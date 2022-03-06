У Сумах загроза вуличних боїв, - ОДА

Наразі у Сумах оголошена загроза вуличних боїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Суми. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся подалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

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