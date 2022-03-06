У Грузії обезголовили пам'ятник Сталіну

У селі Варіані Горійського району Грузії обезголовили пам'ятник Сталіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

За повідомленням, це була акція громадських активістів, які відбили частину пам'ятника молотком.

Пам'ятник Сталіну було встановлено 19 лютого на приватній території біля ресторану, який належить Георгію Канделакі – це бізнесмен, наближений до правлячої партії "Грузинська мрія". У минулому відомий боксер.

Вже наступного дня після того, як повідомлення про пам'ятник з'явилися у ЗМІ, громадянські активісти облили пам'ятник червоною фарбою.

Читайте також: У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"

Гіпсову скульптуру після цього знову перефарбували у бронзовий колір.

На батьківщині Сталіна – у Горі, або довколишніх селах, і раніше були зафіксовані поодинокі випадки встановлення пам'ятників чи бюстів комуністичному вождеві. Практично всі ці об'єкти рано чи пізно громадянські активісти обливають фарбою або призводять до непридатності іншими способами.

У Грузії у 2011 році внесли зміни до законодавства, згідно з якими заборонили використання символіки, що пропагує комуністичну та фашистську ідеології.

У разі порушення закону про використання забороненої символіки, поліцейські мають право попередити учасників акції, а у разі ігнорування чи повторного порушення — накласти штраф у розмірі понад 330 доларів.