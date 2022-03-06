Телевежа у Харкові ціла, - мер

Перебитий лише один із кабелів

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на всенаціональний телемарафон мер Харкова Ігор Терехов.

"За моєю інформацією, вежа на місці, було влучення, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Відновлюватимемо", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері російська авіація влучила у телевежу в Харкові.

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