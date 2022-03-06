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У Грузії обезголовили пам'ятник Сталіну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Грузії обезголовили пам'ятник Сталіну

У селі Варіані Горійського району Грузії обезголовили пам'ятник Сталіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

За повідомленням, це була акція громадських активістів, які відбили частину пам'ятника молотком.

Пам'ятник Сталіну було встановлено 19 лютого на приватній території біля ресторану, який належить Георгію Канделакі – це бізнесмен, наближений до правлячої партії "Грузинська мрія". У минулому відомий боксер.

Вже наступного дня після того, як повідомлення про пам'ятник з'явилися у ЗМІ, громадянські активісти облили пам'ятник червоною фарбою.

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Гіпсову скульптуру після цього знову перефарбували у бронзовий колір.

На батьківщині Сталіна – у Горі, або довколишніх селах, і раніше були зафіксовані поодинокі випадки встановлення пам'ятників чи бюстів комуністичному вождеві. Практично всі ці об'єкти рано чи пізно громадянські активісти обливають фарбою або призводять до непридатності іншими способами.

У Грузії у 2011 році внесли зміни до законодавства, згідно з якими заборонили використання символіки, що пропагує комуністичну та фашистську ідеології.

У разі порушення закону про використання забороненої символіки, поліцейські мають право попередити учасників акції, а у разі ігнорування чи повторного порушення — накласти штраф у розмірі понад 330 доларів.

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Топ коментарі
+18
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06.03.2022 21:12
+11
а в рашке нужно обезглавить суку хуйло
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06.03.2022 21:09
+9
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06.03.2022 21:13
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а в рашке нужно обезглавить суку *****
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06.03.2022 21:09 Відповісти
Лучше бы ***** обезглавили каким то чудесным образом)
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06.03.2022 21:09 Відповісти
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06.03.2022 21:12 Відповісти
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06.03.2022 21:13 Відповісти
боксёру-владельцу, видимо, голову отбили ещё раньше...
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06.03.2022 21:17 Відповісти
що там досі робив пам,ятник кривавому сраліну?Після того що пережила Грузія? Ідоли кацапів повинні знищуватися,як ідоли фашизму.
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06.03.2022 21:17 Відповісти
С памятниками воевать легче. Молодцы, ***. А про троговлю с расеей - не, не слушали. Санкции? А что это? Вот бригады воров-барсеточников - это сколько хочешь. Такие же мышебратья, грызуны
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06.03.2022 21:20 Відповісти
Не треба ліпити з себе дурника, ніби не відомо таке, що інколи, буває так, що народ, зовсім іншої думки, ніж вчиняє обране керівництво. Грузини підтримують Україну, але в даний момент, керуюча політична сила промосковитська, вона навмисно робить показові кроки, щоб посварити українців з грузинами.
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06.03.2022 21:31 Відповісти
Молодці грузини, так сраліну і треба.
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06.03.2022 21:26 Відповісти
А касапутину не поставили??
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06.03.2022 21:28 Відповісти
За эту неделю в Грузии зарегистрировано более 200 росийских кампаний. Всё что надо знать о геноцвали. Будут пытаться обойти санкции через Грузию. Как там Абхазия и Южная Осетия уже не икается ?
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06.03.2022 21:32 Відповісти
Ну і де зараз ті хто хаяв Саакашвілі??... ******* Грузія - це перший крок білоруського сценарію...
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06.03.2022 21:37 Відповісти
підорашка готує собі нову офшорзону біля скбе..
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06.03.2022 21:38 Відповісти
 
 