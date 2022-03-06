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У Херсоні другий день поспіль мітинг проти російської окупації. ВIДЕО
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Сьогодні, 6 березня, у Херсоні другий день поспіль відбувається мітинг проти російської окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.
"Мітинг у Херсоні сьогодні! Окупанти бояться навіть носа показувати в центр міста!", - зауважив він.
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