У Херсоні другий день поспіль мітинг проти російської окупації. ВIДЕО

Сьогодні, 6 березня, у Херсоні другий день поспіль відбувається мітинг проти російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.

"Мітинг у Херсоні сьогодні! Окупанти бояться навіть носа показувати в центр міста!", - зауважив він.

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