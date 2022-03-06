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Кабмін заборонив штрафувати за несплату комуналки під час війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін заборонив штрафувати за несплату комуналки під час війни

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення скасувати штрафні санкції за несплату комунальних послуг під час війни.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Отже, уряд прийняв рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - наголосив він.

Водночас міністр попросив українців по можливості оплачувати комунальні послуги.

Читайте: Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку: Водночас пеня та штрафи не нараховуватимуться

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я лично,заплачу полностью
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06.03.2022 20:58 Відповісти
А шо беня с гудком на время войны не могут со своим сверхдоходами притормозиться
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06.03.2022 21:35 Відповісти
при карантине тоже "нельзя", но насчитівали с удовольствием даже за непредоставленніе услуги.
Заплатил бі, но нельзя пополнить карту. Да и работі сейчас нет.
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06.03.2022 21:07 Відповісти
Даже удивительно для этой "зелёной", жадной и наглой власти. Видать испугалась свободного, вооруженного народа, дающего отпор агрессору...
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06.03.2022 21:25 Відповісти
поймать бы тебя говено и под танк фашистский
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06.03.2022 21:35 Відповісти
 
 