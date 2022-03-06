Під завалами розбомбленого вінницького аеропорту досі залишаються люди

У розбомбленому вінницькому аеропорту поблизу села Гавришівка під завалами досі залишаються люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на спільному брифінгу керівництва міста та області повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

"Є втрати і серед військових, і серед цивільних. Наразі завали ще не розібрані, тому ми будемо уточнювати, скільки людей загинуло. Постраждала і військова частина аеропорту, і цивільна", - сказав Борзов.

Він додав, що внаслідок обстрілу загорілися розташовані на цій території цистерни з пальним. Бійці ДСНС локалізували і погасили пожежу, відтак вдалося врятувати значну частину пального.

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Також Борзов зауважив, що влада очікувала удару по аеропорту Гавришівка, і констатував, що всі випущені з чорноморського регіону ворожі ракети влучили у ціль. Одна з них – несправний літак, який зберігався на летовищі.

Голова Вінницької міськради Сергій Моргунов наголосив, що міській владі відомо, що під завалами перебувають шість працівників КП "Аеропорт Вінниця".

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Як повідомлялося, сьогодні російські війська здійснили ракетний удар по Вінниці. На мирне місто у центрі України випущено 8 ракет.