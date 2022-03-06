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Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу, - Зеленский

Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вчера дали первые показания пилоты из сбитых российских самолетов. Кроме того, защитники Украины получили карты, свидетельствующие о том, что наступление на Украину и бомбардировки украинских городов были запланированы российским руководством заранее.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - акцентировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО Украины сбила российский самолет над Одессой

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Топ комментарии
+30
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
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06.03.2022 12:28
+23
"Це буде воєнний злочин" А Харків вже є воєнний злочин! Як ляпне що небудь.
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06.03.2022 12:29
+15
За два года Зеленский в области укрепления ПВО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ. Зато ударными темпами стороили дороги. Ну что помогли тебе теперь твои дороги пан президент.???Понял теперь,что такое ПВО!??? Наверное понял,но поздною
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06.03.2022 12:28
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небо?????????????????? смотрят..... следующая Варшава !!!!
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06.03.2022 12:24 Ответить
Они сцыкуны, их бы путя своим мясом запросто закидал, они только пиндеть гаразды, какие они НАТО, а на деле гавно. Украина уже 1000 лет стоит щитом для Европы от ордынцев.
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06.03.2022 12:27 Ответить
все для кого стоят щитом...
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06.03.2022 12:29 Ответить
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а когда Польшу пополам с Гитлером делили, а когда страны Балтии захватывали, а когда с Финляндией воевали то в РККА украинцев не было?
давайте не будем про "щит", а то придется и про "меч" вспомнить.
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06.03.2022 12:35 Ответить
Бали в Красной армии и украинцы. Их кацапы туда принудительно погнали, чтобы сделать соучастниками своих преступлений, а заодно при случае, прятаться за их спинами.
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06.03.2022 12:41 Ответить
О каком щите тогда речь?
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06.03.2022 12:45 Ответить
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про "принудительно" - НЕ ВЕРЮ!!!
коммуняк, украинских в том числе, не надо было никуда принудительно загонять. кое-кто из них руководил этими процессами. напомнить откуда были родом Хрущев и Брежнев?
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06.03.2022 12:47 Ответить
Больной на голову.
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06.03.2022 12:37 Ответить
мерзотники . .
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06.03.2022 12:27 Ответить
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
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06.03.2022 12:28 Ответить
їбанул....сь!
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06.03.2022 12:28 Ответить
комментарий отмечен как спам
За два года Зеленский в области укрепления ПВО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ. Зато ударными темпами стороили дороги. Ну что помогли тебе теперь твои дороги пан президент.???Понял теперь,что такое ПВО!??? Наверное понял,но поздною
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06.03.2022 12:28 Ответить
"Це буде воєнний злочин" А Харків вже є воєнний злочин! Як ляпне що небудь.
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06.03.2022 12:29 Ответить
Вся новітня історія РФ і є воєний злочин.
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06.03.2022 12:43 Ответить
Харків, Чернігів, Волноваха, Охтирка... А скільки сел перетворили на руїни.
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06.03.2022 12:47 Ответить
Зеленський, а де системи "Нептун"? Де ППО? Де літаки? Що ти робив весь цей час? чому така допомога надходить величезна, а бригади з-під Одеси просять, щоб їм купили "очі"?
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06.03.2022 12:31 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з "великого будівництва".

Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре опубліковане в четвер, 18 лютого.

