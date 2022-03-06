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Новости Война в Украине
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война (6519) ВР (10582) СМИ (1147) Залужный (108)

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии

Важная информация для СМИ, блоггеров и всех граждан, фотографирующих или пишущих о войне и армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду Украины 

В соответствии с ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО:

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии 01Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение
  • количество военных в частях и подразделениях
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения
  • условные отметки объектов

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии 01Любую информацию о:

  • операции которые проводят или планируют
  • систему охраны и обороны воинских частей
  • имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
  • порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
  • сбор разведывательных данных
  • перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты)
  • воинские части и их тактику, методы действий
  • уникальные операции и способ их выполнения
  • эффективность радиоэлектронной борьбы противника
  • отложенные или отмененные операции
  • пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению
  • планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
  • информационно-психологические операции, которые проводят или планируют
  • пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов

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Топ комментарии
+11
красивое и много https://twitter.com/i/status/1500492052097814534 :D
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06.03.2022 17:36
+10
💪
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06.03.2022 17:39
+8
Вчерашнее заседание Совбеза под руководством Пу, прошло не в пример вяло относительно предыдущего и причиной тому смена повестки. Пу хотел вынести на обсуждение Совбеза введение военного положения и мобилизацию, но за несколько часов до начала заседания передумал и поэтому само заседание получилось откровенно скучным, а обсуждаемые вопросы были второстепенны и явно не тянули на обсуждение на всю страну. То, что Пу и бурят, и калмык, и русский и кто-то ещё, это конечно замечательно, но не впечатляет. Как и не впечатляют суммы которые собираются выплачивать семьям погибших в войне за бредовые идеи Пу российских воинов. Звание героя, которое обесценили раздавая его Чепигам, Мишкиным и Соловьевым, теперь вообще ничего не стоит. Поэтому вчерашний цирк под названием "заседание Совбеза" разочаровал тех, кто ожидал повторения шоу с признанием. Но отсутствие шоу вчера, совсем не говорит о том, что его не будет сегодня или в ближайшее время. И военное положение, как минимум в ряде приграничных с Украиной регионов и мобилизация остаются основными вопросами на повестке
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06.03.2022 17:36
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06.03.2022 17:35 Ответить
видаляють навіть з особистих переписок
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06.03.2022 17:39 Ответить
у меня 20% удалились... 80% читают МОЛЧА!!! (видно что читают мои сообщения в мессенджерах).
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06.03.2022 17:45 Ответить
я в ОК в замітках викидаю.....небагато, але дивляться....а от з особистої переписки видалили
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06.03.2022 17:57 Ответить
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я об этом же и говорю. Не входите в перепалку. Просто скидываете, а эти твари-трусы из-за угла, одним глазом, ночью, на кухне, под включенный водопровод ЧИТАЮТ!!!
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06.03.2022 18:05 Ответить
Жах!
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06.03.2022 18:32 Ответить
Може в штабах менше треба язиком тріпати
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06.03.2022 17:36 Ответить
Вчерашнее заседание Совбеза под руководством Пу, прошло не в пример вяло относительно предыдущего и причиной тому смена повестки. Пу хотел вынести на обсуждение Совбеза введение военного положения и мобилизацию, но за несколько часов до начала заседания передумал и поэтому само заседание получилось откровенно скучным, а обсуждаемые вопросы были второстепенны и явно не тянули на обсуждение на всю страну. То, что Пу и бурят, и калмык, и русский и кто-то ещё, это конечно замечательно, но не впечатляет. Как и не впечатляют суммы которые собираются выплачивать семьям погибших в войне за бредовые идеи Пу российских воинов. Звание героя, которое обесценили раздавая его Чепигам, Мишкиным и Соловьевым, теперь вообще ничего не стоит. Поэтому вчерашний цирк под названием "заседание Совбеза" разочаровал тех, кто ожидал повторения шоу с признанием. Но отсутствие шоу вчера, совсем не говорит о том, что его не будет сегодня или в ближайшее время. И военное положение, как минимум в ряде приграничных с Украиной регионов и мобилизация остаются основными вопросами на повестке
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06.03.2022 17:36 Ответить
хай вводять на московії хоч стан Чу-Чхе. це вже буде історія північної кореї і іншого світу. і відношення до московії буде таким самим як до північної кореї. хай вводять
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06.03.2022 17:55 Ответить
красивое и много https://twitter.com/i/status/1500492052097814534 :D
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06.03.2022 17:36 Ответить
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06.03.2022 17:53 Ответить
💪
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06.03.2022 17:39 Ответить
запальничка?
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06.03.2022 18:01 Ответить
угу шведская
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06.03.2022 18:31 Ответить
Хорошая зажигалка,мангал розпалюе швидко i жаркое
добре прпечено.
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06.03.2022 18:22 Ответить
 
 