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Путіну судилося програти у війні проти України, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія приречена на програш у війні проти України. Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Просто виграти битву – це не виграти війну. Захоплення (Путіним. - Ред.) міст не означає, що він завоює серця та розум українського народу. Навпаки, йому судилося програти", - сказав він.
За словами Блінкена, український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.
Також він заявив, що боротьба проти російської агресії може тривати певний час.
Топ коментарі
+69 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар06.03.2022 21:23
+23 Rhodesian
показати весь коментар06.03.2022 21:24
+22 Aaron Smith d492e1f2
показати весь коментар06.03.2022 21:26
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Будь ласка, зачекайте...
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.
Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
«Можливо: зараз почнеться наймасивніша повітряна атака на Україну. Дуже багато літаків одночасно вилетіли з аеродромів Білорусі. Наймовірніше цілями є аеродроми в Україні. Це пов'язано з недавнім повідомленням офіційних кіл США про можливість передачі літаків Україні. Росіяни хочуть зруйнувати повітряну інфраструктуру», - джерело в українських спецслужбах.
Були догадки що авіація 24-го зробила тактичний хід. Думаю що і зараз теж її стережуть як зіницю ока. Але все одно треба бути на чеку так як вона нам дасть стратегічну переваг і перемогу.
Хотілось би сказати - панове,не звиздіть а дайте нам про,літаки,небо закрийте...
***** не хоче підкорити Україну,він хоче її знищити...окупація для нас = газові камери,гулаг і т.д....(((
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Центр оборонних стратегій повідомляє:
▪️За 11 днів Україна вивела з ладу третину російської армії вторгнення.
▪️Україна нейтралізувала 46 тисяч рашистів: вбитими та серйозно пораненими.
▪️24 лютого армія РФ підготувала на українських кордонах 145 тисяч своїх військових. Станом на зараз рф ввела на територію України вже 90% цього потенціалу.
https://www.youtube.com/watch?v=AmljPTuDHGg
https://youtu.be/xFf6vgGXRVc