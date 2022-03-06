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Путіну судилося програти у війні проти України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путіну судилося програти у війні проти України, - Блінкен

Росія приречена на програш у війні проти України. Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Просто виграти битву – це не виграти війну. Захоплення (Путіним. - Ред.) міст не означає, що він завоює серця та розум українського народу. Навпаки, йому судилося програти", - сказав він.

За словами Блінкена, український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.

Також він заявив, що боротьба проти російської агресії може тривати певний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада має план дій у разі, якщо Зеленського буде вбито, - Блінкен

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Топ коментарі
+69
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06.03.2022 21:23
+23
да плешивый дедушка Адика уже переплюнул
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06.03.2022 21:24
+22
Путин старичок-пора выпить "новичок"!
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06.03.2022 21:26
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06.03.2022 21:23 Відповісти
Хех)
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06.03.2022 21:24 Відповісти
да плешивый дедушка Адика уже переплюнул
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06.03.2022 21:24 Відповісти
вообще-то проиграл не путин(он и так труп) а типа "великая рашка"
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06.03.2022 21:35 Відповісти
Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Це все добре. ось що пишуть
«Можливо: зараз почнеться наймасивніша повітряна атака на Україну. Дуже багато літаків одночасно вилетіли з аеродромів Білорусі. Наймовірніше цілями є аеродроми в Україні. Це пов'язано з недавнім повідомленням офіційних кіл США про можливість передачі літаків Україні. Росіяни хочуть зруйнувати повітряну інфраструктуру», - джерело в українських спецслужбах.
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06.03.2022 21:23 Відповісти
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для Миг-29 участка дороги вполне достаточно. Зеленский дорог настроил, дай Бог ему здоровья=)
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06.03.2022 21:25 Відповісти
З 24 лютого вся українська авіація базується на польських аеродромах. Ви справді думали, що вони десь в Україні ховаються по кущах?! Напередодні вторгнення вся українська військова авіація була піднята в повітря. Так що тут все гаразд.
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06.03.2022 21:29 Відповісти
Ви, мяко кажучи, дурницю написали. Краще не пишіть те, в чому не розумієтесь.
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06.03.2022 21:35 Відповісти
Знащит будет знатный птичкопад.
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06.03.2022 21:26 Відповісти
Можливо, ви розганяєте зараз панічні настрої.
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06.03.2022 21:31 Відповісти
Ні. Ні в якому випадку.
Були догадки що авіація 24-го зробила тактичний хід. Думаю що і зараз теж її стережуть як зіницю ока. Але все одно треба бути на чеку так як вона нам дасть стратегічну переваг і перемогу.
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06.03.2022 21:37 Відповісти
Це типу нас вже готують до окупації?!
Хотілось би сказати - панове,не звиздіть а дайте нам про,літаки,небо закрийте...
***** не хоче підкорити Україну,він хоче її знищити...окупація для нас = газові камери,гулаг і т.д....(((
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06.03.2022 21:24 Відповісти
Сегодня што, день Капитана Очевидность?
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06.03.2022 21:24 Відповісти
Л0х - это судьба..
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06.03.2022 21:26 Відповісти
И конечно же призвание..
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06.03.2022 21:26 Відповісти
Путин старичок-пора выпить "новичок"!
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06.03.2022 21:26 Відповісти
Смерть окупантам!
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06.03.2022 21:27 Відповісти
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06.03.2022 21:28 Відповісти
Кацапы, стройте над бункером ***** рейхстаг. Бункер и взбесившийся фюрер в нем у вас уже есть.
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06.03.2022 21:29 Відповісти
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Ну не знаю вот мне кажется что но же НАТО такие же бумажные хорошо обученные солдатики. Их много но нет пока ни одного такого же обученного противника. Поэтому и такая реакция торможения на просьбу о помощи. Ссут. Я думаю что если бы началась война с каким другим не большим государством типа Польша или кто то из прибалтийских государств был бы тот же результат.
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06.03.2022 21:30 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.

..

Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 21:30 Відповісти
Товарищ Ленін, вже чекає , на своє *****
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06.03.2022 21:32 Відповісти
https://t.me/belamova/26304
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06.03.2022 21:32 Відповісти
Sharp`s

Центр оборонних стратегій повідомляє:

▪️За 11 днів Україна вивела з ладу третину російської армії вторгнення.

▪️Україна нейтралізувала 46 тисяч рашистів: вбитими та серйозно пораненими.

▪️24 лютого армія РФ підготувала на українських кордонах 145 тисяч своїх військових. Станом на зараз рф ввела на територію України вже 90% цього потенціалу.
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06.03.2022 21:33 Відповісти
БлаблаблаКар нікчемний.
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06.03.2022 21:35 Відповісти
Брехлива американка, другий раз на....бує
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06.03.2022 21:35 Відповісти
Коли все це завершиться EU буде проситися до України, НАТО до ЗСУ а ООН до сільради будь-якого українського хутора
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06.03.2022 21:36 Відповісти
Путину суждено висеть на ветке Трибунала истории..🤪....🗽
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06.03.2022 21:37 Відповісти
Джохар Дудаєв: українці повернуть своє. 1996 р.

https://www.youtube.com/watch?v=AmljPTuDHGg
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06.03.2022 21:39 Відповісти
Якби ЗСУ мало таку технічну перевагу над мордором як НАТО то вже приймали б капітуляцію в Москвабаді , єдиний чинник це ядерна бімба , але вже один міф про "легендарную и непобедимую" розбито ....
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06.03.2022 21:46 Відповісти
Интервью Гордона с мером Чернигова Владиславом Атрошенко

https://youtu.be/xFf6vgGXRVc
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06.03.2022 21:47 Відповісти
Выражение , будет стоить , как Гитлеру война ,потеряло свою актуальность И переросло в новое , как ***** война
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06.03.2022 21:49 Відповісти
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06.03.2022 22:13 Відповісти
 
 