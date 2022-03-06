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Протести проти російської окупації в Геничеську, Каховці та Новоолексіївці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська та (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників.

Відео протестів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в Геничеську на центральні вулиці вийшли понад тисяча людей з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.

Аналогічна акція відбувається й у Каховці.

Також на акцію протесту проти російської окупації також вийшли понад тисячу жителів Новоолексіївки. Вони, окрім українських прапорів, активно використовують прапори кримськотатарського народу.

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Топ коментарі
+31
- Алё, мама, я в плену на Украине...
- Кто это?
- Мам, это я, твой сын.
- Извините мужчина, но по телевизору сказали, что у меня дочь. Не звоните больше.
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06.03.2022 16:00
+25
Без оружия перед оружием, очнень даже о чем. Пусть знают суки,что на украинской земле они не нужны,за каждым угломих будет ждать смерть.Если не уйдут добровольно, будет и оружие,не сомневайтесь.
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06.03.2022 16:04
+17
Дуже контрастує с виступами в кацапстані... Точно, Україна не Росія...)
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06.03.2022 16:00
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Без оружия перед оружием, очнень даже о чем. Пусть знают суки,что на украинской земле они не нужны,за каждым угломих будет ждать смерть.Если не уйдут добровольно, будет и оружие,не сомневайтесь.
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06.03.2022 16:04 Відповісти
Одна очередь по демонстрантам и там начнётся ад, а если бы была стрелковка, то и митингов не надо. Отстрел пехоты из укрытия и отход....техника без пехотинца в городе долго не живёт. Партизанская война нужна, а чем ? Разве что пригласить пару-тройку кацапов на чай и дома группой их "разоружить" топором по башке, что бы завладеть стволами, потом уже можно используя знание местности увеличить арсенал
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06.03.2022 16:15 Відповісти
- Алё, мама, я в плену на Украине...
- Кто это?
- Мам, это я, твой сын.
- Извините мужчина, но по телевизору сказали, что у меня дочь. Не звоните больше.
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06.03.2022 16:00 Відповісти
-Мама, я в плену!!! -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 16:22 Відповісти
Дуже контрастує с виступами в кацапстані... Точно, Україна не Росія...)
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06.03.2022 16:00 Відповісти
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:02 Відповісти
Больше всего в этой ситуации не повезло крымским татарам, которые переехали после 2014 года в Херсонскую область. Это уже вторая для них оккупация.
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06.03.2022 16:03 Відповісти
Хто? Татари? Ви їх просто незнаєте. Це вже не ті зарізяки, якими були їхні славетні предки. Вони виродилися у господарників та землеробів. Більших пацифістів важо знайти. На жаль... Та й навіть якщо собі уявити, що хтось із них спробував би щось подібне зробити, то їх би відносно легко вирахували. А ховатися у горах вони довго не зможуть. Їх там легко блокувати і знищити. Та й півострів весь забитий по зав'язку ватниками, які їх залюбки здали б фсб-шникам...
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06.03.2022 16:31 Відповісти
самое страшное оружие отсутствие оружия.... герои
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06.03.2022 16:04 Відповісти
Коротко
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 16:04 Відповісти
Ви в курсі,що головна гордість армії РФ 1 танкова армія більше не існує,
а її командувача Шойгу із скандалом звільнив та арештував і віддає під трибунал.
Ця армія,яка очолювала паради на красной площаді.
У мокші реально були сили для бліцкригу.
І їх дуже вміло знищили 😡
Слава захисникам нашоі країни 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.03.2022 16:14 Відповісти
В победе ,тотальной победе УКРАИНЫ нет никаких сомнений !
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06.03.2022 16:14 Відповісти
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06.03.2022 16:20 Відповісти
Найприкріше, коли таке читаю, дивлюсь, за наших сцикливих "партнерів" США та НАТО.
Вони замість того, щоб закрити небо над Україною, ну, хоча б дати хай не "Patriot", так старі польські винищувачі, демагогічно і лицемірно стогнуть про те, що нічого зробити не можуть, бо на них "Рашка нападе". Гівнюки!
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06.03.2022 16:24 Відповісти
Чому людям не роздали зброю?? Чому зараз неможливо отримати зброю в тих містах до яких підходить ворог?? Що чекаємо?
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06.03.2022 16:31 Відповісти
У нас три хвороби - зволікання, нерішучість та страх. Тягнуть, тягнуть до останньох миті, а потім, коли вже пізно, розводять руками і кажуть: "Ну ось так". Або: "Ну ми ж не знали". Або: "Ну хто ж міг подумати?"
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06.03.2022 16:53 Відповісти
Не розумію, чому до цих пір не знищили Антонівський міст в Херсоні через Дніпро ? Вся техніка з Криму через нього пре
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06.03.2022 16:36 Відповісти
Забувши попередні суперечки та розділення ми маємо згуртуватися навколо єдиної мети - перемоги над агресором.
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06.03.2022 16:37 Відповісти
***** не смеши мир, иди на *** в свой сибирь
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06.03.2022 17:06 Відповісти
 
 