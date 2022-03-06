В Україні зупинили 39 газорозподільних станцій

У семи областях України станом на 14:00 6 березня зупинили роботу 39 газорозподільних станцій. Зумовлено це обстрілами з боку російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС Україна".

"Диспетчери ОГТСУ зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, який свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь внаслідок обстрілів російських окупантів. Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 ГРС у регіоні.

Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу. Газовики шукають технічні рішення в умовах бойових дій, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Наразі неможливо приступити до ліквідації аварії через високу інтенсивність бойових дій.

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Наразі залишаються зупиненими 39 газорозподільних станцій у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.



Оператор ГТС України за попередню добу 5 березня для внутрішніх споживачів протранспортував 75,4 млн кубометрів газу. Компанія контролює операційне управління системою та робить все можливе у цих надзвичайних умовах для відновлення й забезпечення транспортування газу українським споживачам", - сказано в повідомленні.

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