У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано
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Російські окупанти влучили в телевізійну вежу в Харкові, в результаті чого трансляція припинилася.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову харківської адміністрації Олега Синєгубова.
Зазначається, що у Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу на Павловому полі. Тимчасово телетрансляція призупинена.
"Як інформує представник Концерну РРТ, сигнал наразі відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом", - повідомив Синєгубов.
Окрім того, відомо про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.
Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка. Українські захисники збили над Харковом ворожий винищувач.
Будь ласка, зачекайте...
в бік Харків летять гелікоптери.
Написав Цаплієнко
/ оперативна ЗСУ /
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