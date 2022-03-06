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Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та ін., схвалила рішення тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білорусі з 7 березня.
Про це повідомила компанія у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.
При цьому компанія надаватиме підтримку 550 співробітникам у РФ - вони продовжать отримувати зарплату.
Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та ін.), Marks & Spencer, Mango, H&M.
Топ коментарі
+11 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар06.03.2022 21:03
+6 Совестно за Брата
показати весь коментар06.03.2022 20:56
+4 Виктор Дийнега
показати весь коментар06.03.2022 20:58
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Будь ласка, зачекайте...
Стосовно ринку збуту в 140 млн. Ну, таке... Це 2% населення Землі. З них половина в житті не купить оригінальну шмотку вказаних брендів