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США закликають громадян негайно виїхати з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США закликають громадян негайно виїхати з Росії

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян виїхати з Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"Не відвідуйте Росію через неспровокований та необґрунтований напад російських військових на Україну, можливе переслідування громадян США з боку представників російських урядових служб безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, через COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд, тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії та довільне виконання місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США прагнуть збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні, - Білий дім

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
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06.03.2022 07:45
+26
Карта неправильная! Крым это Украина, запомни!!!
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06.03.2022 07:53
+22
Рашка має бути знищена як держава!
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06.03.2022 07:47
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Тільки б не зурочить! Тільки б не зурочить!
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06.03.2022 07:43 Відповісти
Где то уже слышал такие призывы и что после происходило.Звучит как черная метка метка .
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06.03.2022 07:51 Відповісти
28 февраля Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд членов семей и не экстренного персонала из посольства США в Москве..
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06.03.2022 08:09 Відповісти
а хто вам сказав, що вони не зроблять, чи вже не зробили, цього по-тихому, без мітингів?
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06.03.2022 10:16 Відповісти
Кацапстан для кацапов.Ареал обитания свинособак,люди там не приживаются
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06.03.2022 07:44 Відповісти
Треба провЕсти санзачистку. Тоді там і люди жити зможуть.
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06.03.2022 07:46 Відповісти
Ну що, козломорді, очко "жим-жим-жим" ?
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06.03.2022 07:44 Відповісти
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06.03.2022 07:45 Відповісти
Рашка становиться чумной страной. И правильнее было бы поступить с ней, как поступали с заразными деревнями во время чумы в средневековье. Сжечь
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06.03.2022 07:45 Відповісти
...напалмом!
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06.03.2022 09:48 Відповісти
та хоч кізяками.
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06.03.2022 10:17 Відповісти
Карта неправильная! Крым это Украина, запомни!!!
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06.03.2022 07:53 Відповісти
Как Чернигов? Помогайте ВСУ.
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06.03.2022 08:13 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
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06.03.2022 07:47 Відповісти
Це свідчить про те, що є загроза, чи скоріш надія, бомбардування Рашки атомними бімбами. Сценарій такий - якщо Раша кине бімбу перша, у відповідь американці запустять свої. Принаймні, американці мають попередити про це божевільного карлика.
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06.03.2022 07:48 Відповісти
Дивні у вас надії- на смерть. Жити остогидло?
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06.03.2022 07:58 Відповісти
Це россіянам жити остогидло, їм карлик пообіцяв рай. Якщо ви не знали, американці мають перехопити росіянську атомну бімбу, і вона зірветьс над територію росіх, а потім на Мацувц впаде американська атомна бомба. Те що всім дістанеться - то що поробиш. Перший почне кремлівский карлик.
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06.03.2022 08:09 Відповісти
Та хай хоч головою об стіну повбиваються- начхати! Я усе знаю про наслідки Чорнобиля- раджу і вам поцікавитися. А потім вже щось про ядерну зброю мріяти.
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06.03.2022 08:12 Відповісти
Тем не менее, вариант с "ограниченной ядерной войной" уже прорабатывается военными. Это видно невооруженным взглядом. Играть в покер, всё время подымая ставки, можно и вдвоем.
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06.03.2022 09:30 Відповісти
США почнуть з полювання на "лошариків" в в Баренцовому морі
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06.03.2022 09:12 Відповісти
ты просто идиот - это говорит что в ращке может начаться градажнская война за ресурсы шмотки еду воду
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06.03.2022 16:04 Відповісти
Ядерной войны, естественно, не надо. Но разбираться с рашкой пора. В идеале: ускоренный экономический крах с уничтожением режима изнутри. И дальнейшее расчленение бензоколонки, как надо было это сделать в 1990-е. Никаких игр в демократию с кацапами.
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06.03.2022 07:54 Відповісти
Нас турбує. Мы не боїмося руки бруднити задля захисту людства. Зрозуміло?
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06.03.2022 07:59 Відповісти
Дзякуем вам !
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06.03.2022 08:02 Відповісти
Фашистські режими зсередини не руйнуються. Тільки - іззовні
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06.03.2022 10:16 Відповісти
когда жрать нечего будет все ускорится и там единого политического уклада сейчас даже в верхушке и спец службах
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06.03.2022 16:06 Відповісти
тут русня рублями долги отдавать будет по курсу их нб а чё не соболями там и лаптями
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06.03.2022 07:54 Відповісти
рабами
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06.03.2022 08:02 Відповісти
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06.03.2022 08:02 Відповісти
Касаби надрукують "лаптєрублі"
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06.03.2022 09:16 Відповісти
Милитарно остановить москву - единственный способ сохранить цивилищацию
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06.03.2022 07:59 Відповісти
Есть подозрение, что кто-то из высшего звена в москве чтото слил штатам
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06.03.2022 08:01 Відповісти
да там постоянно что-то льют, а толку, если рашистский фюрер пошел вразнос
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06.03.2022 08:04 Відповісти
Слили, что для прекращения все готово
Можно начинать
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06.03.2022 08:08 Відповісти
potomu svoix gromodian sročno i otzyvajut z mišeni
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06.03.2022 12:10 Відповісти
Хорошо бы это было то, о чем я писал, как о выходе: "ядреные ракеты" - поломатые
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06.03.2022 08:04 Відповісти
Не перебільшуйте.
Швидше за все йде мова, що США таки впишуться за Україну в небі.
Ну а тоді бажано не мати своїх громадян на їхній території.
Канада теж всії забирає.
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06.03.2022 08:38 Відповісти
Нет, не впишутся. Геополитически невыгодно участие Запада в нашей войне. Кацапы должны проиграть войну именно нам, как заведомо более слабому экономически и в военном плане противнику. Это их демотивирует гораздо сильнее, чем поражение от первой армии в мире. Но, поскольку ***** грозит ядерной кнопкой, США решили поиграть в игру "кто моргнет первый", и теперь минимизируют свои возможные потери. Ответка по Москве должна восприниматься в мире с радостью и ликованием. А ответка 100% будет.
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06.03.2022 09:36 Відповісти
Час покаже, геополітичний Ви наш.
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06.03.2022 10:04 Відповісти
в цьому є певний сенс. поступитись НАТО - цілком пачьотна.
а от програти війну Україні, в якої всього один іржавий танк, і той десь в степах під Полтавою...
для кацапів це МЕГАзвіздець. так їх пукани не розірве жодна ядрьона бімба.
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06.03.2022 10:24 Відповісти
Ты не забывай, нас вообще нет, Украину придумал Ленин, пока сидел в австро-венгерском генштабе и т.д. и т.п. Поражение от нас сломает главную кацапскую скрепу - о праве русских безнаказанно грабить и убивать всех своих ближайших соседей. Без этой скрепы смысл существования РФ полностью теряется.
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06.03.2022 10:35 Відповісти
Всегда Ваш,

