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Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Події

Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук, - Венедіктова

Українська прокуратура ініціює процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук за її підтримку війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова,

Канделакі закидають поширення завідомо неправдивої інформації, кремлівської пропаганди, яку вона "проштовхує" через свої медійні канали.

"Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, що належить вам, вкрай здивувалися - ви є одним із ключових "розповсюджувачів" ідей і гасел кремлівської військової машини. Ви, Тінатін Гівіївна, ви. Хіба це може бути правдою? З'ясовується, може і є чистою правдою", – йдеться в повідомленні.

Наприклад, 24 лютого 2022 року Канделакі запропонувала своїми шанувальникам думки такого змісту:

"Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського миру, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Якраз операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану минуло 14-го року".

Венедіктова зауважує, що підконтрольна влада ЗМІ в РФ навмисно вигодовує громадян дешевими фейками.

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"Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тінатін Гівіївна, в міжнародний розшук. Згідно вже усталеної традиції, єдине, про що я хочу вас попросити, - знайти хороших юристів і не звертатися за правовою допомогою до тих, хто вас просить поширювати брехливу і шкідливу інформацію. Вони вам правду не скажуть. А правда в тому, що при спробі перетину кордону інших держав, ви будете затримані компетентними органами з метою екстрадиції в Україну", – додала в повідомленні генеральний прокурор.

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Топ коментарі
+22
И это грузинка... Вот что доллар животворящий делает...
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06.03.2022 17:41
+21
это подстилка... и больше ничего любая проститутка делающая французскую услугу шоферу на трасе за 10 баксов заслуживает больше уважения чем эта шавка куртизанка высшего пошиба... те РАБОТАЮТ А ЭТА ПОДСТАВЛЯЕТСЯ...
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06.03.2022 17:45
+18
Осталось ее из парашки выкурить
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06.03.2022 17:41
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Осталось ее из парашки выкурить
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Допізна....су...
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Тварина -- слоаить и посадить на 15 лет . Или пусть гниет в кацапстане проклятом богом
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06.03.2022 17:44 Відповісти
И это грузинка... Вот что доллар животворящий делает...
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06.03.2022 17:41 Відповісти
это подстилка... и больше ничего любая проститутка делающая французскую услугу шоферу на трасе за 10 баксов заслуживает больше уважения чем эта шавка куртизанка высшего пошиба... те РАБОТАЮТ А ЭТА ПОДСТАВЛЯЕТСЯ...
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06.03.2022 17:45 Відповісти
***** ещё попадётся, сразу вешать , как Французы в 1945-46 . Никто не церемонился ,сотрудничал , будь ласка на шебеницю
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06.03.2022 17:43 Відповісти
там минимум 2\3 мордора нужно в розыск объявлять - то же нашли ось зла , тварь конечно но сейчас есть более несущие проблемы или венеднктовой нечем совсем заняться
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06.03.2022 17:44 Відповісти
Пусть будет в розыске тварина
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06.03.2022 17:46 Відповісти
да пусть будет кто против - но это сейчас такая насущная проблема ?
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06.03.2022 17:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
В української прокуратури нема більш важливих справ? То хай ще бігають за собаками і ловлять блохів
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06.03.2022 17:44 Відповісти
Та най вже хоч щось роблять, хоч будемо впевнені, що не втекли.
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06.03.2022 17:51 Відповісти
Честно?! Нужно делать все и по всех фронтах, я не поклонница этой власти но на всех них русских рупор и артистов которые также виновны в этом безпределе нужно засудить заочно и подать в международный розыск...они должны сидеть в этой помойной яме до скончание своих дней
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06.03.2022 17:52 Відповісти
+++++
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06.03.2022 18:55 Відповісти
инфовойна как есть, в чем проблема?
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06.03.2022 18:05 Відповісти
Тіна Підарасівна Кіньделакі
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06.03.2022 17:46 Відповісти
Прочитала "Тінатін Гівнянівна" ....
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06.03.2022 17:46 Відповісти
Я такий радий, що більшість цих кацапів не знаю, що навіть не питатиму, що це за *****!
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Да пофиг эта Тина вместе с её кандилаками.
Там таких как она 90% населения.
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Тіна Канде-трахі.
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06.03.2022 17:50 Відповісти
Тіна, йди на пісю!
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06.03.2022 17:53 Відповісти
Відразу видно виховану людину, без кацяпських матів і все зрозуміло.
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06.03.2022 18:09 Відповісти
Потрібно шугонуть цих куйловських звьозд, щоб вони вже думали що писати. Воно наче і дрібниці ці всі баскови,********* і канделакі але обісрані будуть сидіти всі їх звьозди і меньше п#здітемуть, бо ніхто не хоче все життя в козлостані прожиття.
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06.03.2022 18:14 Відповісти
Тина Кандиломи.
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06.03.2022 18:18 Відповісти
******* blyad **** ***** v rot. soset xer putina eta zmeya xerovaya
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06.03.2022 18:21 Відповісти
а чим знаменита ця пу - чорт забери - ця Тіна ??? невже що за швидкомовки російською ??? невже вона так швидко говорить грузинською. . .. от в чому питання. . .. то вона не грузинка. запамятайте всі хто за ***** і брешуть - рюские.
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06.03.2022 18:35 Відповісти
ТАК А ПУТЛЄРА МИ ОШОЛОСИЛИ У МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК? БЄНЄДІКТОВА, ПОЯСНИ ЛЮДЯМ!
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06.03.2022 18:57 Відповісти
Шлюха кадировская.
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06.03.2022 18:58 Відповісти
 
 