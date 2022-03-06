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Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії

Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та ін., схвалила рішення тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білорусі з 7 березня.

Про це повідомила компанія у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

При цьому компанія надаватиме підтримку 550 співробітникам у РФ - вони продовжать отримувати зарплату.

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Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та ін.), Marks & Spencer, Mango, H&M.

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Топ коментарі
+11
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06.03.2022 21:03
+6
лапти... щи... водка... ЭТО БУДЕТ И 80% УСТРОИТ!!!
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06.03.2022 20:56
+4
Скоро ливерка по 2 рубля, тульский пряник сверхпросроченный и бунханка хлеба - рацион кацапа. А шо - хотели ссср, получите.
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06.03.2022 20:58
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лапти... щи... водка... ЭТО БУДЕТ И 80% УСТРОИТ!!!
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06.03.2022 20:56 Відповісти
Скоро ливерка по 2 рубля, тульский пряник сверхпросроченный и бунханка хлеба - рацион кацапа. А шо - хотели ссср, получите.
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06.03.2022 20:58 Відповісти
Закінчиться війна і всі ці бренди повернуться назад і знайдуть способи обійти будь-які санкції. Турбіни Сіменс в Криму забув? Бо 140-мільйонний ринок - це серйозні гроші...
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06.03.2022 21:06 Відповісти
Не все так однозначно. Люксові бренди є там, де багаті люди. А нацистам недовго залишилося бути багатими
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06.03.2022 21:46 Відповісти
хоча це ширпотреб не такий вже і люксовий.
Стосовно ринку збуту в 140 млн. Ну, таке... Це 2% населення Землі. З них половина в житті не купить оригінальну шмотку вказаних брендів
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06.03.2022 21:54 Відповісти
кацапи кажуть, що їхні валєнки і куфайки лучше!
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06.03.2022 21:01 Відповісти
Хай косоворотки носять і галіфе
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06.03.2022 21:02 Відповісти
спасибо конечно ,но главное прикольнуло про зарплату персоналу
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06.03.2022 21:02 Відповісти
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06.03.2022 21:03 Відповісти
Так сумно що зараз аж заплачу.
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06.03.2022 21:08 Відповісти
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06.03.2022 21:47 Відповісти
У ЛАПТЯХ БУДЕТЕ ХОДИТИ, ЗАСРАНА МОКША. БЛИЖЧЕ ДО СКРЕП, ВИ Ж ЦЬОГО ХОТІЛИ, ******!
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06.03.2022 21:36 Відповісти
Медведеву хана

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06.03.2022 21:47 Відповісти
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06.03.2022 21:49 Відповісти
Семейки в весёленькую ромашку будут ему в самый раз
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06.03.2022 21:49 Відповісти
 
 