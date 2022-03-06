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Війська РФ готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський

Війська РФ готуються бомбардувати Одесу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що вчора дали перші свідчення пілоти зі збитих російських літаків. Крім того, захисники України здобули карти, які свідчать про те, що наступ на Україну і бомбардування українських міст було заплановано російським керівництвом заздалегідь.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", - зауважив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+44
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
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06.03.2022 12:28
+30
"Це буде воєнний злочин" А Харків вже є воєнний злочин! Як ляпне що небудь.
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06.03.2022 12:29
+25
Они сцыкуны, их бы путя своим мясом запросто закидал, они только пиндеть гаразды, какие они НАТО, а на деле гавно. Украина уже 1000 лет стоит щитом для Европы от ордынцев.
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06.03.2022 12:27
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небо?????????????????? смотрят..... следующая Варшава !!!!
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06.03.2022 12:24 Відповісти
Они сцыкуны, их бы путя своим мясом запросто закидал, они только пиндеть гаразды, какие они НАТО, а на деле гавно. Украина уже 1000 лет стоит щитом для Европы от ордынцев.
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06.03.2022 12:27 Відповісти
все для кого стоят щитом...
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06.03.2022 12:29 Відповісти
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а когда Польшу пополам с Гитлером делили, а когда страны Балтии захватывали, а когда с Финляндией воевали то в РККА украинцев не было?
давайте не будем про "щит", а то придется и про "меч" вспомнить.
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06.03.2022 12:35 Відповісти
Бали в Красной армии и украинцы. Их кацапы туда принудительно погнали, чтобы сделать соучастниками своих преступлений, а заодно при случае, прятаться за их спинами.
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06.03.2022 12:41 Відповісти
О каком щите тогда речь?
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06.03.2022 12:45 Відповісти
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про "принудительно" - НЕ ВЕРЮ!!!
коммуняк, украинских в том числе, не надо было никуда принудительно загонять. кое-кто из них руководил этими процессами. напомнить откуда были родом Хрущев и Брежнев?
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Все правильно, але не потрібно так злобно. Це історія і її не повернеш.
Що, будемо починати тикати в один одного, яка нація свята була від часів Соломона?
Та не найдем ми таку націю.....
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06.03.2022 13:03 Відповісти
вы стартовый пост про "сцыкунов" лайкнули или в спам послали?

я не злобно ответил, а возмущенно. какой к черту щит? история говорит о другом и вы мои слова поддержали.
проблема в том, что Европу и Украину такие вот сообщения не объединяют, а раскалывают. видите, как я отреагировал? а ведь я всего-то 20 с хвостиком лет, как "сцыкун". но больше всего меня возмущает то, что меня за это спамят и продолжают лайкать топикстартера. это - неправильно.
украинцы!!! вы кого поливаете грязью?! тех, кто вам помощь в борьбе с кацапами оказывает? отбросьте эмоции и подумайте логически.
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06.03.2022 13:32 Відповісти
Я тебе не спамив. Але тобі двадцять. Тобі ще два з половиную рази на світі прожити, щоб до моїх літ. Без образ.
Ну можливо не злобно, вибачай, в твоєму віці - максималізм і категоричнсть - це нормально. Я теж такий був.
А цей, хто тебе сцикуном назвав... мабуть по роках твій одноліток. Та й заспамив заодно.
Я й написав - не потрібно сперечатись, хто святіший. Давайте спершу з нелюдською цівілізацією розберемось. Одне її існування приводить нас до суперечок між собою.
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06.03.2022 13:45 Відповісти
о, как меня омолодили!

