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У Херсоні другий день поспіль мітинг проти російської окупації. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 6 березня, у Херсоні другий день поспіль відбувається мітинг проти російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.

"Мітинг у Херсоні сьогодні! Окупанти бояться навіть носа показувати в центр міста!", - зауважив він.

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Херсонці- ви фантастичні! Слава вам і Слава Україні!
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06.03.2022 13:26 Відповісти
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06.03.2022 13:35 Відповісти
ХЕРСОН, МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ!!!
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06.03.2022 13:31 Відповісти
Дом профсоюзов вам в помощь..
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06.03.2022 13:32 Відповісти
Оккупанты будут уничтожены ! Украина будет свободна !
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06.03.2022 13:33 Відповісти
тримайтесь БРАТИ!!! не піддавайтесь рашистській окупантській нечисті!!!
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06.03.2022 13:41 Відповісти
Красавы!
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06.03.2022 14:17 Відповісти
 
 