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Велика колона Росгвардії розбита під Харковом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти хибно сподівалися, що українців можна розігнати кийками.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"А це вся велика колона Росгвардії, розбита під Харковом, плюс окремі машини на околицях, одну з яких я знімав. Епічно виглядає занесений снігом росгвардієць, що приліг поруч із машиною, з якої вивалилася гора захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Вони прийшли нас розганяти так само, як звикли розганяти населення Росії. Прийшли бити кийками. Тому Росія програє цю війну, хоч би скільки років вона йшла", - переконаний він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

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Топ коментарі
+84
Та, хоть позавчерашнее! Оно прекрасно!
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06.03.2022 11:06
+58
Это божественно. Слава Украине, Слава ВСУ. Это просто Боги. Спасибо. Держим строй.
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06.03.2022 11:04
+42
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 11:05
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видео вчерашнее.
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06.03.2022 11:04 Відповісти
Та, хоть позавчерашнее! Оно прекрасно!
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06.03.2022 11:06 Відповісти
І що?..
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06.03.2022 11:12 Відповісти
А нічого. В нього завдання-аби перднути.
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06.03.2022 11:36 Відповісти
Это божественно. Слава Украине, Слава ВСУ. Это просто Боги. Спасибо. Держим строй.
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06.03.2022 11:04 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 11:05 Відповісти
Бальзам на душу.
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06.03.2022 11:05 Відповісти
автозаки фашисты в Украину привезли! Смерть русско-фашистским оккупантам! В плен беркутню омоновцев не брать!
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06.03.2022 11:07 Відповісти
Надо понимать, что рашисты собираются вывозить пленных украинцев в этих автозаках в Сибирь, как это делал сралин
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06.03.2022 11:31 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ -УКРАИНА!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 11:08 Відповісти
Кросівоє!
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06.03.2022 11:10 Відповісти
Necro Mancer



Ветеран Сирийщины, техник роты глубинной разведки #36омсбр #всрф Нима Дамбаевич Ошоров из Бурятии "героически" погиб 28/02/22, защищая честь РФ почему-то в Украине.
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06.03.2022 11:10 Відповісти
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06.03.2022 11:11 Відповісти
Теперь будет производить разведку на глубине 1.5-2 метра...
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06.03.2022 11:16 Відповісти
Навряд. Рюсськіє своїх тіла не збирають а то Сирійця..... собаки обгризуть а решта згниє.
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06.03.2022 11:20 Відповісти
Расея будет воевать «за свободу и счастье украинцев» до последнего бурята!
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06.03.2022 11:51 Відповісти
У кацапов "героически"-это сидел,курил...и вдруг сдох))
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06.03.2022 11:37 Відповісти
петлици на вермахт схожі, зовсім не шифруюється мразота
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06.03.2022 12:19 Відповісти
Всю технику на нужды Украины. Нет возможности эвакуировать: срезайте провода под капотом, сжигайте кабину изнутри.
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06.03.2022 11:10 Відповісти
Дополню. Можно ещё шуруповертом сверлить ГБЦ или ТНВД на дизелях.
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06.03.2022 11:27 Відповісти
"

честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 11:11 Відповісти
7килотон это взрыв с радиусом поражения 600 метров, таких боеголовок понадобиться чуть больше чем все что есть у США, РФ и Китая, что бы сровнять с землей только половину городов только в Украине.
Дебилы которые переоценивают вундервафлю ЯО еще не перевелись. ЯО вообще нихера не решает.
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06.03.2022 11:19 Відповісти
ЯО решает, но не в таких масштабах, как визжат хрюсские свиньи. Генералы готовятся к прошедшей воне. Кацапики думают, что удар по городу яо сразу заставляет капитулировать, как японских фашистов в 45. Это во-первых.
Во-вторых, кацапики почему то все ещё уверены, что в случае войны с ЯО будут уничтожены все. Это такой же самообман, как и "Киевзатридня"т
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06.03.2022 11:33 Відповісти
Настоящий праздник, как на Пурим ну кто в теме .Бог помогает Украинцам бить русню, и становиться Государством , кремль получил противоположный эффект, хотел знищити Україну , а получилось на оборот
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06.03.2022 11:12 Відповісти
Гарне видовище )
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06.03.2022 11:13 Відповісти
мочить рашистов на всех фронта.
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06.03.2022 11:13 Відповісти
Надо собрать все дубинки и запихивать пленным росс.гвардейцам. Куда, надеюсь все поняли.
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06.03.2022 11:23 Відповісти
Убивать оккупантов СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ каждого УКРАИНЦА и это ещё и ПРИЯТНО !!!
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06.03.2022 11:25 Відповісти
Чмошники. Это вам не бабок с детьми по площадям гонять!😡
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06.03.2022 11:26 Відповісти
Хлопці,дайте Кобздону відпочити хоть трохи,в нього і так кожен день концерти,аншлаг за аншлагом.
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06.03.2022 11:27 Відповісти
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06.03.2022 11:30 Відповісти
Багато добрив. Буде гарний врожай
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06.03.2022 11:40 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

https://pesni.guru
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06.03.2022 11:43 Відповісти
В Украине начинается партизанская война
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06.03.2022 12:06 Відповісти
Реально довга колона з покрошених мокшанських уйобків. Слава ЗСУ!
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06.03.2022 12:13 Відповісти
молодці! Слава ЗСУ!
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06.03.2022 12:18 Відповісти
slava Ukraine
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06.03.2022 12:30 Відповісти
 
 