Правоохоронці затримали військового РФ у Миколаївській області
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Правоохоронці затримали ще одного військового Російської Федерації після розгрому ворожої колони поблизу одного із сіл Вознесенського району Миколаївської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає в Криму і несе службу у 126-й окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою)", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі затриманому вручили підозру.
Будь ласка, зачекайте...
погрожуючи громадянам в чергах зброєю.
поширювач, ТІК ТОК.
прохання, хто вміє та має з.язки.
розшукати цих кідарасів, арештувати та покарати!!!
Не будем им мешать, пусть дохнут.
Слава нашим ВСУ !!!