мне уже за 50. а 20 с хвостиком я в Германии живу.
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06.03.2022 13:52 Відповісти
Ну вибач ще раз. Ти так написав, що я подумав, що тобі 20. Тим більше не личить така експресивність уже.
Я ще тобі наостанок один простий приклад приведу суперечок націй.
Дивись.
Зараз (не кажу сьогодні -остнні роки) Польща і Україна сперечаються (відміть - на рівні урядів і поважних організацій), хто з них робив геноцид по відношенню до другого у 2ій світовій.
А тобі не здається, що корінь криється якраз в присутності в тих усіх подіях імперії зла, яка і сьогодні такою лишається? Що завдяки саме їй тепер два сусідніх народи ********* з цього питання історії?
Адже спільна історія Польщі і України налічує багато віків. І ляхи вбивали і винищували українців, і українці ляхів.... Але це чомусь ні в кого не продукує питань, хто був винний?
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06.03.2022 14:02 Відповісти
я твердо уверен, что раша спонсирует, как минимум, половину мировх конфликтов. и это не истории, а реальность.
а исторические отношения у всех соседних стран имеют проблемные моменты. вот хоть Франция и Германия. или Украина - Польша. но, то дела минувшие...
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06.03.2022 14:16 Відповісти
Больной на голову.
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06.03.2022 12:37 Відповісти
мерзотники . .
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06.03.2022 12:27 Відповісти
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
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06.03.2022 12:28 Відповісти
їбанул....сь!
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06.03.2022 12:28 Відповісти
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За два года Зеленский в области укрепления ПВО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ. Зато ударными темпами стороили дороги. Ну что помогли тебе теперь твои дороги пан президент.???Понял теперь,что такое ПВО!??? Наверное понял,но поздною
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06.03.2022 12:28 Відповісти
Он враг ,давно завербованный,окруживший себя предателями и конечно он знал,что такое дороги-по ним так хорошо доехать до украинских городов русским собакам.
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06.03.2022 13:15 Відповісти
Вы все - еще будете с Рсссией воевать, дорого пан провокатор )))
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06.03.2022 13:17 Відповісти
"Це буде воєнний злочин" А Харків вже є воєнний злочин! Як ляпне що небудь.
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Вся новітня історія РФ і є воєний злочин.
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06.03.2022 12:43 Відповісти
Харків, Чернігів, Волноваха, Охтирка... А скільки сел перетворили на руїни.
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Зеленський, а де системи "Нептун"? Де ППО? Де літаки? Що ти робив весь цей час? чому така допомога надходить величезна, а бригади з-під Одеси просять, щоб їм купили "очі"?
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06.03.2022 12:31 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з "великого будівництва".

Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре опубліковане в четвер, 18 лютого.

