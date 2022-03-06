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Протесты против российской оккупации в Геническе, Каховке и Новоалексеевке. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несколько тысяч жителей занятого российскими оккупантами Геническа и (Херсонская обл.) в воскресенье вышли на акцию протеста против захватчиков.
Видео протестов опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в Геническе на центральные улицы вышли более тысячи человек с украинской символикой и плакатами с патриотическими лозунгами.
Аналогичная акция проходит и в Каховке.
Также на акцию протеста против российской оккупации вышли более тысячи жителей Новоалексеевки. Они, кроме украинских флагов, используют флаги крымскотатарского народа.
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+32 ex_ukrweb
показать весь комментарий06.03.2022 16:00
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Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям.
а її командувача Шойгу із скандалом звільнив та арештував і віддає під трибунал.
Ця армія,яка очолювала паради на красной площаді.
У мокші реально були сили для бліцкригу.
І їх дуже вміло знищили 😡
Слава захисникам нашоі країни 👍🏼👍🏼👍🏼
Вони замість того, щоб закрити небо над Україною, ну, хоча б дати хай не "Patriot", так старі польські винищувачі, демагогічно і лицемірно стогнуть про те, що нічого зробити не можуть, бо на них "Рашка нападе". Гівнюки!