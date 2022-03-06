Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии

Важная информация для СМИ, блоггеров и всех граждан, фотографирующих или пишущих о войне и армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду Украины

В соответствии с ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО:

Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

наименование частей и подразделений, а также их расположение

количество военных в частях и подразделениях

количество вооружения и техники, их состояние и место хранения

условные отметки объектов

Любую информацию о:

операции которые проводят или планируют

систему охраны и обороны воинских частей

имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)

порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)

сбор разведывательных данных

перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты)

воинские части и их тактику, методы действий

уникальные операции и способ их выполнения

эффективность радиоэлектронной борьбы противника

отложенные или отмененные операции

пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению

планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)

информационно-психологические операции, которые проводят или планируют

пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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