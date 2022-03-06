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США закликають громадян негайно виїхати з Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян виїхати з Росії через її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.
"Не відвідуйте Росію через неспровокований та необґрунтований напад російських військових на Україну, можливе переслідування громадян США з боку представників російських урядових служб безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, через COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд, тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії та довільне виконання місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 клаус хаус
показати весь коментар06.03.2022 07:45
+26 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар06.03.2022 07:53
+22 Планшет Студента
показати весь коментар06.03.2022 07:47
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Будь ласка, зачекайте...
Можно начинать
Швидше за все йде мова, що США таки впишуться за Україну в небі.
Ну а тоді бажано не мати своїх громадян на їхній території.
Канада теж всії забирає.
а от програти війну Україні, в якої всього один іржавий танк, і той десь в степах під Полтавою...
для кацапів це МЕГАзвіздець. так їх пукани не розірве жодна ядрьона бімба.
с уважением, диванный иксперд и аналитег, точно предсказавший сегодняшние события в 2004-м году. Все тогда с меня ржали и пальцем у виска крутили.
PS на самом деле в этом нет ничего сложного, достаточно думать головой, а не только в неё есть. Регулярно думать, результаты, как и везде, достигаются длительной тренировкой.
и немцам поставлять противотанковое
тренируйтесь, и у вас получится
PS А немцы и не хотели, и сопротивлялись до конца, но волшебный пендель от США видно всё же действует.
в роли изгоя ресурсов не хватит и на менее амбициозные планы
очевидным шоком было обнуление резервов центробанка.
корм для свих - это одно.
а лицо сохранить перед цивилизованным миром - другое
с начала инвазии английские и американские заправщики нонстоп кружат в небе возле наших западных границ
Буде голод - самі виїдуть.