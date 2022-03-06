Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу, - Зеленский

Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вчера дали первые показания пилоты из сбитых российских самолетов. Кроме того, защитники Украины получили карты, свидетельствующие о том, что наступление на Украину и бомбардировки украинских городов были запланированы российским руководством заранее.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - акцентировал президент.

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