До військових частин Нацгвардії прибувають резервісти
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До військових частин Національної гвардії України прибувають резервісти, готові стати на захист територіальної цілісності та незалежності України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба НГУ в Фейсбуці.
"По прибуттю на місце виклику, резервісти, після оформлення відповідної документації, отримують все необхідне для несення служби: екіпіровку, спорядження, зброю тощо. Для належного виконання завдань, покладених на новостворені підрозділи, військовослужбовці проходять низку інструктажів, повторних занять, які, врешті, завершуються злагодженням", - йдеться у повідомленні.
Зі свого боку командування підрозділів НГУ відзначає високу вмотивованість мобілізованих резервістів і готовність до виконання найскладніших завдань.
Зазначається, що у кожного підрозділу, сформованого з військовослужбовців резерву, є чітко визначене призначення та завдання, усе необхідне для їхнього успішного виконання у них також є.
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Знаю точно від двох незацікавлених людей - беруть тільки спеціалістів і скільки треба. А про зброю ніхто нічого не знає, яка і скільки
Потрібні дальноміри, планшети, прилади нічного бачення. Хто може допомогти з цим, звертайтеся до місцевих штабів МО або ТО. Лишнім не буде.
Разом до перемоги!