с уважением, диванный иксперд и аналитег, точно предсказавший сегодняшние события в 2004-м году. Все тогда с меня ржали и пальцем у виска крутили.

PS на самом деле в этом нет ничего сложного, достаточно думать головой, а не только в неё есть. Регулярно думать, результаты, как и везде, достигаются длительной тренировкой.
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06.03.2022 10:39 Відповісти
геополитически и москве не выгодно было стать изгоем
и немцам поставлять противотанковое

тренируйтесь, и у вас получится
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06.03.2022 12:44 Відповісти
Геополитически Москве как раз выгодно стать изгоем. Это средство мобилизации собственного населения. То что будут солому и ягель жрать, Кремль никак не беспокоит, для себя они всегда найдут пару бутылочек Veuve Clicquot 1883.

PS А немцы и не хотели, и сопротивлялись до конца, но волшебный пендель от США видно всё же действует.
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06.03.2022 14:06 Відповісти
москва затеяла передел мира
в роли изгоя ресурсов не хватит и на менее амбициозные планы
очевидным шоком было обнуление резервов центробанка.
корм для свих - это одно.
а лицо сохранить перед цивилизованным миром - другое
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06.03.2022 14:46 Відповісти
На "сохранить лицо" в раше забили где-то года два назад, именно тогда от пусть агрессивной, но более -менее вменяемой риторики они перешли к прямым угрозам и откровенной лжи. Они уже тогда всё для себя решили. "сохранить лицо" оказалось в списке сопутствующих потерь и на этом был поставлен крест. Ближайший аналог - поведение Германии перед началом второй мировой войны. Вообще, ***** однозначно косплеит Алоизовича, не удивлюсь, что у него на столе в бункере лежит "Main Kampf". Как это обычно и бывает, ученик из ***** никакой, он всё не так понял.
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07.03.2022 13:43 Відповісти
сша рассматривают все варианты, в т ч и радикальные
с начала инвазии английские и американские заправщики нонстоп кружат в небе возле наших западных границ
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Не заперечую на такий комент.
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06.03.2022 13:30 Відповісти
"А что, Динамо бежит? Все бегут"
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06.03.2022 08:02 Відповісти
Март 2022 Netflix - $161 млрд Газпром - $13 млрд
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06.03.2022 08:03 Відповісти
Зря мы америкосов и всю остальную сволочь выпустили, нада было их брать в заложники, глядишь и небо бы закрыли (шутка) ...
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06.03.2022 08:05 Відповісти
Так щось таке відчуття, що саме це зараз і збираються зробити.
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06.03.2022 08:39 Відповісти
ну ты и мудак
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06.03.2022 16:08 Відповісти
Вони що, гриби збирали? То ж рано ще... Та й грибів там не дуже... ідіоти.
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06.03.2022 08:41 Відповісти
Втомились... Відпочивають...
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06.03.2022 08:50 Відповісти
Цікаво. Канада, США... Зараз ЕС...
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06.03.2022 08:07 Відповісти
От КОВИДа сдох?
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06.03.2022 11:17 Відповісти
nea, bojaryšnik byl zakisšij...
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06.03.2022 12:15 Відповісти
А я давно говорил - бесполётная зона над УКРАИНОЙ не поможет, а вот над раССеей - именно то что надо..
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06.03.2022 08:10 Відповісти
а от це вже серйозно. Ага через "ковід 19", скоріше через можливі велетенські гриби у рашкє
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06.03.2022 08:23 Відповісти
США знає і переживає за своїх громадян в росії, що скоро там начнеться голод.
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06.03.2022 08:24 Відповісти
О це якраз повна єрунда. Якнайшвидше покинути країну, бо там уже голод???
Буде голод - самі виїдуть.
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06.03.2022 08:43 Відповісти
А от це вже цікаво! Господи, дай розуму нашим союзникам. Чекаємо, коли решта країн нато закликатиме своїх громадян покинути територію нацистської россії. То означатиме початок спецоперації проти режиму путлєра. Молимось друзі, шоб так і було.
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06.03.2022 09:06 Відповісти
 
 