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Війська РФ готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський
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Війська РФ готуються бомбардувати Одесу.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що вчора дали перші свідчення пілоти зі збитих російських літаків. Крім того, захисники України здобули карти, які свідчать про те, що наступ на Україну і бомбардування українських міст було заплановано російським керівництвом заздалегідь.
"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", - зауважив президент.
Топ коментарі
+44 Emma Caren
показати весь коментар06.03.2022 12:28
+30 Полтава и Харьков
показати весь коментар06.03.2022 12:29
+25 Garinich
показати весь коментар06.03.2022 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
давайте не будем про "щит", а то придется и про "меч" вспомнить.
коммуняк, украинских в том числе, не надо было никуда принудительно загонять. кое-кто из них руководил этими процессами. напомнить откуда были родом Хрущев и Брежнев?
Що, будемо починати тикати в один одного, яка нація свята була від часів Соломона?
Та не найдем ми таку націю.....
я не злобно ответил, а возмущенно. какой к черту щит? история говорит о другом и вы мои слова поддержали.
проблема в том, что Европу и Украину такие вот сообщения не объединяют, а раскалывают. видите, как я отреагировал? а ведь я всего-то 20 с хвостиком лет, как "сцыкун". но больше всего меня возмущает то, что меня за это спамят и продолжают лайкать топикстартера. это - неправильно.
украинцы!!! вы кого поливаете грязью?! тех, кто вам помощь в борьбе с кацапами оказывает? отбросьте эмоции и подумайте логически.
Ну можливо не злобно, вибачай, в твоєму віці - максималізм і категоричнсть - це нормально. Я теж такий був.
А цей, хто тебе сцикуном назвав... мабуть по роках твій одноліток. Та й заспамив заодно.
Я й написав - не потрібно сперечатись, хто святіший. Давайте спершу з нелюдською цівілізацією розберемось. Одне її існування приводить нас до суперечок між собою.
мне уже за 50. а 20 с хвостиком я в Германии живу.
Я ще тобі наостанок один простий приклад приведу суперечок націй.
Дивись.
Зараз (не кажу сьогодні -остнні роки) Польща і Україна сперечаються (відміть - на рівні урядів і поважних організацій), хто з них робив геноцид по відношенню до другого у 2ій світовій.
А тобі не здається, що корінь криється якраз в присутності в тих усіх подіях імперії зла, яка і сьогодні такою лишається? Що завдяки саме їй тепер два сусідніх народи ********* з цього питання історії?
Адже спільна історія Польщі і України налічує багато віків. І ляхи вбивали і винищували українців, і українці ляхів.... Але це чомусь ні в кого не продукує питань, хто був винний?
а исторические отношения у всех соседних стран имеют проблемные моменты. вот хоть Франция и Германия. или Украина - Польша. но, то дела минувшие...
"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре опубліковане в четвер, 18 лютого.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
Володя, я надеюсь, "Нептуны" на месте?
где ты, Миша Жванецкий? готовишь концерт для оккупантов?
Не забувайте що ще є військове керівництво, там знають що треба.
Нептунів потрібні сотні + радари, управління, машини, люди.
Дослідний зразок не повноцінна зброя, у тих же США процес поставки зброї, розгортання і набуття нею бойової спроможності триває до 5 років.
ракетні комплекси, які були повністтю готові до останніх випробуваннь в 2019 році,
НЕ ОТРИМАЛИ ФІНАНСУВАННЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
стугни та корсари, які не гірші за нлав продавалися за кордон десятками тисяч!!!!!!!!!
останне не тільки до зеленського а й до пороха.
у нас зараз могло бути 50-100 тисяч цих комплексів в ВСУ та нацгвардії а їх всього 10000!!!!!
і то вже не є, а було!!!!!!!!!!!!!
они воспринимали это как должное за свои деньги.
никогда!!!!!!!!!!!!!
никогда русские не были людьми
добрыми, человечными, искренними
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!1