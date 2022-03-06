Важлива інформація для всіх, хто пише про війну та армію

Важлива інформація для ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду України

Відповідно до НАКАЗУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРІЯ ЗАЛУЖНОГО:

Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

найменування частин та підрозділів, а також їхнє розташування

кількість військових у частинах та підрозділах

кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання

умовні позначки обʼєктів

Будь-яку інформацію про:

операції які проводять або планують

систему охорони та оборони військових частин

наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)

збір розвідувальних даних

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)

військові частини та їх тактику, методи дій

унікальні операції та спосіб їх виконання

ефективність радіоелектронної боротьби противника

відкладені або скасовані операції

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

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