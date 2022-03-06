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Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ готовятся бомбардировать Одессу.
Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что вчера дали первые показания пилоты из сбитых российских самолетов. Кроме того, защитники Украины получили карты, свидетельствующие о том, что наступление на Украину и бомбардировки украинских городов были запланированы российским руководством заранее.
"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - акцентировал президент.
Топ комментарии
+30 Emma Caren
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+15 Magomed Tolboev
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давайте не будем про "щит", а то придется и про "меч" вспомнить.
коммуняк, украинских в том числе, не надо было никуда принудительно загонять. кое-кто из них руководил этими процессами. напомнить откуда были родом Хрущев и Брежнев?
"русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре опубліковане в четвер, 18 лютого.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
Володя, я надеюсь, "Нептуны" на месте?
где ты, Миша Жванецкий? готовишь концерт для оккупантов?
Не забувайте що ще є військове керівництво, там знають що треба.
Нептунів потрібні сотні + радари, управління, машини, люди.
Дослідний зразок не повноцінна зброя, у тих же США процес поставки зброї, розгортання і набуття нею бойової спроможності триває до 5 років.
они воспринимали это как должное за свои деньги.
никогда!!!!!!!!!!!!!
никогда русские не были людьми
добрыми, человечными, искренними
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!1