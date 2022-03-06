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У Сумах загроза вуличних боїв, - ОДА
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Наразі у Сумах оголошена загроза вуличних боїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.
"Суми. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся подалі від вікон", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Lvbnhj
показати весь коментар06.03.2022 17:21
+9 Randall Flag da70119e
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+9 Zamer3 Potolkoff
показати весь коментар06.03.2022 17:24
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