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TikTok тимчасово призупиняє роботу в Росії через закон про "фейки".
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Потужна соціальна мережа TikTok призупиняє роботу в Росії через закон про "фейки".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у самій соцмережі.
Топ коментарі
+31 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.03.2022 20:47
+25 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар06.03.2022 20:46
+19 клаус хаус
показати весь коментар06.03.2022 20:48
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Будь ласка, зачекайте...
щеб в Україні припинити діяльність тупих тіктокерів... Реально роблять молодь дебілами...
тепер росіяни не зможуть бачити правду про війну через цей відеосервіс!