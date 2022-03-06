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До військових частин Нацгвардії прибувають резервісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До військових частин Нацгвардії прибувають резервісти

До військових частин Національної гвардії України прибувають резервісти, готові стати на захист територіальної цілісності та незалежності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба НГУ в Фейсбуці.

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"По прибуттю на місце виклику, резервісти, після оформлення відповідної документації, отримують все необхідне для несення служби: екіпіровку, спорядження, зброю тощо. Для належного виконання завдань, покладених на новостворені підрозділи, військовослужбовці проходять низку інструктажів, повторних занять, які, врешті, завершуються злагодженням", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку командування підрозділів НГУ відзначає високу вмотивованість мобілізованих резервістів і готовність до виконання найскладніших завдань.

Зазначається, що у кожного підрозділу, сформованого з військовослужбовців резерву, є чітко визначене призначення та завдання, усе необхідне для їхнього успішного виконання у них також є.

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а шо з мобілізацією? Указ є, підписано, але нікого не викликають в военкомат. Чи треба самому йти?
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06.03.2022 12:40 Відповісти
так! йдуть самі, тому й не викликають
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06.03.2022 12:48 Відповісти
Больше добровольцев чем оружия. Такая ситуация.
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06.03.2022 12:50 Відповісти
Поцікавтесь питанням - що таке ОР-1, ОР-2, мобрезерв тощо. Указ про мобілізацію дозволяє її - а от конкретика вже на розсуд військових. Спеціалізації, кількості, оснащення, злагодження, призначення - цілий процесс. Нам не потрібне м'ясо на фронт, як оркам. Нам потрібні вправні воїни, життя кожного з яких безцінне.
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06.03.2022 13:05 Відповісти
Проспав - біжи бігом. Уже закінчується перша хвиля.
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06.03.2022 13:09 Відповісти
Це не 14 рік коли набирали тисячі людей щоб по совєцкі утримувати якусь лінію, вистроювали техніку по шнурочку в чистому полі.
Знаю точно від двох незацікавлених людей - беруть тільки спеціалістів і скільки треба. А про зброю ніхто нічого не знає, яка і скільки
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06.03.2022 12:56 Відповісти
Саме так, зброя наразі є. Крім того, є гігантська кількість трофеїв.
Потрібні дальноміри, планшети, прилади нічного бачення. Хто може допомогти з цим, звертайтеся до місцевих штабів МО або ТО. Лишнім не буде.
Разом до перемоги!
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06.03.2022 13:05 Відповісти
 
 