Путіну судилося програти у війні проти України, - Блінкен

Росія приречена на програш у війні проти України. Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Просто виграти битву – це не виграти війну. Захоплення (Путіним. - Ред.) міст не означає, що він завоює серця та розум українського народу. Навпаки, йому судилося програти", - сказав він.

За словами Блінкена, український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.

Також він заявив, що боротьба проти російської агресії може тривати певний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада має план дій у разі, якщо Зеленського буде вбито, - Блінкен