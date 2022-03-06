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Топ коментарі
+31
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к чебурнету, как сейчас
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06.03.2022 20:47
+25
Кацапская школота говорит спасибо путлеру
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06.03.2022 20:46
+19
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06.03.2022 20:48
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Кацапская школота говорит спасибо путлеру
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06.03.2022 20:46 Відповісти
я вже уявляю як запалають тисячі юних пердаків
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06.03.2022 21:09 Відповісти
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к чебурнету, как сейчас
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06.03.2022 20:47 Відповісти
щеб в Україні припинити діяльність тупих тіктокерів... Реально роблять молодь дебілами...
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06.03.2022 20:47 Відповісти
проте як яскраво виявляється, який в реальності народ.. якими є люди, котрі нас (зокрема мене) оточують )))
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06.03.2022 20:49 Відповісти
макдональдс, аппл, тикток... Бьют по больному )))))
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06.03.2022 20:47 Відповісти
Это говно и в Украине тоже нужно заблокировать.
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06.03.2022 20:47 Відповісти
вперше почув про це непорозуміння, ще дась місяця 2 назад
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06.03.2022 20:47 Відповісти
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06.03.2022 20:48 Відповісти
Палок нет - осталось только говно))))
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06.03.2022 20:49 Відповісти
В сегодняшнем выпуске: как избежать выпадание бутылки на которой вы сидит
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06.03.2022 20:52 Відповісти
За збір валєжніка на Росії стаття.
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Скоро буде як в Китаї. За vpn теж буде срок.
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06.03.2022 20:48 Відповісти
так за пост вже строчать, на рогатку сажають
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06.03.2022 20:52 Відповісти
завтра по мордору пиццот бесполезных тиктокеров повесятся .
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06.03.2022 20:49 Відповісти
чого чебурнет норм, чисто новини СССР і все! схвалюю!
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06.03.2022 20:49 Відповісти
Скрепна альтернатива.
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06.03.2022 20:49 Відповісти
вот так и живут кацапы без свободы выбора , и такой жизни и нам желают , так что русский корабль иди на
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06.03.2022 20:50 Відповісти
))) российская школота путину этого не простит!)))
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06.03.2022 20:51 Відповісти
китай пішов путіну на зустріч і закрив тікток.

тепер росіяни не зможуть бачити правду про війну через цей відеосервіс!
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06.03.2022 20:52 Відповісти
Так вони заборонили тільки нове відео викладати із РФ. А з іншого світу лишиться.
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06.03.2022 20:55 Відповісти
можно подумать, что рассиян интересует правда
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06.03.2022 21:05 Відповісти
тут показали опрос радио свобод в кацапии - там такой гвах с мозгами особенно в глубинках - че-то мне кажется что лучше часть пленных оставить только на обмен - остальных на рудники или в расход
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06.03.2022 21:25 Відповісти
это кацапская стрельба себе в ногу или уже началась бомбёжка Воронежа?
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06.03.2022 20:52 Відповісти
Ну доля іронії в цьому таки є. У Тік Ток дуже багато проплаченої пропаганди "ваєнной апіраціі". Це наче РТ заблокували за законом про фейки.
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06.03.2022 20:57 Відповісти
наступний ютуб! і ... сєверная корєєєєєяяяяя!
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06.03.2022 20:53 Відповісти
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06.03.2022 21:05 Відповісти
Хм-м-м... Лаптєногому насілєнію корисно прочитати ось це. Багато питань зникнуть самі по собі. Головно, до кінця усвідомити і прийняти прочитане. .
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06.03.2022 21:34 Відповісти
Всякі басти і сцущие мургеншторни вже вішаються
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06.03.2022 21:05 Відповісти
Кацапські вилупки нехай здохнуть від цього горя.
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06.03.2022 21:06 Відповісти
Цього підступного удару було завдано, скорше, по їхніх лічінусах.
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06.03.2022 21:24 Відповісти
Я лічінусів і мала на увазі.
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06.03.2022 22:01 Відповісти
Уявляю, який лемент здіймуть лаптєногі лічінуси і лаптєногі ж самиці на своїх лічінусів...
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06.03.2022 22:08 Відповісти
Ну и зря. Кто то, безусловно, постит фейки. А кто-то ищет правду. В какой то мере Маск прав, когда говорит о недопустимости ограничения доступа к информации
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06.03.2022 21:06 Відповісти
Чекаємо на дитячий мітинг )
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06.03.2022 21:27 Відповісти
Нехай морзянкою через стінку перестукуються
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06.03.2022 22:05 Відповісти
 
 