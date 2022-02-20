Посольство США обнародовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американцам следует избегать толп и быть начеку из-за угроз терактов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Российской Федерации со ссылкой на сообщения СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Так, существуют угрозы нападений на торговые центры, станции железной дороги и метро, другие общественные места в крупных населенных пунктах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной.
В посольстве советуют своим гражданам следить за сообщениями местных и международных СМИ, избегайте толп, сообщить друзьям и родным о своей безопасности, быть внимательным в местах, посещаемых туристами/иностранцами, пересмотреть личные планы безопасности, иметь при себе удостоверения личности, включая паспорт США с действующей российской визой, иметь планы эвакуации.
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Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи
https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
та і сам зеЛох та його шобла вже перекрасилися
https://www.facebook.com/kvartal95/photos/a.140443315979196/5021268354563310/?type=3
вот как жить с такими соседями?
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
Запасаємось попкорном !