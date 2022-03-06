Через російські обстріли виведено з ладу 34 лікарні, − МОЗ

Через воєнні дії на території України упродовж 11 днів виведено з ладу 34 лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.

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"На сьогодні ворог вивів із ладу 34 лікарні на території нашої країни: у деяких зруйновано будівлі, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати", − сказав він.

Міністр підкреслив, що це є черговим порушенням Женевської конвенції, оскільки медичні працівники та заклади охорони здоров’я не можуть бути втягнуті у воєнні конфлікти.

"Окупанти цим нехтують, свідомо порушують ці норми конвенцій і ще раз показують, що це – не армія, а терористи", − підкреслив Ляшко.

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За словами міністра, ВООЗ вже розмістила на своєму сайті перші порушення Женевської конвенції, де зафіксовано атаки на лікарні, і це все буде передано до міжнародних судів і матиме відповідні наслідки.