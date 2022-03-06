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Протести проти російської окупації в Геничеську, Каховці та Новоолексіївці. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська та (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників.
Відео протестів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в Геничеську на центральні вулиці вийшли понад тисяча людей з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.
Аналогічна акція відбувається й у Каховці.
Також на акцію протесту проти російської окупації також вийшли понад тисячу жителів Новоолексіївки. Вони, окрім українських прапорів, активно використовують прапори кримськотатарського народу.
Топ коментарі
+31 ex_ukrweb
показати весь коментар06.03.2022 16:00
+25 Лилия Стацкая
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+17 Gyro
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- Извините мужчина, но по телевизору сказали, что у меня дочь. Не звоните больше.
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Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям.
а її командувача Шойгу із скандалом звільнив та арештував і віддає під трибунал.
Ця армія,яка очолювала паради на красной площаді.
У мокші реально були сили для бліцкригу.
І їх дуже вміло знищили 😡
Слава захисникам нашоі країни 👍🏼👍🏼👍🏼
Вони замість того, щоб закрити небо над Україною, ну, хоча б дати хай не "Patriot", так старі польські винищувачі, демагогічно і лицемірно стогнуть про те, що нічого зробити не можуть, бо на них "Рашка нападе". Гівнюки!