Столиця України сьогодні - форпост свободи всієї Європи, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко проїхався деякими блокпостами, встановленими на в’їздах у Київ для оборони міста і поспілкувався з військовими та бійцями тероборони. Мер підкреслив, що захисники столиці в бойовій готовності і в рішучому настрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на телеграм-канал Кличка.

"Бої точаться близько від Києва. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці. Для життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану. Сьогодні проїхався по деяких блокпостах, встановлених на в’їздах у Київ. Наші військові, тероборона - в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу. Моральний дух - незламний! І сказали, що захищатимуть Київ будь-якою ціною", - написав він.

Кличко запевнив, що Київ не віддадуть.

"Київ - серце нашої держави! Столиця України сьогодні - і форпост свободи всієї Європи! Київ ми не віддамо! Зберігаємо витримку! Разом вистоїмо! Слава Україні!", - наголосив Кличко.

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