Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук, - Венедіктова

Українська прокуратура ініціює процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук за її підтримку війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова,

Канделакі закидають поширення завідомо неправдивої інформації, кремлівської пропаганди, яку вона "проштовхує" через свої медійні канали.

"Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, що належить вам, вкрай здивувалися - ви є одним із ключових "розповсюджувачів" ідей і гасел кремлівської військової машини. Ви, Тінатін Гівіївна, ви. Хіба це може бути правдою? З'ясовується, може і є чистою правдою", – йдеться в повідомленні.

Наприклад, 24 лютого 2022 року Канделакі запропонувала своїми шанувальникам думки такого змісту:

"Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського миру, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Якраз операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану минуло 14-го року".

Венедіктова зауважує, що підконтрольна влада ЗМІ в РФ навмисно вигодовує громадян дешевими фейками.

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"Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тінатін Гівіївна, в міжнародний розшук. Згідно вже усталеної традиції, єдине, про що я хочу вас попросити, - знайти хороших юристів і не звертатися за правовою допомогою до тих, хто вас просить поширювати брехливу і шкідливу інформацію. Вони вам правду не скажуть. А правда в тому, що при спробі перетину кордону інших держав, ви будете затримані компетентними органами з метою екстрадиції в Україну", – додала в повідомленні генеральний прокурор.