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
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06.03.2022 12:53 Ответить
А ты саботажник и чмо
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06.03.2022 12:33 Ответить
що важливіше дороги чи ППО?
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06.03.2022 12:33 Ответить
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 12:33 Ответить
Нептунами по десантуре!
Володя, я надеюсь, "Нептуны" на месте?
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06.03.2022 12:34 Ответить
Для "Нептунов" определены две цели: крейсер "Москва" и Крымский мост.
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06.03.2022 12:48 Ответить
И когда же Крымский мост? Когда они все разрушат в Украине?
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06.03.2022 12:54 Ответить
После войны нам нужен как минимум военный союз с поляками и прибалтами, это единственные из ЕС кто знает что такое Мордор и кто реально будет биться. Жабоеды, макаронники и бюргеры это сраные сцыкуны.
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06.03.2022 12:35 Ответить
если ты на какой-то союз надеешься, то выучи уже что не прибалтийские страны (так только в раше говорят), а балтийские. это как "на Украине" или "в Украине". языковой маркер.
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06.03.2022 12:41 Ответить
В Одессе формируется вторая по счету бригада ТерО
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06.03.2022 12:35 Ответить
В 40 км от побережья, напротив Одессы находится захваченная кацапами морская буровая, которую охраняет российский сторожевой корабль. Он находится в зоне досягаемости РСЗО "Вільха". А неплохо бы дать по нему всего один залп. И во многих русских семьях хорошо отпразднуют *-Марта.
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06.03.2022 12:37 Ответить
Уничтожение сторожевика рядом с буровой ничего не даст для обороны Одессы. Во 2 мировую за такую трату боеприпасов могли отправить в штрафбат.
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06.03.2022 12:43 Ответить
Это не тактический, а идеологический удар, очень деморализующий противника. Кацапы до сих пор тешатся иллюзиями своего могущества и несокрушимости, поэтому Путин как зеницу ока хранит тайну реального количества людских потерь. А потерю корабля скрыть невозможно.
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06.03.2022 12:54 Ответить
Одесситы еще поимеют тот гвоздь, на которм болтается портрет *****
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06.03.2022 12:39 Ответить
Не удивлюсь если орки и Дюка запишут в наркомано-бандеровцы
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06.03.2022 12:40 Ответить
Ребята, давайте все асфальтно нептунные споры и упреки на потом, после нашей победы. Сейчас нужно всем вместе выстоять и победить.
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06.03.2022 12:42 Ответить
ах, Одесса, жемчужина у моря...
где ты, Миша Жванецкий? готовишь концерт для оккупантов?
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06.03.2022 12:43 Ответить
Жванецкий умер в ноябре 2020 в мацкве.
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06.03.2022 12:52 Ответить
я в курсе.
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06.03.2022 13:00 Ответить
Для тебя, троллик Кобзон концерт дает.
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06.03.2022 12:56 Ответить
я то еще жив. что эт ты меня хоронишь?
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06.03.2022 13:01 Ответить
Сейчас в Украине каждый город герой. Одессу бомбить вздумал? вовочка - не зли Маму Одессу если не хочешь чтобы одесситы твой кремль поломали
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06.03.2022 12:43 Ответить
Що ви всі занили про "стрижене чи голене". Який би той Зеленський не був але він відповідальний за політичні військові рішення. Дороги чи "Нептуни" ? Та навіть американські експерти вам не скажуть точно, навіть по американській воєнній доктрині у них немає чіткості.
Не забувайте що ще є військове керівництво, там знають що треба.
Нептунів потрібні сотні + радари, управління, машини, люди.
Дослідний зразок не повноцінна зброя, у тих же США процес поставки зброї, розгортання і набуття нею бойової спроможності триває до 5 років.
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06.03.2022 12:49 Ответить
А для захисту тих Нептунів потрібна ще й ППО. Замкнуте коло.
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06.03.2022 12:58 Ответить
Отписался от блогера - путешественника , одессита руслана верина ! Чувак вне политики и война - не война и московиты друзья , бо они подписчики . Мразь проявляется рано или поздно ...
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06.03.2022 12:52 Ответить
никогда они не чувствовали тепло и добро.
они воспринимали это как должное за свои деньги.
никогда!!!!!!!!!!!!!
никогда русские не были людьми
добрыми, человечными, искренними
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!1
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06.03.2022 12:55 Ответить
ВТЕЧА КАЦАПІВ ВIД ОДЕСИ - ОТ ТАКОЙ ВОНА БУДЕ:
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06.03.2022 12:56 Ответить
 
 