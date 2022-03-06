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У Сумах загроза вуличних боїв, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі у Сумах оголошена загроза вуличних боїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Суми. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся подалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА

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Топ коментарі
+11
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.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
Мордор та хуйло повинен бути знищений
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 17:21
+9
Значит и туда уже зашли... Это хреново. Держим кулаки за ЗСУ.
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06.03.2022 17:21
+9
Та вони як щури з підпаленим хвостом шаряться, ці москалі- це не означає "зайшли".
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06.03.2022 17:24
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Коротко

.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
Мордор та ***** повинен бути знищений
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Думаю там укрепились как надо и сау арт уча гонять на таран уже не будут
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Значит и туда уже зашли... Это хреново. Держим кулаки за ЗСУ.
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Та вони як щури з підпаленим хвостом шаряться, ці москалі- це не означає "зайшли".
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Та це зрозуміло. Але й заспокоюватися теж передчасно.
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06.03.2022 17:25 Відповісти
А панікуватп- взагалі не варіант. Це була інфа для цивільних у місті- аби не постраждали.
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06.03.2022 17:28 Відповісти
Тримайтеся рідні!Кожен крок, навіть маленький ,приближує нас до перемоги,най не дрогне ваша рука, , і береже вас сила Господня та наші молитви!
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06.03.2022 17:25 Відповісти
Як зайдуть, так і вийдуть! В перші дні війни німці добре пройшли в глиб, важливо чим воно закінчилось.
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Не разгоняйте панику! Идёт война, уличные бои - это нормально, так же как автомат, пуля и танки. Враг отгребал и будет отгребать!
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06.03.2022 17:34 Відповісти
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06.03.2022 17:35 Відповісти
 
 