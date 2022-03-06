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Харків (2044) Синєгубов (44)

У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано

Російські окупанти влучили в телевізійну вежу в Харкові, в результаті чого трансляція припинилася.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову харківської адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що у Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу на Павловому полі. Тимчасово телетрансляція призупинена.

"Як інформує представник Концерну РРТ, сигнал наразі відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом", - повідомив Синєгубов.

Читайте також: Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

Окрім того, відомо про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка. Українські захисники збили над Харковом ворожий винищувач.

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Не хочу роздувати але...
в бік Харків летять гелікоптери.
Написав Цаплієнко
/ оперативна ЗСУ /
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06.03.2022 19:44 Відповісти
Гелікоптери дуже добре збиваються. Думаю і ці впадуть.
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06.03.2022 19:49 Відповісти
У ***** закінчуються літаки та летуни?
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06.03.2022 19:54 Відповісти
У ***** закінчується вермахт
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06.03.2022 19:59 Відповісти
Именно. Пытаются сломать защитников морально. Обрубают источник новостей. Заменят его пропагандой и будут ждать, пока у защитников опустятся руки.
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06.03.2022 20:02 Відповісти
То я думаю чому півтори години назад пропав ТБ сигнал

КАЦАПИ - ЧЕКАЙТЕ ОТВЄТКУ В ОСТАНКІНО
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06.03.2022 20:04 Відповісти
 
 