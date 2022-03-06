Через російські обстріли виведено з ладу 34 лікарні, − МОЗ
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Через воєнні дії на території України упродовж 11 днів виведено з ладу 34 лікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.
"На сьогодні ворог вивів із ладу 34 лікарні на території нашої країни: у деяких зруйновано будівлі, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати", − сказав він.
Міністр підкреслив, що це є черговим порушенням Женевської конвенції, оскільки медичні працівники та заклади охорони здоров’я не можуть бути втягнуті у воєнні конфлікти.
"Окупанти цим нехтують, свідомо порушують ці норми конвенцій і ще раз показують, що це – не армія, а терористи", − підкреслив Ляшко.
За словами міністра, ВООЗ вже розмістила на своєму сайті перші порушення Женевської конвенції, де зафіксовано атаки на лікарні, і це все буде передано до міжнародних судів і матиме відповідні наслідки.
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Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):
"Российская империя - это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Ум этого народа-подражателя питается чужими открытиями"
"От первобытной дикости избавиться можно, от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя"
"У нас работа дает человеку жить; в России она его убивает"
"Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством"
"мысль здесь не только преступление, но и несчастье"
"Однако, что бы ни говорили эти покорные подданные, что бы они ни делали, восторг их остается принужденным: это - любовь стада к пастуху, который кормит его, чтобы зарезать"
"Русское правительство - абсолютная монархия, ограниченная убийством"
"Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они - своего рода сановные рабы /.../ в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. /.../ здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство /.../ смесь надменности с низостью"
"Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад"
"несмотря на получаемое ими поверхностное образование /.../ русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю - и не более. Их цивилизация - одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство"
"Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!"
"Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа - прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы"
"русский находит вкус в рабстве"
"на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские - знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы"
"представьте себе полудикий народ, который построили в полки, не дав ни образования, ни воспитания, и вы поймете, каково моральное и общественное состояние русского народа"
"Страх в России замещает /.../ мысль"
"По-моему, прежде чем принимать изъявления всенародной любви, следовало бы создать сам народ"
"Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за ее почтительную короткость в обращении к своим государям? не обольщайтесь - это рабы рабов"
"попробуйте посоветовать отменить постепенно в России крепостное право, и вы увидите, что с вами сделают и что скажут о вас в этой стране"
"Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет"
"сама нация доселе - всего лишь афишка, наклейка для Европы"
"Империя эта при всей своей необъятности - не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках у императора"
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"
"с тех пор как я в России, будущее Европы видится мне в черном цвете"
"русские считают, что их удел - творить насилие"
"ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве"
"Русские отточили страх до того, что он принял форму любви"
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить так же.