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Правоохоронці затримали військового РФ у Миколаївській області

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали військового РФ у Миколаївській області

Правоохоронці затримали ще одного військового Російської Федерації після розгрому ворожої колони поблизу одного із сіл Вознесенського району Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає в Криму і несе службу у 126-й окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою)", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі затриманому вручили підозру.

Також читайте: Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович

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Топ коментарі
+13
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06.03.2022 17:07
+11
Баранів в отарі рахують по площі, яку вони займають.
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06.03.2022 17:05
+9
Та воно мабуть радіє ,що не здохло,ще ноги цілуватимуть ,бо полон для них то рай.
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06.03.2022 17:03
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Скільки вже цих полонених усього взято, хтось ще рахує?
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06.03.2022 17:03 Відповісти
Баранів в отарі рахують по площі, яку вони займають.
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06.03.2022 17:05 Відповісти
Та воно мабуть радіє ,що не здохло,ще ноги цілуватимуть ,бо полон для них то рай.
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06.03.2022 17:03 Відповісти
Заблудився ?
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06.03.2022 17:04 Відповісти
До людей вийшов.
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06.03.2022 17:07 Відповісти
Переважно звірі тікають від людей. Цей не встиг.
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06.03.2022 17:09 Відповісти
Берегова охорона "берега" втратила!
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06.03.2022 17:08 Відповісти
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06.03.2022 17:07 Відповісти
Напоїть його гарячим чаєм, а потім розстріляйте - як заповідав нам дідусь Ленін)))
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06.03.2022 17:07 Відповісти
Незаконне проникнення на територію, незаконне носіння і використання вогнепальної зброї і т. д.
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06.03.2022 17:07 Відповісти
на фото вообще-то сепары 1 ак
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06.03.2022 17:08 Відповісти
в цей час другі, продажні мусора проводять блатних "біженців" поза чергу на блокпостах
погрожуючи громадянам в чергах зброєю.
поширювач, ТІК ТОК.
прохання, хто вміє та має з.язки.
розшукати цих кідарасів, арештувати та покарати!!!
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06.03.2022 17:08 Відповісти
Діяти як з мародерами, "покласти" там на місці сук продажних!
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Там завжди були чудові раки, а їм теж треба щось їсти.
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06.03.2022 17:08 Відповісти
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06.03.2022 17:10 Відповісти
Хотіли перевірити, чи не почався вже пляжний сезон...)))
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06.03.2022 17:17 Відповісти
Ну как шо? Это как в пословице о Париже : увидеть Украину и околеть.

Не будем им мешать, пусть дохнут.
Слава нашим ВСУ !!!
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06.03.2022 17:40 Відповісти
Это сколько на них скотча уже перевели
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06.03.2022 17:10 Відповісти
С осени грибы собирает..
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06.03.2022 17:13 Відповісти
Кстати! А где эти все концлагеря которыми ипанутая вата сама себя пугала столько лет? Самое время торжественно открывать!
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Як так?? За те що ці виродки вбивають наших солдат, жінок, дітей і всього 10 років???? Та ту паскуду повісить на стовпі, щоб ворони клювали
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Вельмишановний пане Анатолію. Розумію ваш порив, але не можу схвалити ваше благородство. Адже Ви бажаєте злочинцеві короткої, порівняно легкої смерті, хай навіть і від воронячих дзьобів. Бо «мертвые сраму не имут». Ні! Нехай мучиться 10 років у середовищі таких же покидьків, які йому достойно віддячать за нікчемне життя.
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06.03.2022 17:51 Відповісти
На нож насадить предателя
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06.03.2022 17:19 Відповісти
З вашого дозволу перекладу більш зрозумілою для орків... мовою (?): Правилку устроить! Перо в бочину и весь базар!
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06.03.2022 17:29 Відповісти
 
 