганебно сконав у власних випорожненнях, отруєний своїм найближчим оточенням(і дата буде для нього гарна і символічна - то й самий Березень, тільки рік інший). Хоча цього виродка може й не будуть труїти "новічком" - а тупо придушать подушкою💀
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20.02.2022 23:33 Ответить
Oh yeah!
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21.02.2022 01:46 Ответить
 
 