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
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06.03.2022 12:53 Відповісти
дороги есть)
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06.03.2022 13:01 Відповісти
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що важливіше дороги чи ППО?
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06.03.2022 12:33 Відповісти
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 12:33 Відповісти
Нептунами по десантуре!
Володя, я надеюсь, "Нептуны" на месте?
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06.03.2022 12:34 Відповісти
Для "Нептунов" определены две цели: крейсер "Москва" и Крымский мост.
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06.03.2022 12:48 Відповісти
И когда же Крымский мост? Когда они все разрушат в Украине?
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Когда вылезут на него чтобы удрать!
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06.03.2022 13:44 Відповісти
После войны нам нужен как минимум военный союз с поляками и прибалтами, это единственные из ЕС кто знает что такое Мордор и кто реально будет биться. Жабоеды, макаронники и бюргеры это сраные сцыкуны.
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06.03.2022 12:35 Відповісти
если ты на какой-то союз надеешься, то выучи уже что не прибалтийские страны (так только в раше говорят), а балтийские. это как "на Украине" или "в Украине". языковой маркер.
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06.03.2022 12:41 Відповісти
Ок, принял к сведению.
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06.03.2022 13:19 Відповісти
В Одессе формируется вторая по счету бригада ТерО
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06.03.2022 12:35 Відповісти
В 40 км от побережья, напротив Одессы находится захваченная кацапами морская буровая, которую охраняет российский сторожевой корабль. Он находится в зоне досягаемости РСЗО "Вільха". А неплохо бы дать по нему всего один залп. И во многих русских семьях хорошо отпразднуют *-Марта.
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06.03.2022 12:37 Відповісти
Уничтожение сторожевика рядом с буровой ничего не даст для обороны Одессы. Во 2 мировую за такую трату боеприпасов могли отправить в штрафбат.
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06.03.2022 12:43 Відповісти
Это не тактический, а идеологический удар, очень деморализующий противника. Кацапы до сих пор тешатся иллюзиями своего могущества и несокрушимости, поэтому Путин как зеницу ока хранит тайну реального количества людских потерь. А потерю корабля скрыть невозможно.
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Потеря БДК при высадке десанта даст примерно в 100500 раз больший эффект.
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06.03.2022 13:14 Відповісти
Одесситы еще поимеют тот гвоздь, на которм болтается портрет *****
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06.03.2022 12:39 Відповісти
Не удивлюсь если орки и Дюка запишут в наркомано-бандеровцы
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06.03.2022 12:40 Відповісти
Ребята, давайте все асфальтно нептунные споры и упреки на потом, после нашей победы. Сейчас нужно всем вместе выстоять и победить.
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06.03.2022 12:42 Відповісти
ах, Одесса, жемчужина у моря...
где ты, Миша Жванецкий? готовишь концерт для оккупантов?
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06.03.2022 12:43 Відповісти
Жванецкий умер в ноябре 2020 в мацкве.
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06.03.2022 12:52 Відповісти
я в курсе.
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Для тебя, троллик Кобзон концерт дает.
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06.03.2022 12:56 Відповісти
я то еще жив. что эт ты меня хоронишь?
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06.03.2022 13:01 Відповісти
Сейчас в Украине каждый город герой. Одессу бомбить вздумал? вовочка - не зли Маму Одессу если не хочешь чтобы одесситы твой кремль поломали
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06.03.2022 12:43 Відповісти
Що ви всі занили про "стрижене чи голене". Який би той Зеленський не був але він відповідальний за політичні військові рішення. Дороги чи "Нептуни" ? Та навіть американські експерти вам не скажуть точно, навіть по американській воєнній доктрині у них немає чіткості.
Не забувайте що ще є військове керівництво, там знають що треба.
Нептунів потрібні сотні + радари, управління, машини, люди.
Дослідний зразок не повноцінна зброя, у тих же США процес поставки зброї, розгортання і набуття нею бойової спроможності триває до 5 років.
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06.03.2022 12:49 Відповісти
А для захисту тих Нептунів потрібна ще й ППО. Замкнуте коло.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
у тех же США не идет война с кацапами уже 8 лет. им спешить некуда.
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06.03.2022 13:03 Відповісти
як що Ви чогось випадково не знаєте.
ракетні комплекси, які були повністтю готові до останніх випробуваннь в 2019 році,
НЕ ОТРИМАЛИ ФІНАНСУВАННЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
стугни та корсари, які не гірші за нлав продавалися за кордон десятками тисяч!!!!!!!!!
останне не тільки до зеленського а й до пороха.
у нас зараз могло бути 50-100 тисяч цих комплексів в ВСУ та нацгвардії а їх всього 10000!!!!!
і то вже не є, а було!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 13:04 Відповісти
Отписался от блогера - путешественника , одессита руслана верина ! Чувак вне политики и война - не война и московиты друзья , бо они подписчики . Мразь проявляется рано или поздно ...
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06.03.2022 12:52 Відповісти
никогда они не чувствовали тепло и добро.
они воспринимали это как должное за свои деньги.
никогда!!!!!!!!!!!!!
никогда русские не были людьми
добрыми, человечными, искренними
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!1
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06.03.2022 12:55 Відповісти
ВТЕЧА КАЦАПІВ ВIД ОДЕСИ - ОТ ТАКОЙ ВОНА БУДЕ:
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06.03.2022 12:56 Відповісти
Ты Одессит Мишка а это значит что не страшны тебе не горе не беда. Ты Одессит а он не плачет и значит росияне вам *****
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06.03.2022 13:02 Відповісти
Похоже план Путина про новороссию от Крыма до приднестровья в самих мозгах путина и его окружения накрылся медным тазом. Ведь как начинали нападение. Ту территорию которая должна была остаться в подконтрольной россии Украины утюжили с первого дня. А вот приморскую территорию как бы берегли для себя. Считали, что нужно минимизировать разрушения новых территорий россии. Но видя с чем столкнулись, видя не побоюсь этого слова героическое сопротивление приморских Мариуполя, Николаева, Херсона и других сел и городов , поняли, что ловить им нечего. Решили наносить максимальный урон всей территории Украины. Так что держись Одесса, жемчужина у моря. Пиз... ла немецких фашистов, пи... дь и российских.
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06.03.2022 13:03 Відповісти
Чтоб вы сдохли,скоты!
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06.03.2022 13:31 Відповісти
 
 