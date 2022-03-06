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Київ (8956) Кличко (2179) блокпост (96)

Столиця України сьогодні - форпост свободи всієї Європи, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Столиця України сьогодні - форпост свободи всієї Європи, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко проїхався деякими блокпостами, встановленими на в’їздах у Київ для оборони міста і поспілкувався з військовими та бійцями тероборони. Мер підкреслив, що захисники столиці в бойовій готовності і в рішучому настрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на телеграм-канал Кличка.

"Бої точаться близько від Києва. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці. Для життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану. Сьогодні проїхався по деяких блокпостах, встановлених на в’їздах у Київ. Наші військові, тероборона - в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу. Моральний дух - незламний! І сказали, що захищатимуть Київ будь-якою ціною", - написав він.

Кличко запевнив, що Київ не віддадуть.

"Київ - серце нашої держави! Столиця України сьогодні - і форпост свободи всієї Європи! Київ ми не віддамо! Зберігаємо витримку! Разом вистоїмо! Слава Україні!", - наголосив Кличко.

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Кличко що президент України? Кожен мер міста звертається до своїх громадян згідно ситуації
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06.03.2022 20:09 Відповісти
Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
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06.03.2022 20:17 Відповісти
Виталик ты же дружишь со всеми сильными мира сего, всеми американскими топ-актерами, спортсменами и политиками, пытайся через них донести что-то для закрытия неба!
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06.03.2022 20:24 Відповісти
Армію створює устав і порядок. Оперативно знищити окупантів може тільки дієздатна армія України.
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06.03.2022 20:31 Відповісти
Правильніше було б заявити що форт пост це кожний захисник столиці ! Ех Вова подумай перед заявами або заміни «письменника» на когось з цензура
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06.03.2022 22:08 Відповісти
 
 